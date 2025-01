Bảo hiểm Liberty lần thứ 4 nhận giải thưởng từ IDG

Năm nay, công ty được trao giải thưởng Công ty Bảo hiểm Phi Nhân thọ có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu, ghi nhận nỗ lực của Liberty trong việc liên tục cung cấp các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo, đổi mới nền tảng công nghệ để nâng tầm dịch vụ dành cho các khách hàng, đối tác - bao gồm các đại lý, đại lý ô tô, nhân viên môi giới và ngân hàng.

Giải thưởng này như một sự ghi nhận, khẳng định thành công trong quá trình kế thừa và phát huy văn hóa đổi mới tại Liberty. Trước đó, Tập đoàn khi Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual cũng được vinh danh trong danh sách các công ty sáng tạo nhất nước Mỹ, xếp hạng bởi Fortune.

Được biết, giải thưởng do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) trao tặng tại lễ trao giải Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Dịch vụ Tài chính tiêu biểu, nằm trong khuôn khổ Hội thảo Dịch vụ Tài chính - Ngân hàng (Financial Services & Retail Banking) 2023. Đây là giải thưởng thường niên uy tín do tập đoàn IDG Việt Nam phối hợp với các đơn vị trong nước tổ chức.

Với mục tiêu tìm kiếm và vinh danh các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, nổi trội, sáng tạo và hiệu quả trong năm của các Ngân hàng, Công ty Fintech, Công ty Chứng khoán và Bảo hiểm, qua đó tôn vinh sức sáng tạo và khả năng quản lý, vận hành hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng - Tài chính của người Việt Nam. Qua 10 năm tổ chức, Giải thưởng đã nhận được sự trân trọng và tín nhiệm cao trong cộng đồng Ngân hàng - Tài chính, mỗi năm công bố và vinh danh hơn 20 sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong những năm trước, Liberty cũng đã giành được giải thưởng danh giá như Công ty Bảo hiểm Phi Nhân thọ có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu với sản phẩm Bảo hiểm ô tô toàn diện AutoCare (2021), Công ty Bảo hiểm Phi Nhân thọ được Khách hàng hài lòng về Trải nghiệm số nhất (2021) và Công ty Bảo hiểm Phi Nhân thọ có Sản phẩm - Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu (2022).

Không ngừng cải tiến, mở rộng danh mục sản phẩm, áp dụng những xu hướng mới như thanh toán không tiền mặt, mua sắm trực tuyến, từ đó kết nối với những đối tác như ví điện tử, nền tảng thương mại, ứng dụng di động để càng nhiều khách hàng Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm và quyền lợi bảo vệ toàn diện của Liberty.

Chia sẻ nhân sự kiện này, bà Trần Thị Tố Nga, Tổng Giám Đốc Kinh doanh, Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty cho biết: “Là công ty trực thuộc Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual – công ty bảo hiểm tài sản và thiệt hại lớn thứ 5 thế giới (dựa trên tổng phí bảo hiểm 2022), Bảo hiểm Liberty luôn cập nhật những xu hướng mới nhất và những ảnh hưởng của công nghệ tiên tiến, từ đó phát triển những phương thức áp dụng hiệu quả để đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng khắt khe từ phía khách hàng và đối tác. Chúng tôi đặt mục tiêu những nỗ lực chuyển đổi số của mình sẽ tạo nên những chuẩn mực mới về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.”

“Được vinh danh với 4 giải thưởng trong 3 năm liên tiếp tại lễ trao giải Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Dịch vụ Tài chính tiêu biểu là minh chứng rõ ràng nhất cho những cam kết và đóng góp của Bảo hiểm Liberty trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Đây là thử thách, cũng là động lực lớn để đội ngũ Liberty tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó, mang lại sự hài long cao nhất dành cho khách hàng.” Bà Nga khẳng định.