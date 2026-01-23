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Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Anh Tuấn

Anh Tuấn

08:10 | 23/01/2026
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Bên cạnh loạt giải pháp và bộ phần mềm mới, được phát triển trên nền tảng Hybrid AI Advantage của Lenovo, bộ đôi máy chủ Lenovo ThinkSystem và Lenovo ThinkEdge còn được triển khai các mô hình suy luận AI đã được kiểm chứng trong môi trường vận hành thực tế.
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Tất cả những sản phẩm và giải pháp này vừa được Lenovo công bố tại sự kiện Tech World @ trong khuôn khổ triển lãm CES 2026 vừa qua. Vậy cụ thể danh mục sản phẩm của Lenovo Hybrid AI Advantage có những gì?

Theo Lenovo, ngoài các máy chủ, giải pháp và dịch vụ doanh nghiệp được thiết kế chuyên biệt cho tác vụ suy luận AI (AI inferencing). Đây chính là những bước tiến quan trọng để mở ra kỷ nguyên AI mới, nơi Lenovo thúc đẩy năng lực suy luận và gỡ bỏ những rào cản từng cản trở việc triển khai AI trong thực tế, từ các giao dịch tại điểm bán lẻ cho đến các ứng dụng y tế tiên tiến như chẩn đoán nhanh và lên phác đồ điều trị trong môi trường chăm sóc tích cực.

“Doanh nghiệp ngày nay cần những hệ thống AI có khả năng biến lượng dữ liệu khổng lồ thành thông tin chuyên sâu hữu ích ngay tại thời điểm nó được tạo ra. Với hạ tầng tối ưu cho suy luận AI mới của Lenovo, chúng tôi mang đến cho khách hàng lợi thế thời gian thực - chuyển lượng dữ liệu khổng lồ thành thông tin có giá trị thực tiễn cao, giúp đưa ra quyết định chính xác và kịp thời hơn, tăng cường bảo mật và thúc đẩy sáng tạo.” Ông Ashley Gorakhpurwalla, Phó Chủ tịch Điều hành Lenovo kiêm Chủ tịch Nhóm Giải pháp Hạ tầng, nhận định.

Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp
Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Cụ thể: máy chủ Lenovo ThinkSystem và Lenovo ThinkEdge mang đến đa dạng lựa chọn cho các khối lượng công việc doanh nghiệp ở mọi quy mô. Được trang bị GPU, bộ nhớ và năng lực kết nối mạng tiên tiến hàng đầu, danh mục máy chủ tối ưu cho suy luận AI của Lenovo bao gồm:

Các máy chủ suy luận AI mới của Lenovo mang đến lựa chọn linh hoạt cho mọi quy mô tác vụ doanh nghiệp với GPU, bộ nhớ và năng lực kết nối hàng đầu. Các máy chủ công bố hôm nay gồm:

Lenovo ThinkSystem SR675i: Hiệu năng đỉnh cấp, vận hành trọn vẹn các mô hình LLM ở bất kỳ đâu, khả năng mở rộng vượt trội cho các tác vụ lớn nhất và mô phỏng tăng cường trong môi trường sản xuất, y tế trọng yếu và dịch vụ tài chính.

Lenovo ThinkSystem SR650i: Máy chủ suy luận AI tăng tốc với khả năng tính toán GPU mật độ cao, dễ dàng mở rộng và triển khai trong các trung tâm dữ liệu hiện có.

Lenovo ThinkEdge SE455i: Máy chủ siêu nhỏ gọn, được thiết kế dành cho ngành bán lẻ, viễn thông và công nghiệp. Thiết bị này2 đưa năng lực suy luận AI đến mọi điểm dữ liệu, với độ trễ cực thấp, độ bền vượt trội và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện môi trường từ -5°C đến 55°C.

=> Với công nghệ làm mát bằng không khí và chất lỏng hàng đầu Lenovo Neptune giúp giải quyết các thách thức về năng lượng cho những tổ chức đòi hỏi hiệu năng AI cao cấp, cùng dịch vụ Lenovo TruScale với hình thức trả tiền theo mức sử dụng, doanh nghiệp có thể đạt được hiệu năng và hiệu quả tối đa mà vẫn duy trì sự linh hoạt, bảo mật và kiểm soát ngân sách.

Bên cạnh đó, Lenovo cũng ra mắt các giải pháp AI mang đến giá trị thực tiễn, có thể kể đến nền tảng cho Lenovo Hybrid AI Factory. Phần cứng AI doanh nghiệp này của Lenovo là một framework dạng mô-đun đã được kiểm chứng, cho phép doanh nghiệp xây dựng và vận hành các giải pháp AI ở quy mô lớn.

