Bảo hiểm Liberty tiếp tục ghi dấu ấn tại Insurance Asia Awards - IAA 2025

Huyền Vân

Huyền Vân

15:53 | 11/07/2025
Với “chiến thắng kép” tại lễ trao giải Insurance Asia Awards - IAA 2025 (Giải thưởng Bảo hiểm châu Á 2025), Công ty TNHH bảo hiểm Liberty, đã được vinh danh với hai sản phẩm Bảo hiểm Ô tô Toàn diện AutoCare và Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp HealthCare.
Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường bảo hiểm Việt Nam và khu vực khi được vinh danh tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á (Insurance Asia Awards – IAA) 2025 với hai giải thưởng danh giá. Đồng thời nâng tổng số lần Bảo hiểm Liberty được xướng tên tại IAA đã lên tới 7 lần. Trong đó, 3 lần đạt giải Sáng kiến Bảo hiểm Ô tô của năm (2022, 2023 và 2025), 3 lần được vinh danh Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Quốc tế của năm (2022 – 2024), và chiến thắng của Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp HealthCare trong hạng mục Sáng kiến Công nghệ Xuất sắc của năm (2025).

Bảo hiểm Liberty tiếp tục ghi dấu ấn tại Insurance Asia Awards – IAA 2025
Bà Chung Trâm, Lãnh đạo phòng sản phẩm Xe cơ giới, ông Cao Trí, Lãnh đạo phòng Bồi thường, và bà Nguyễn Vy, Lãnh đạo phòng sản phẩm Tai nạn & Sức khỏe, đại diện Bảo hiểm Liberty nhận 2 giải thưởng tại IAA 2025

Chiến thắng lần này là minh chứng cho chiến lược phát triển sản phẩm và định hướng tiếp cận thị trường đúng đắn, bền vững và lâu dài của Bảo hiểm Liberty. Bằng việc đầu tư, kết hợp công nghệ số tiên tiến, kết hợp cùng sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế của khách hàng, Liberty không ngừng đổi mới, khẳng định vị thế tiên phong và góp phần nâng tầm tiêu chuẩn dịch vụ cho ngành bảo hiểm.

Bảo hiểm Ô tô toàn diện AutoCare

Bảo hiểm Liberty tiếp tục ghi dấu ấn tại Insurance Asia Awards – IAA 2025
AutoCare duy trì phong độ vững chắc khi giữ vững chuỗi chiến thắng trong 3 năm

Là một trong những sản phẩm bảo hiểm chủ lực của Liberty tại thị trường Việt Nam, AutoCare không chỉ duy trì phong độ vững chắc khi giữ vững chuỗi chiến thắng trong 3 năm tranh giải (2022, 2023 và 2025), mà còn thể hiện sự tiên phong trong việc “bắt nhịp” xu hướng xanh hóa phương tiện tại Việt Nam. Với thiết kế linh hoạt và quyền lợi nổi trội, AutoCare mang đến trải nghiệm bảo hiểm theo chuẩn quốc tế:

- Không chỉ bảo hiểm toàn diện cho thân vỏ xe, pin xe điện (EV) cũng được bảo vệ toàn diện kể cả ngập nước hay thiên tai, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện cho chủ xe.

- Mở rộng bảo vệ trong giai đoạn đăng kiểm và đăng ký xe, đồng hành cùng khách hàng từ những bước đầu sở hữu phương tiện.

- Tự hào là một trong những đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam cung cấp hỗ trợ không ngừng nghỉ cho tư vấn, bồi thường và cứu hộ thông qua Tổng đài miễn cước 24/7.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Liberty cũng tích cực xây dựng văn hóa lái xe an toàn thông qua việc gửi cảnh báo thời tiết, ngập lụt và rủi ro giao thông đến khách hàng qua tin nhắn SMS và ứng dụng, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn và bảo vệ tài sản. Đồng thời, khách hàng có hồ sơ lái xe tốt sẽ được hưởng ưu đãi phí tái tục, khuyến khích việc duy trì hành vi lái xe an toàn, bền vững.

Bảo hiểm Liberty tiếp tục ghi dấu ấn tại Insurance Asia Awards – IAA 2025
Bà Chung Trâm, Lãnh đạo phòng Sản phẩm Bảo hiểm Ô tô, Bảo hiểm Liberty và bà Vy Nguyễn Lãnh đạo phòng sản phẩm Tai nạn & Sức khỏe

Chia sẻ về chuỗi thành tích ấn tượng mà sản phẩm Bảo hiểm Ô tô Toàn diện đã đạt được trong suốt nhiều năm liên tiếp, bà Chung Trâm, Lãnh đạo phòng Sản phẩm Bảo hiểm Ô tô, Bảo hiểm Liberty cho biết: “Thành công của AutoCare là kết quả từ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế của khách hàng. Tại Liberty, chúng tôi không ngừng đổi mới, cải tiến sản phẩm để theo kịp sự thay đổi và phát triển của thị trường, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bảo vệ ngày càng cao, đồng thời góp phần nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng.”

