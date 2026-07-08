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Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:55 | 08/07/2026
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Không chỉ có hiệu năng mạnh mẽ và các ứng dụng sáng tạo được cải tiến, người kế nhiệm của MovinkPad 11 còn mang đến cho người dùng sự linh hoạt và sức mạnh vượt trội.
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Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng
Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

Được biết, đây dòng máy tính bảng sáng tạo di động (Portable Creative Pad) tiếp theo của Wacom, mang lại hiệu năng vượt trội, sự linh hoạt và trải nghiệm đắm chìm trong một thiết bị sáng tạo "tất cả trong một".

Theo đó, MovinkPad Pro 14 được thiết kế riêng cho những người sáng tạo, muốn nâng tầm kỹ năng và phát triển chuyên nghiệp hơn trong hành trình nghệ thuật của mình, từ những người đang theo đuổi con đường sáng tạo đến các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng
MovinkPad Pro 14 có màn hình OLED 14 inch

Cụ thể, MovinkPad Pro 14 có màn hình OLED 14 inch với độ phân giải 2880 × 1800, độ phủ màu 100% cả DCI-P3 (CIE1931) (tiêu chuẩn) và sRGB (CIE1931) (tiêu chuẩn), cùng tần số quét lên tới 120Hz mang đến chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà cho các tác phẩm minh họa và thiết kế.

Thiết bị được trang bị công nghệ Premium Textured Glass độc quyền của Wacom, MovinkPad Pro 14 sở hữu lớp xử lý bề mặt chống chói, chống phản chiếu và hạn chế bám dấu vân tay, giúp người dùng tập trung tối đa vào quá trình sáng tạo. Đồng thời, công nghệ ép kính trực tiếp giúp giảm hiện tượng thị sai (parallax), mang lại cảm giác viết vẽ chân thực như trên giấy.

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng
Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng
Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

MovinkPad Pro 14

MovinkPad Pro 14 cũng được bán kèm bút cảm ứng không pin Wacom Pro Pen 3, nổi bật với độ chính xác cao và cảm giác vẽ tự nhiên, yếu tố đã tạo nên sự tin cậy đối với cộng đồng sáng tạo chuyên nghiệp trên toàn thế giới.

Theo đại diện Wacom, MovinkPad Pro 14 vẫn giữ lại tính năng Quick drawing đã được giới thiệu trên MovinkPad 11. Chỉ cần chạm và giữ bút trong giây lát, thiết bị sẽ khởi động nhanh hơn, giúp người dùng nắm bắt ý tưởng ngay lập tức. Ứng dụng Wacom Canvas được nâng cấp, bổ sung các biến thể bút và khả năng thu phóng đa chạm (multi-touch zooming). Trên ưng dụng Wacom Shelf mới, người dùng có thể xem và sắp xếp tệp tin trực quan hơn, thuận tiện hơn. Các dự án sáng tạo cũng có thể được chuyển đổi liền mạch sang Clip Studio Paint, nhờ thiết bị đi kèm với bản quyền DEBUT một năm và bản EX ba tháng, cho phép người dùng truy cập các công cụ và tính năng nâng cao.

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng
Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng
Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

Wacom Lab là ứng dụng dành cho các tính năng thử nghiệm trước khi phát hành chính thức

Bên cạnh đó, thiết bị cũng đánh dấu sự ra mắt của Wacom Lab, ứng dụng dành cho các tính năng thử nghiệm trước khi phát hành chính thức. Điểm nổi bật của ứng dụng là Instant Pen Display Mode, cho phép MovinkPad Pro 14 kết nối với PC hoặc Mac thông qua USB-C có dây hoặc kết nối không dây để hoạt động như một màn hình bảng vẽ chuyên dụng truyền thống. Nhờ đó, nhà sáng tạo có thể linh hoạt sử dụng thiết bị như một giải pháp sáng tạo “all-in-one”, đồng thời dễ dàng tích hợp vào quy trình làm việc trên máy tính để bàn khi cần thiết.

Sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android 15 và được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon® 8s Gen 3 SoC với CPU tám nhân, 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, MovinkPad Pro 14 mang đến hiệu năng mạnh mẽ. Nhờ đó mà có thể xử lý các quy trình làm việc phức tạp vượt xa nhu cầu minh họa thông thường, chẳng hạn như dựng mô hình 3D và làm hoạt hình. Thiết bị sở hữu pin dung lượng 10.000mAh, độ mỏng 5,9mm và trọng lượng 699g, MovinkPad Pro 14 là một thiết bị di động lý tưởng để sáng tạo suốt cả ngày.

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng
MovinkPad Pro 14 cũng được bán kèm bút cảm ứng không pin Wacom Pro Pen 3, nổi bật với độ chính xác cao và cảm giác vẽ tự nhiên,

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Koji Yano, Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Bộ phận Trải nghiệm Sáng tạo (Creative Experience) tại Wacom, cho biết: “Với việc ra mắt MovinkPad 11, chúng tôi đã mở ra một danh mục sản phẩm mới về Máy tính bảng Sáng tạo Di động dành cho những ai muốn tự do sáng tạo mà không cần phụ thuộc vào máy tính. MovinkPad Pro 14 mới đưa khái niệm này tiến xa hơn, mang đến chất lượng màn hình, độ chính xác của bút và các tùy chọn quy trình làm việc mà cả những người mới và người chuyên nghiệp đều mong đợi. Sản phẩm này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang lại những trải nghiệm đắm chìm, giúp người dung luôn tập trung tối đa vào quá trình sáng tạo.”

Ngoài Pro Pen 3 đi kèm, MovinkPad Pro 14 cũng hỗ trợ các loại bút kỹ thuật số từ các thương hiệu văn phòng phẩm như LAMY, STAEDTLER, và Dr. Grip. Bút có thể được gắn nam châm vào Ốp lưng (Cover) tùy chọn để bảo vệ màn hình.

* Wacom MovinkPad Pro 14 hiện đã có mặt tại Việt Nam và được bán thông qua hệ thống Đại lý trên toàn quốc, các nền tảng trực tuyến gồm Wacom Flagship Store ở Lazada, Wacom Official Store ở Shopee, cùng hệ thống cửa hàng trực tiếp Wacom Store với giá bán lẻ đề xuất 24.900.000 đồng (đã bao gồm VAT)

Chi tiết xem thêm tại https://www.wacom.com/products/wacom-movinkpad-pro-14
Wacom bảng vẽ Wacom MovinkPad Pro 14 thiết bị sáng tạo di động

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼150K 13,500 ▼150K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼150K 13,450 ▼150K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▼150K 14,200 ▼150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▼150K 14,150 ▼150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▼150K 14,130 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 ▼150K 14,690 ▼150K
Trang sức 99.99 14,000 ▼150K 14,700 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲1308K 14,852 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲1308K 14,853 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 ▼15K 1,482 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 ▼15K 1,483 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 ▼15K 1,462 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 ▼1486K 144,752 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 ▼1425K 109,811 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 ▼1320K 99,576 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 ▼1215K 89,341 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 ▼1175K 85,393 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 ▼926K 61,121 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
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AUD 17669 17942 18519
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