Là một phần của hệ sinh thái phần mềm và dịch vụ Lenovo Hybrid AI Advantage, Hybrid AI Factory giúp doanh nghiệp thu được những kết quả thiết thực trong thực tế.

Ngoài ra, các nền tảng Lenovo Hybrid AI còn cung cấp một hệ thống thống nhất dựa trên sự kết hợp hoàn hảo giữa máy chủ suy luận AI thế hệ mới, lưu trữ, kết nối mạng, phần mềm và công cụ điều phối để hợp nhất hạ tầng, dữ liệu và quản trị. Điều này giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm rủi ro triển khai và tối ưu hiệu năng với chi phí hợp lý cho doanh nghiệp.

Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp
Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Những nền tảng mới của hệ sinh thái AI của Lenovo sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu suy luận AI của các tổ chức doanh nghiệp:

Lenovo Hybrid AI Inferencing với Lenovo ThinkAgile HX và Nutanix AI: Năng lực suy luận AI tập trung và chia sẻ, cho phép tối đa hóa mức độ khai thác GPU, cải thiện hiệu năng, khả năng mở rộng và giảm chi phí trong môi trường ảo hóa.

Lenovo Hybrid AI Inferencing với Red Hat AI: Nền tảng mở rộng linh hoạt, đạt chuẩn doanh nghiệp, được thiết kế cho các triển khai AI mạnh mẽ. Giải pháp mang lại tính linh hoạt, bảo mật tăng cường và hiệu năng vượt trội, hỗ trợ các tải công việc phức tạp và đảm bảo tăng trưởng kinh doanh trong tương lai – đặc biệt lý tưởng cho các tổ chức đang tìm kiếm nền tảng vững chắc cho agentic AI.

Lenovo Hybrid AI Inferencing với Canonical Ubuntu Pro: Giải pháp tối ưu chi phí và tinh gọn, giúp doanh nghiệp bắt đầu với AI một cách dễ dàng. Hoàn hảo cho triển khai nhanh và thử nghiệm linh hoạt, giải pháp này kết hợp sự đơn giản trong vận hành với các tính năng bảo mật thiết yếu, tạo nên điểm khởi đầu thuận lợi cho triển khai agentic AI, tận dụng khả năng mở rộng mạnh mẽ của Lenovo ThinkSystem SR650i.

Đồng thời, Lenovo cũng ra mắt các dịch vụ và giải pháp suy luận AI mới, giúp tăng tốc quá trình ứng dụng. Trong đó, Lenovo Hybrid AI Factory Services cung cấp năng lực tư vấn, triển khai và quản lý suy luận AI thế hệ mới, giúp doanh nghiệp xây dựng và tối ưu các môi trường suy luận hiệu năng cao. Những dịch vụ này được thiết kế theo từng loại ứng dụng công việc và đặc thù ngành, tạo nền tảng để các tổ chức dễ dàng thích ứng khi triển khai:

Hiệu năng máy chủ tối ưu ngay từ ngày đầu, cùng độ tin cậy, hiệu quả và khả năng mở rộng trong dài hạn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng hiện thực hóa tỷ suất hoàn vốn (ROI).

Hỗ trợ quản lý trung tâm dữ liệu liên tục và đáng tin cậy từ Lenovo Premier Support.

Mô hình thuê dịch vụ linh hoạt Lenovo TruScale Infrastructure-as-a-Service giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô khi nhu cầu suy luận và vận hành AI ngày càng phát triển.

Danh mục dịch vụ mới Hybrid AI Factory Services cũng được thiết kế để đơn giản hóa quá trình triển khai ở mọi giai đoạn, giúp hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc ứng dụng và tối đa hóa giá trị đầu tư. Những dịch vụ AI Services này khẳng định cam kết của Lenovo trong việc hỗ trợ xuyên suốt vòng đời sản phẩm doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tự tin đổi mới và vận hành các hoạt động AI quan trọng với độ tin cậy và khả mở cao.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, hàng trăm máy chủ Lenovo ThinkSystem SR655 V3, được trang bị bộ xử lý AMD EPYC™ và nền tảng tăng tốc tính toán NVIDIA, đang được sử dụng để phát triển các trải nghiệm và nội dung nhập vai tại địa điểm độc đáo này.

Khám phá thêm các điểm nhấn của sự kiện tại Lenovo Tech World @ CES.

Lenovo CES sản phẩm và giải pháp AI dành cho doanh nghiệp

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

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Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam