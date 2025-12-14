Kinh tế số
Di Động Việt mở 'Đại tiệc công nghệ' cuối năm

Hồng Anh

Hồng Anh

15:23 | 14/12/2025
Theo đó, rất nhiều sản phẩm công nghệ sẽ được giảm sâu, ví dụ như iPhone 17 Pro Max giảm sốc chỉ còn 36,99 triệu đồng, hay nhiều phụ kiện công nghệ giá chỉ từ 59.000 đồng.
Như thường lệ giai đoạn cận Tết nhu cầu nâng cấp và mua sắm thiết bi công nghệ luôn có chiều hướng tăng mạnh. Sau khi tung ra chương trình “Sale ngày đôi - Deal bất tận” vào ngày 12/12, hệ thống Di Động Việt sẽ tập trung vào các dòng sản phẩm công nghệ và gia dụng thông minh.

“Trong tháng cuối cùng của năm, chúng tôi muốn mang đến cơ hội mua sắm thực sự khác biệt. Không chỉ tập trung điều chỉnh giá giảm cho điện thoại, MacBook, tablet… chương trình còn mở rộng ưu đãi sang cả nhóm đồ gia dụng và phụ kiện chính hãng, giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị cá nhân và sắm sửa tiện nghi cho cả gia đình đón Tết”. Đại diện Di Động Việt cho biết.

iPhone 17 series là dòng smartphone được săn đón dịp cuối năm.

Cụ thể, hệ sinh thái Apple sẽ đặc biệt giảm sâu trong dịp này, tiêu biểu như iPhone 17 Pro Max 256GB ghi nhận mức giá chỉ từ 36,99 triệu đồng. Dòng iPhone 16 tiêu chuẩn cũng trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết với mức giá chỉ từ 20,59 triệu đồng.

Các dòng Samsung Galaxy sẽ có giá tốt dịp sale ngày đôi 12/12 sắp tới.

Với người dùng ưa chuộng các dòng sản phẩm hệ điều hành Android, các mẫu flagship của Samsung cũng về giá cực “hời”. Điển hình như mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold7 256GB giảm còn 36,99 triệu đồng hay Samsung Galaxy S25 256GB chỉ từ 15,99 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm phân khúc tầm trung được người dùng ưa chuộng sẽ được đưa về mức giá hấp dẫn chưa từng có. Đơn cử, Xiaomi 15T Pro 5G 512GB sẽ về mức 16,09 triệu đồng hay OPPO Reno14 F chỉ còn 9,39 triệu đồng. Đây được xem là thời điểm lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm các công nghệ mới nhất mà không phải bỏ ra chi phí quá lớn.

Bảng giá smartphone áp dụng trong chương trình sale đôi ngày 12/12 tại Di Động Việt

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt đồng thời áp dụng chính sách “Trả góp 30”. Khách hàng có thể sở hữu thiết bị yêu thích với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực tài chính dịp cuối năm.

Đặc biệt, khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới", người dùng còn được trợ giá đến 5 triệu đồng, thu máy cũ với giá cao so với thị trường và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Chính sách bảo hành và hậu mãi cũng luôn được Di Động Việt quan tâm, chương trình áp dụng 1 đổi 1 kể cả với sản phẩm rơi, vỡ, hư hỏng, mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Riêng nhóm sản phẩm đã qua sử dụng, người mua được dùng thử miễn phí 7 ngày, đổi - trả - hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng, thể hiện cam kết dịch vụ minh bạch và linh hoạt.

Huawei Watch GT6 gây ấn tượng với loạt tính năng theo dõi sức khỏe và tập luyện chuyên sâu.

Không chỉ với ngành hàng điện thoại, nhóm ngành phụ kiện và thiết bị di động cũng được Di Động Việt trợ giá tốt nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng. Cụ thể, trong 12/12, khách hàng đến trực tiếp hệ thống cửa hàng trên toàn quốc của Di Động Việt sẽ có cơ hội săn các suất phụ kiện giá sốc với số lượng giới hạn. Một số ưu đãi hấp dẫn như cáp Acefast về giá 59.000 đồng, bộ cáp củ sạc Acefast còn 99.000 đồng hay pin dự phòng Energizer chỉ 299.000 đồng.

Song song với đó, hệ thống cũng sẽ triển khai chương trình “Hot sale” kéo dài từ ngày 12/12 - 14/12. Ở nhóm thiết bị âm thanh, các dòng loa đồng loạt giảm sâu, đơn cử như JBL Flip 7 còn 2,99 triệu đồng, JBL Clip 5 chỉ 1,39 triệu đồng; trong khi tai nghe Apple AirPods 4 và Tai nghe Havit TW967 Pro cũng lần lượt về mức 2,99 triệu đồng và 249.000 đồng.

Nhóm thiết bị đeo, đồng hồ thông minh cũng ghi nhận mức giá hợp lý khi Apple Watch SE 3 giảm còn 5,89 triệu đồng, Samsung Galaxy Watch Ultra về giá 11,39 triệu đồng hay Huawei Watch Fit 4 Pro chỉ 2,99 triệu đồng.

Ngoài ra, các sản phẩm gia dụng và thiết bị cá nhân cũng được đưa về giá ưu đãi như bàn chải điện Philips chỉ 490.000 đồng, nồi cơm điện Bear 1.2L giảm còn 599.000 đồng và bình giữ nhiệt Hydro Flask chỉ từ 690.000 đồng.

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, Di Động Việt cam kết đảm bảo các quyền lợi bảo hành và hậu mãi vượt trội, giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối khi mua sắm dịp cuối năm.

Độc giả có nhu cầu tham khảo chi tiết về chương trình hoặc các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website didongviet.vn hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).

