MediaTek Kompanio 540 giúp Chromebook sinh viên chạy mượt cả ngày, pin bền hơn 35%

Được trang bị bộ xử lý tám lõi, với hai CPU Arm Cortex-A78, bộ xử lý đồ họa lõi kép, cùng khả năng hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5 và lưu trữ UFS 3.1 hàng đầu, MediaTek Kompanio 540 đảm bảo hiệu năng vận hành trơn tru và khả năng đa nhiệm không giới hạn.

Sinh viên có thể chuyển đổi mượt mà giữa các tác vụ hàng ngày như duyệt web, xem trực tuyến (streaming) hay chơi game mà không bị giật lag. Kompanio 540 cũng cung cấp hiệu suất đáng tin cậy cho các ứng dụng chuyên sâu hơn như các công cụ STEM, Tinkercad và Minecraft® Education Edition.

John Maletis, Phó Chủ tịch ChromeOS, Google, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi thấy MediaTek Kompanio 540 ngày càng hỗ trợ cho nhiều mẫu Chromebook hơn, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và hiệu quả sử dụng cho đông đảo người dùng. Với Kompanio 540, người dùng có thể tin tưởng rằng Chromebook của mình sẽ phục vụ một ngày dài trọn vẹn, từ học tập đến giải trí.”

Bộ giải mã video tích hợp mạnh mẽ mang đến khả năng phát trực tuyến mượt mà, tiết kiệm điện năng, độ phân giải cao, ngay cả khi kết nối với màn hình ngoài mà không làm hao pin.

Với thời lượng pin kéo dài hơn 35% so với các đối thủ cạnh tranh, MediaTek Kompanio 540 giúp người dùng Chromebook duy trì năng suất học tập và làm việc suốt cả ngày. Hơn thế nữa, thiết kế tối ưu điện năng còn cho phép thiết bị hoạt động không cần quạt, đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối, không gây ảnh hưởng đến việc học.

Các mẫu Chromebook sử dụng Kompanio cũng nổi bật với thiết kế nhẹ và chạy mát, mang lại trải nghiệm di động đích thực – một công cụ máy tính luôn sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên.

Các mẫu Chromebook sử dụng chip MediaTek Kompanio 540 sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 01.2026.