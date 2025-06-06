Bộ sản phẩm mới có khả năng mang đến hiệu suất đỉnh cao với các công cụ sáng tạo chuyên nghiệp, kết hợp công nghệ bút vẽ Pro Pen 3 được thiết kế nhỏ gọn và khả năng sử dụng thuận tiện, giúp cho những nhà sáng tạo sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Wacom giới thiệu dòng sản phẩm Wacom Cintiq mới

“Sáng tạo không phải là giới hạn – đó là hành trình khám phá điều phi thường,” ông Koji Yano, Phó Chủ tịch Cấp cao của Wacom chia sẻ.

Dòng sản phẩm Cintiq mới dành cho những nhà sáng tạo không chỉ là một công cụ, mà là nguồn cảm hứng thắp lên những ý tưởng táo bạo trở thành hiện thực.

Bút Wacom Pro Pen 3

Trong đó, bút Wacom Pro Pen 3 có thể phù hợp với tất cả các mẫu Cintiq mới mang lại trải nghiệm vẽ mượt mà và chính xác vượt trội, nhờ tốc độ lấy mẫu nhanh hơn và độ nhạy lực cải tiến. Các nghệ sĩ có thể dễ dàng tạo ra những đường nét liền mạch, bám sát từng chuyển động tay, hỗ trợ thể hiện cảm xúc và ý tưởng với độ kiểm soát cao hơn.

Bộ phụ kiện tuỳ chọn

Bên cạnh đó còn có sự đồng hành của các phụ kiện tuỳ chọn, cho phép người dùng cá nhân hoá trải nghiệm, từ độ dày tay cầm, cân bằng trọng lượng, cho đến vị trí nút bấm… nhằm đảm bảo sự thoải mái tối đa trong suốt quá trình sáng tạo. Trong đó, bút Wacom Pro Pen 3 Wood Grip (được bán riêng) nổi bật với lớp hoàn thiện vân gỗ ấm áp và tinh tế, mang lại cảm giác cầm nắm mộc mạc, tự nhiên, lý tưởng khi sáng tạo trong thời gian dài.

Dòng Cintiq mới, có sẵn 2 phiên bản: Cintiq 16 và Cintiq 24

Ở dòng Cintiq mới, có sẵn 2 phiên bản: 16.0 inch (2560 x 1600) và 23.8 inch (2560 x 1440), hỗ trợ cả bản dùng bút hoặc bút và cảm ứng (chỉ có trên dòng 23.8 inch). Công nghệ ghép màn hình trực tiếp giúp thu hẹp khoảng cách giữa đầu bút và con trỏ, mang lại độ chính xác cao hơn. Mặt kính chống lóa (AG) được xử lý nhám giúp giảm phản xạ ánh sáng, đồng thời hạn chế mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Với thiết kế phẳng và đường nét hiện đại, dòng Cintiq mới hỗ trợ nhiều góc làm việc linh hoạt, phù hợp với đa dạng không gian sáng tạo.

Đáng chú ý, cả hai mẫu đều mỏng hơn so với thế hệ trước, trong đó, Cintiq 24 có độ dày chỉ 21mm, gần bằng một nửa so với mẫu 22 inch trước đó, giúp tiết kiệm diện tích. Thiết kế không quạt giúp thiết bị vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn và giúp người dùng duy trì sự tập trung trong quá trình sáng tạo kéo dài.

Cintiq 24 còn đi kèm chân đế có thể điều chỉnh

Ngoài ra Cintiq 24 còn đi kèm chân đế có thể điều chỉnh (Wacom Adjustable Stand), cho phép điều chỉnh góc nghiêng một cách êm ái và mượt mà.

Cintiq 16 có chân gập lại và cũng tương thích với chân đế tùy chọn được bán riêng. Cả hai mẫu đều tương thích với VESA (75 x 75 mm) để sử dụng với tay đỡ màn hình của bên thứ ba.

Cintiq 16

Bộ 3 sản phẩm mới nhà Wacom đều có hỗ trợ các cổng kết nối, và được sắp xếp gọn gàng ở mặt sau, giúp tối ưu hóa việc quản lý dây cáp. Các mẫu đều hỗ trợ kết nối USB-C, riêng phiên bản 16 inch còn cho phép thiết lập kết nối một dây duy nhất tiện lợi với chức năng cấp nguồn. Cả hai mẫu đều có cổng HDMI và USB-A để thay thế.

Tất cả các phiên bản đều bán bản quyền có thời hạn cho các phần mềm sáng tạo, bao gồm Clip Studio Paint EX và MASV.

Cintiq 16, Cintiq 24 và Cintiq 24 touch.