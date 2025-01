Samsung bắt tay Google ra mắt dòng máy tính Galaxy Chromebook Go dành riêng cho giáo dục

Được biết, máy tính Galaxy ChromeBook Go dành cho nhu cầu học tập và làm việc trực tuyến tại Việt Nam với nhiều giải pháp khác, hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới trong giáo dục hiện đại – nơi công nghệ đóng vai trò là một nền tảng đồng hành nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm việc.

Giải pháp cũng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Samsung trong việc góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số giáo dục tại Việt Nam thông qua việc đề xuất các thiết bị học tập và giảng dạy tiên tiến.

Galaxy Chromebook Go là thành quả của sự hợp tác giữa Samsung và Google nhằm mang đến giải pháp linh hoạt và tối ưu cho giáo dục thông qua máy tính.

Máy tính Samsung Galaxy Chromebook Go series đã sẵn sàng đồng hành với giáo dục Việt Nam

Chia sẻ về sản phẩm mới lần này, ông Nguyễn Quang Long - Giám đốc Kinh doanh Khối Khách hàng Doanh nghiệp, ngành hàng Thiết bị Di động Samsung Vina cho biết: “Với việc mang Galaxy Chromebook Go về Việt Nam, Samsung tin rằng các em học sinh sẽ có thêm công cụ hiệu quả vượt trội để tiếp cận kho tàng kiến thức rộng lớn từ Internet. Đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ khi được sử dụng hiệu quả như thế nào cho tương lai của ngành giáo dục. Giải pháp này cũng là một phần trong mô hình “Lớp học tương tác - khai phóng tương lai” mà Samsung đang triển khai nhằm xây dựng một hệ sinh thái thông minh cho nền giáo dục số trong nước”.

Với quyết tâm vượt qua giới hạn của công nghệ và phấn đấu cho sự đổi mới để tiếp tục mang đến nhiều lợi ích hơn nữa tới người tiêu dùng, Galaxy Chromebook Go là một minh chứng điển hình cho nỗ lực ấy. Thông qua mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Google, Samsung muốn góp phần xây dựng một hệ sinh thái giáo dục thông minh với trọng tâm là con người, thông qua các thiết bị và giải pháp công nghệ để tăng tốc quá trình này, trong đó người dùng sẽ được hưởng lợi từ công nghệ trên Galaxy Chromebook Go và các giải pháp giáo dục của Google.

Sở hữu thiết kế thanh lịch và bền bỉ cùng nhiều tính năng hấp dẫn, Galaxy Chromebook series là giải pháp lý tưởng cho giáo dục thông minh

Được thiết kế dành cho học tập và làm việc online, Galaxy Chromebook Go sở hữu thiết kế linh hoạt với bản lề xoay cho phép gập mở 180 độ với độ bền cao theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810G, bao gồm cả bàn phím chống tràn. Sản phẩm cũng sở hữu thời lượng pin vượt trội lên tới 12 giờ hoạt động, cho phép người dùng dễ dàng học tập và làm việc thoải mái cả ngày mà không cần lo lắng về sạc pin. Thiết bị cũng tích hợp sẵn các cổng kết nối tốc độ cao, bao gồm cổng USB Type-C, USB 3.2, khe đọc thẻ nhớ MicroSD, tùy chọn khe gắn SIM LTE và chuẩn kết nối WiFi 6 mới nhất.

Để tận dụng sức mạnh này cho học tập và làm việc, Galaxy Chromebook cũng được tích hợp sẵn giải pháp Google Workspace for Education, cho phép người dùng dễ dàng kết nối, cộng tác, học tập và làm việc trực tuyến mọi nơi mọi lúc. Được Google thiết kế riêng cho trường học và lớp học tại nhà, Google Workspace for Education là gói giải pháp tích hợp sẵn các ứng dụng hiệu suất như Gmail, Calendar, Meet, Docs, Sheet, Slides, Classroom, Assigments, Groups, Drive,...



