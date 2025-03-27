Điện tử tiêu dùng
Wacom ra mắt bảng vẽ điện tử Intuos Pro và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới

Anh Thái

Anh Thái

19:55 | 27/03/2025
Không chỉ mang đến hiệu năng bút chính xác nhất và hiệu suất cao nhất, bảng vẽ Intuos Pro mới của Wacom còn mang đến quy trình sáng tạo tiên tiến, giúp các họa sĩ minh họa, biên tập viên hình ảnh, nhà làm phim và họa sĩ điêu khắc 3D… có thể tương thích hoàn hảo với các ứng dụng sáng tạo cao cấp.
Thiết kế mới được cải tiến với các nút điều khiển vật lý và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới của ngành sáng tạo hiện đại ngày nay.

Những ai làm trong ngành sáng tạo đều hiểu quy trình sáng tạo (WorkFlow) là sự kết hợp giữa công việc (Work) và dòng chảy sáng tạo (Flow). Công việc (Work) đòi hỏi sự vận hành các phần mềm và các quy trình phức tạp.

Dòng chảy sáng tạo (Flow) là hành động tạo ra tác phẩm. Intuos Pro mới được thiết kế để giúp các họa sĩ hoàn thành một cách nhanh chóng và trực quan nhất, để họ có thể hoàn toàn đắm chìm vào dòng chảy sáng tạo. Theo đó, Wacom Intuos Pro phiên bản mới vẫn giữ vững vị trí là bảng vẽ lý tưởng dành cho những người sáng tạo chuyên nghiệp. Sản phẩm này vốn đã trở thành tiêu chuẩn của ngành sáng tạo bấy lâu nay, và tiền thân của nó chính là bảng vẽ Intuos 3, sản phẩm đã từng được đưa vào không gian để hỗ trợ các phi hành gia trên trạm vũ trụ, giúp họ thích nghi với môi trường không trọng lực.

Wacom tái thiết kế bảng vẽ điện tử bằng Intuos Pro và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới
Wacom tái thiết kế bảng vẽ điện tử bằng Intuos Pro và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới

Intuos Pro mới được tích hợp bút Pro Pen 3 ưu việt của Wacom, đây cũng là công nghệ đang được ứng dụng trên màn hình Cintiq Pro. Bút Pro Pen 3 được thiết kế để có thể tùy chỉnh theo sở thích cá nhân, từ phần đệm bút đến số lượng phím tắt trên thân bút. Ngoài ra, vì đây là một sản phẩm thuộc phân khúc chuyên nghiệp của Wacom, nên sản phẩm sẽ đi kèm được trang bị sẵn đệm bút và nút thay thế để người dùng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu công thái học của bản thân.

Wacom tái thiết kế bảng vẽ điện tử bằng Intuos Pro và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới
Intuos Pro có ba kích cỡ

Tương tự các loại bút của Wacom khác, Pro Pen 3 không cần pin hoặc sạc. Bút đi kèm có hai loại ngòi khác nhau, bao gồm ngòi cao su chống trượt để tăng độ chính xác và khi kết hợp với bề mặt có kết cấu cải tiến sẽ hạn chế mài mòn.

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Koji Yano, Phó Chủ tịch Cấp cao, Bộ phận Thương hiệu (Wacom Branded Business), cho biết: “Cùng với sự phát triển của phần mềm, nhu cầu về độ chính xác ngày càng tăng cao. Khi bắt đầu thiết kế lại sản phẩm chủ chốt của mình, chúng tôi bắt đầu từ nền tảng là độ chính xác”.

Wacom tái thiết kế bảng vẽ điện tử bằng Intuos Pro và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới
Tất cả đều sở hữu diện tích vùng vẽ lớn hơn, với tỷ lệ 16:9 phù hợp với các màn hình hiện đại ngày nay

Được biết, bộ chip mới không những tăng cường hiệu suất xử lý mà còn làm giảm kích thước tổng thể của bảng vẽ. Để đáp ứng nhu cầu về độ chính xác của các họa sĩ điêu khắc 3D, biên tập viên hình ảnh và video, đồng thời đảm bảo tính chính xác trong công việc bằng cách giảm thiểu các chuyển động và cảm ứng chạm không mong muốn, Wacom đã chuyển các phím tắt ExpressKey và nút bật/tắt cảm ứng lên phía trên cùng của bảng vẽ, thêm hai vòng xoay vào Intuos Pro phiên bản cỡ vừa và lớn, và một vòng xoay vào phiên bản cỡ nhỏ.

Các vòng xoay này mang lại tương tác vật lý cho họa sĩ, ngay cả người thuận tay trái và tay phải mà không cần điều chỉnh bảng vẽ. Các vòng xoay, phím tắt ExpressKey được cấu hình sẵn và có thể dễ dàng tùy chỉnh theo các phím tắt ưa thích của hoạ sỹ trong cho các ứng dụng sáng tạo khác nhau. Thiết kế mới này được cải tiến để giúp quá trình sáng tạo mượt mà hơn, đồng thời vẫn đảm bảo độ chính xác trong công việc.

