Đại diện Tập đoàn Lenovo cho biết, việc tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Gartner® Asia/Pacific Supply Chain Top 10 năm 2025 và ở năm thứ 4 này, Lenovo cũng đã ghi nhận vị trí dẫn đầu trong số các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương (CA-TBD) thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

Theo bảng xếp hạng thì những doanh nghiệp sở hữu chuỗi cung ứng xuất sắc nhất, bao gồm khả năng thích ứng linh hoạt để thúc đẩy tăng trưởng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao khả năng phục hồi nhờ ứng dụng công nghệ, và đặc biệt là thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các sáng kiến đổi mới sáng tạo theo hướng tuần hoàn. Nhờ năng lực vận hành xuất sắc, Lenovo đã chuyển đổi toàn diện chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Theo bảng xếp hạng The Gartner® Supply Chain Top 25 năm 2025, Lenovo cũng đã đạt được một cột mốc quan trọng ở cấp độ toàn cầu khi vươn lên vị trí thứ 8 trong Gartner® Global Supply Chain Top 25 năm 2025, tăng hai bậc so với năm 2024.

Lenovo lọt TOP 10 chuỗi cung ứng hàng đầu châu Á

Lenovo tự hào khi tiếp tục được công nhận ở cả cấp khu vực và toàn cầu, phản ánh cam kết vững chắc trong đổi mới sáng tạo ứng dụng AI, vận hành xuất sắc và tiên phong về ESG. Những kết quả nổi bật trên các tiêu chí đánh giá đã củng cố vị thế của tập đoàn như một thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong chuyển đổi chuỗi cung ứng.

Được biết, chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững quy mô toàn cầu tiếp tục là nền tảng cốt lõi giúp Lenovo ứng phó hiệu quả trước những biến động về chính trị và kinh tế. Với sự hiện diện tại hơn 180 thị trường cùng mạng lưới gồm hơn 30 cơ sở sản xuất tại 11 thị trường, Lenovo đang không ngừng mở rộng quy mô vận hành, củng cố khả năng thích ứng nhanh và đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động.

Đáng chú ý, Lenovo sẽ mở rộng hoạt động sản xuất sang Ả Rập Xê Út để phục vụ khách hàng tại khu vực Trung Đông và châu Phi (MEA). Động thái này không chỉ nâng cao sự hiện diện của Lenovo tại khu vực mà còn tận dụng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường, đồng thời rút ngắn thời gian cung ứng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đến tay khách hàng.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả, Lenovo cũng ứng dụng AI để tự động hóa vận hành thông qua chiến lược “Lenovo Powers Lenovo”. Theo đó, Lenovo đang đẩy mạnh tích hợp AI vào mọi khâu của chuỗi cung ứng toàn cầu, từ sản xuất, hậu cần đến phát triển bền vững và dịch vụ khách hàng.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Amar Babu, Chủ tịch Lenovo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi tự hào khi tiếp tục giữ vị trí số 1 tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm thứ tư liên tiếp. Việc thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu là minh chứng rõ nét cho cam kết không ngừng trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng thông minh và bền vững hơn. Nhờ các công cụ tích hợp AI và xây dựng chuỗi hậu cần bền vững, chúng tôi đang không ngừng đổi mới để hỗ trợ khách hàng và đối tác nâng cao năng lực vận hành trong một thế giới năng động.”

Để phát triển bền vững, Lenovo tiên phong tích hợp vật liệu tái chế vào hơn 298 dòng sản phẩm, bao gồm sợi carbon tái chế từ phế liệu hàng không. Công ty cũng dẫn đầu xu hướng sử dụng vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường như mía và tre, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển sản phẩm có trách nhiệm.

Hiện tại, Lenovo cũng đạt vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Supply Chain Top 25 của Gartner và danh sách Masters năm 2025: Top 10 nhóm công ty công nghệ cao.