Với nhiều công cụ tiện ích và được tối ưu cho giáo dục trực tuyến, Galaxy Chromebook trở thành người bạn sẵn sàng đồng hành lý tưởng của các em học sinh mọi nơi, mọi lúc

Bên cạnh phần cứng mạnh mẽ của Samsung và giải pháp phần mềm chuyên dụng từ Google, máy tính Galaxy Chromebook Go còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến giúp tăng tốc học tập và làm việc theo lối sống đa nhiệm. Trong đó phải kể tới khả năng kết nối liền mạch với hệ sinh thái di động Samsung Galaxy rộng lớn, qua đó người dùng không bỏ lỡ các nội dung quan trọng hoặc linh hoạt truy xuất thông tin, kiến thức và giao tiếp. Ngoài ra, Galaxy Chromebook Go còn có thể giao tiếp với màn hình tương tác Samsung Flip để giúp lớp học trở nên sinh động và thông minh hơn, tăng mức độ tương tác giữa người dùng và nội dung giảng dạy.

Cùng với ưu thế về chi phí và hiệu suất của giải pháp, Galaxy Chromebook còn tạo ra sự khác biệt nhờ ưu thế vượt trội về hệ thống dịch vụ chăm sóc hậu mãi phủ sóng khắp cả nước và thế mạnh của thương hiệu Samsung, các đơn vị và tổ chức mua sản phẩm cũng được hưởng ưu đãi gói bảo hành toàn diện Samsung Care Plus chưa từng có, mang đến sự cam kết lâu dài và an tâm cho khách hàng.

Theo Google, hiện đã có hơn 170 triệu học sinh và sinh viên trên khắp thế giới đang sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của giải pháp Google Workspace for Education.

Không chỉ tăng tốc quá trình tiếp cận tri thức cho các em học sinh, Galaxy Chromebook còn mang lại sự an tâm và đơn giản hóa việc quản lý con em cho các bậc phụ huynh, thầy cô giáo

Tại Việt Nam, hiện có tới 82% trường học cho biết đang gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập khi thiếu thốn sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ, trong khi chủ đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao trong dạy học đã chiếm tới 55% các cuộc thảo luận trong ngành giáo dục tại Việt Nam, vượt xa con số 18% của các nước phát triển trong khối OECD.

Samsung cùng đối tác AI Education và Google đã triển khai thí điểm thành công Galaxy Chromebook tại nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước

Trước đó, năm 2022, Samsung đã hợp tác với Google và đối tác AI Education để triển khai thí điểm giải pháp máy tính Galaxy Chromebook Go tại 2 hệ thống giáo dục tiên tiến trong nước, bao gồm trường Vin School và trường Thực Nghiệm nhằm tìm kiếm lời giải cho việc tăng tốc số hóa giáo dục. Đợt thí điểm đã gặt hái thành công hơn mong đợi khi các con số thống kê cho thấy, 88% thầy cô cho biết họ đã tiết kiệm trung bình từ 1-5 tiếng mỗi ngày so với các giải pháp truyền thống, trong khi các em học sinh cũng có thêm thời gian rỗi cho những hoạt động ngoại khóa hữu ích với hiệu quả học tập được cải thiện đáng kể.

AI Education là đối tác của Samsung trong dự án này và đã triển khai hàng loạt các buổi đào tạo, giới thiệu về giải pháp Google Workspace for Education và máy tính Galaxy Chromebook Go tại trên 10 tỉnh, thành phố, bao gồm Hà Nội, TP. HCM, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bình Phước, Đồng Nai… với khoảng 500 học sinh trực tiếp trải nghiệm sản phẩm Galaxy Chromebook Go; 500 tổ chức giáo dục và khoảng 2,000 nhà giáo dục và lãnh đạo các tổ chức giáo dục đã trải nghiệm sản phẩm.

Vượt qua nhiều giải pháp khác, Galaxy Chromebook Go là giải pháp tối ưu cho giáo dục phổ thông khi vừa tăng tốc hiệu suất làm việc và học tập, đồng thời cho phép các bậc phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục dễ dàng kiểm soát con em mình một cách an toàn, hiệu quả. Đó cũng là sự khích lệ để Samsung cùng với các đối tác của mình dự kiến sẽ mở rộng công tác triển khai trải nghiệm các thiết bị Galaxy Chromebook Go tới nhiều trường tại 10 tỉnh thành phố khác từ giờ tới cuối năm 2023.