Đáng chú ý, mới đây Bảo hiểm Liberty đã chính thức ra mắt Zalo Mini App dành riêng cho hệ thống đại lý, đối tác bảo hiểm, Liberty Zalo Mini App mang đến trải nghiệm làm việc tiện lợi, hiệu quả vượt trội, giúp đại lý tối ưu thời gian và nâng cao năng suất trong quá trình tư vấn – bán hàng. Đây cũng là cột mốc thể hiện cam kết lâu dài của Liberty trong việc đồng hành cùng đội ngũ đại lý, thông qua việc cung cấp những công cụ số mạnh mẽ, thiết thực và dễ sử dụng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp HealthCare

Bảo hiểm Liberty tiếp tục ghi dấu ấn tại Insurance Asia Awards – IAA 2025
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp HealthCare vừa được vinh danh tại IAA 2025

Được vinh danh tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á lần này, sản phẩm HealthCare và cổng bồi thường trực tuyến e-Claim thêm một lần nữa cho thấy dòng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cao cấp, phạm vi bảo hiểm toàn cầu, mang đến quyền lợi bảo vệ ngay lập tức cho khách hàng đã có một bước tiến vượt bậc so với các mô hình truyền thống.

Sản phẩm được thiết kế linh hoạt và mở rộng quyền lợi, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện của nhóm khách hàng trung và cao cấp, đồng thời phù hợp với lối sống hiện đại, với nhu cầu thường xuyên di chuyển quốc tế và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó thì Liberty cũng ra mắt e-Claim, cổng yêu cầu bồi thường trực tuyến chuyên biệt dành cho khách hàng sử dụng bảo hiểm sức khỏe. Kể từ khi triển khai, e-Claim đã ghi nhận mức độ sử dụng ấn tượng: 70% hồ sơ bồi thường được nộp qua cổng trực tuyến, minh chứng cho sự tiện lợi, tính thực tiễn và mức độ hài lòng cao từ người dùng.

Bảo hiểm Liberty tiếp tục ghi dấu ấn tại Insurance Asia Awards – IAA 2025
Bà Nguyễn Vy, Lãnh đạo phòng Sản phẩm Tai nạn & Sức khỏe tại Bảo hiểm Liberty

"Sức khỏe là tài sản vô giá và bảo hiểm sức khỏe ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Với chi phí y tế ngày càng tăng cao, việc sở hữu một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe là một quyết định sáng suốt giúp bạn và gia đình bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ liên quan đến sức khỏe. Bên cạnh sản phẩm ưu việt cùng với quyền lợi bảo vệ thiết thực, Liberty còn đầu tư vào công nghệ để nâng cao trải nghiệm dịch vụ – giúp khách hàng an tâm bảo vệ điều quan trọng nhất cho bản thân và gia đình.” Bà Nguyễn Vy, Lãnh đạo phòng Sản phẩm Tai nạn & Sức khỏe tại Bảo hiểm Liberty chia sẻ.

Để khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường bảo hiểm trong nước và khu vực, Bảo hiểm Liberty không ngừng khẳng định vai trò tiên phong thông qua việc chuẩn hóa công nghệ và tối ưu hóa quy trình vận hành, mang lại trải nghiệm đơn giản – nhanh chóng – minh bạch cho khách hàng.

Chỉ với vài bước đơn giản, khách hàng có thể tra cứu, mua bảo hiểm, nhận giấy chứng nhận và nộp yêu cầu bồi thường trực tuyến, như nhận báo giá bảo hiểm vật chất ô tô chỉ trong 1 phút, mua bảo hiểm du lịch quốc tế hoàn tất trong 4 bước …

Song song với đó, Bảo hiểm Liberty liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ, bao gồm: Thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ 24/7, ưu đãi phí cho khách hàng lái xe an toàn, chương trình trả góp 0% lãi suất dành cho khách hàng cá nhân…

Những thành tựu nổi bật trong năm 2024 - 2025 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Bảo hiểm Liberty trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, không chỉ với danh mục sản phẩm bảo vệ toàn diện, công nghệ ấn tượng còn ở trải nghiệm khách hàng xuất sắc và dịch vụ tận tâm.

Giải thưởng Bảo hiểm châu Á (Insurance Asia Awards) được tổ chức thường niên từ năm 2016 bởi tạp chí Insurance Asia, nhằm tôn vinh các công ty bảo hiểm tiêu biểu và sáng kiến đột phá trong khu vực. Năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm của giải, với hệ thống đánh giá khắt khe trên các tiêu chí: tính độc đáo và đổi mới, hiệu quả và tác động trên toàn ngành, tính năng động, linh hoạt và bền vững …
Bảo hiểm Liberty Insurance Asia Awards – IAA 2025 Sáng kiến Bảo hiểm Ô tô của năm Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp HealthCare