Wacom tái thiết kế bảng vẽ điện tử bằng Intuos Pro và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới
Kiểu dáng mới không chỉ mỏng hơn, giúp tối ưu hóa chuyển động bàn tay và cổ tay linh hoạt hơn bao giờ hết

Vì các họa sĩ chuyên nghiệp cần sự linh hoạt nên Intuos Pro mới được thiết kế để dễ dàng di chuyển và tương thích mượt mà với phần mềm cũng như hệ điều hành mà họ sử dụng. Chính vì thế, Intuos Pro có ba kích cỡ, tất cả đều sở hữu diện tích vùng vẽ lớn hơn, với tỷ lệ 16:9 phù hợp với các màn hình hiện đại ngày nay. Vùng hoạt động được tăng lên, cả ba kích cỡ đều nhỏ và mỏng hơn các thế hệ Intuos Pro trước, có thể dễ dàng mang theo khi di chuyển giữa các địa điểm làm việc từ xa hoặc văn phòng, đồng thời chiếm ít không gian trên bàn làm việc hơn.

Ngoài ra, kiểu dáng mỏng hơn giúp tối ưu hóa chuyển động bàn tay và cổ tay linh hoạt hơn bao giờ hết. Phiên bản cỡ nhỏ hoàn hảo cho các họa sĩ thường xuyên di chuyển, bút có trọng lượng chỉ 240 g với kích thước 215 mm x 163 mm (khoảng 8,5 inch x 6,4 in) và vùng hoạt động là 187 mm x 105 mm (khoảng 7,4 inch x 4,1 inch). Phiên bản cỡ vừa và lớn được thiết kế dành cho họa sĩ thích không gian sáng tạo lớn hơn hoặc cần quản lý quy trình làm việc trên nhiều màn hình.

Wacom tái thiết kế bảng vẽ điện tử bằng Intuos Pro và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới
Wacom tái thiết kế để Intuos Pro mới có thể dễ dàng di chuyển và tương thích mượt mà với phần mềm cũng như hệ điều hành mà họ sử dụng

Tất cả các phiên bản đều được trang bị Bluetooth và có thời gian hoạt động không dây lên đến 16 giờ. Họa sĩ có thể kết nối tối đa ba thiết bị, gồm một thiết bị có dây qua USB và hai thiết bị không dây, và có thể chuyển đổi giữa các thiết bị bằng công tắc cơ học trên bảng vẽ. Intuos Pro tương thích với cả hệ điều hành Windows và Mac, cũng như hầu hết các ứng dụng sáng tạo, cho phép họa sĩ vừa tạo ra tác phẩm vừa xử lý các công việc hàng ngày.

Đối với những người thích cảm giác giống bút chì hoặc thân bút dày hơn, Wacom đã hợp tác với nhiều nhà sản xuất bút, như Staedtler, Lamy và Dr. Grip để cung cấp một loạt bút cảm ứng có thể hoạt động mà không cần cài đặt thêm.

Wacom tái thiết kế bảng vẽ điện tử bằng Intuos Pro và bút Pro Pen 3 tiêu chuẩn mới
Ngoài bảng vẽ Intuos Pro và bút Pro Pen 3, các họa sĩ có thể dùng thử miễn phí phần mềm Clip Studio Paint, MASV, và Capture One

Ngoài bảng vẽ Intuos Pro và bút Pro Pen 3, các họa sĩ có thể dùng thử miễn phí phần mềm Clip Studio Paint, MASV, và Capture One. Wacom cũng cung cấp quyền truy cập vào phần mềm độc quyền Yuify, được thiết kế để bảo vệ quyền tác giả của họa sĩ. Yuify hoạt động với các phần mềm phổ biến, bao gồm Clip Studio Paint, Adobe Photoshop, và Rebelle 7, cho phép họa sĩ nhúng một dấu micromark (vi nhãn hiệu) vào tác phẩm của họ. Micromark này sẽ vẫn tồn tại ngay cả khi chụp màn hình hoặc tải xuống, nhằm duy trì liên kết giữa họa sĩ và tác phẩm. Intuos Pro, giống như tất cả các sản phẩm chuyên nghiệp của Wacom, cho phép truy cập vào Wacom Bridge, giúp tạo điều kiện nhập liệu bằng bút và cảm ứng giữa các máy chủ và máy tính từ xa để cải thiện khả năng hợp tác chuyên nghiệp.

Intuos Pro dự kiến có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống Đại lý trên toàn quốc, cũng như các nền tảng trực tuyến gồm Wacom eStore, Wacom Flagship Store ở Lazada, Wacom Official Store ở Shopee, cùng hệ thống cửa hàng trực tiếp Wacom Store tại Việt Nam. Sản phẩm có giá bán lẻ đề nghị cho 3 kích cỡ: VND 7,100,000 (cỡ nhỏ), VND 10,900,000 (cỡ vừa) và VND 13,900,000 (cỡ lớn)

Thông tin về sản phẩm xem tại Intuos Pro 2025 hoặc truy cập wacom.com để biết thêm chi tiết.

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

