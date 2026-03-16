Kinh tế số
Thị trường

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Thành Biên

17:42 | 16/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đầu tháng 3/2026, Apple thực hiện một đợt điều chỉnh danh mục sản phẩm quy mô lớn khi đồng loạt dừng bán 15 thiết bị trên hệ thống phân phối chính thức. Động thái này diễn ra gần như cùng lúc với việc hãng giới thiệu loạt thiết bị mới, cho thấy chiến lược tinh gọn và thúc đẩy người dùng chuyển sang các thế hệ sản phẩm mới nhất.
MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple
Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple
Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Theo nhiều nguồn tin công nghệ, quyết định của Apple được triển khai khá âm thầm, không đi kèm thông báo rầm rộ. Tuy nhiên, danh sách các thiết bị bị loại khỏi hệ thống Apple Store lại trải dài ở nhiều phân khúc, từ điện thoại, máy tính bảng, laptop cho đến màn hình và phụ kiện chuyên nghiệp. Điều đáng chú ý là trong số này có những sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu.

Hàng loạt thiết bị bị loại khỏi hệ thống bán chính thức

Danh sách sản phẩm Apple ngừng bán bao gồm nhiều dòng thiết bị quen thuộc. Ở nhóm smartphone, hãng dừng phân phối mẫu iPhone 16e sử dụng chip A18 ra mắt năm 2025. Trong khi đó, mảng máy tính bảng chứng kiến sự rút lui của hai phiên bản iPad Air 11 inch (M3) và iPad Air 13 inch (M3).

Apple ngừng phân phối mẫu iPhone 16e sử dụng chip A18 mới ra mắt năm 2025. Ảnh: Apple
Phân khúc máy tính cá nhân cũng trải qua đợt cắt giảm đáng kể. Apple loại khỏi danh mục các mẫu MacBook Air 13 inch (M4) và MacBook Air 15 inch (M4). Đồng thời, nhiều biến thể của dòng MacBook Pro sử dụng chip M4 Pro và M4 Max cũng bị dừng bán, bao gồm cả bản 14 inch và 16 inch.

Một trường hợp đáng chú ý khác là phiên bản MacBook Pro 13 inch (M5) dung lượng lưu trữ 512GB. Mẫu máy này chỉ mới được giới thiệu vào tháng 10.2025 nhưng đã nhanh chóng biến mất khỏi danh mục bán chính thức, trở thành một trong những thiết bị có vòng đời ngắn nhất trong lịch sử dòng MacBook.

MacBook Pro 13 inch (M5) 512GB trở thành một trong những thiết bị có vòng đời ngắn lịch sử MacBook. Ảnh: Apple
Ở phân khúc máy trạm, Apple ngừng cung cấp phiên bản Mac Studio (M3 Ultra) dung lượng 512GB. Trong khi đó, mảng màn hình chuyên nghiệp cũng ghi nhận sự rút lui của Studio Display dùng chip A13 Bionic và màn hình cao cấp Pro Display XDR ra mắt từ năm 2019, cùng các phụ kiện như chân đế Pro Stand và bộ chuyển đổi VESA.

Chiến lược làm gọn hệ sinh thái sản phẩm

Việc loại bỏ đồng loạt nhiều thiết bị không phải là quyết định ngẫu nhiên. Apple thường xuyên điều chỉnh danh mục để tránh sự chồng chéo giữa các dòng sản phẩm, đồng thời định hướng người dùng chuyển sang các thế hệ phần cứng mới hơn.

Trong đợt thay đổi lần này, phần lớn thiết bị bị dừng bán đều đã có sản phẩm kế nhiệm. Chẳng hạn, iPhone 16e được thay thế bằng thế hệ iPhone 17e mới hơn. Tương tự, các mẫu iPad Air dùng chip M3 cũng nhường chỗ cho phiên bản sử dụng chip M4.

Chiến lược này giúp Apple giữ cho danh mục sản phẩm rõ ràng, giảm số lượng cấu hình trùng lặp và tập trung quảng bá cho các thiết bị mới nhất. Trong bối cảnh thị trường công nghệ thay đổi nhanh, việc rút ngắn vòng đời sản phẩm cũng giúp hãng duy trì chu kỳ nâng cấp phần cứng đều đặn.

Việc loại bỏ đồng loạt sản phầm là nước đi chiến lược của Apple.
Mặc dù Apple dừng bán các sản phẩm trên qua kênh chính thức, điều đó không đồng nghĩa người dùng phải lo lắng về việc thiết bị nhanh chóng mất giá trị sử dụng. Những máy đã được bán ra trước đó vẫn tiếp tục nhận các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo hành và sửa chữa trong nhiều năm.

Theo chính sách hỗ trợ của Apple, một thiết bị thường được hãng duy trì dịch vụ trong khoảng 5 đến 7 năm kể từ lần bán cuối cùng. Sau giai đoạn này, sản phẩm mới được chuyển sang trạng thái “cổ điển” hoặc “lỗi thời” trong hệ thống hỗ trợ kỹ thuật.

Nhờ chính sách này, người dùng đang sở hữu các mẫu máy bị dừng bán vẫn có thể sử dụng thiết bị ổn định trong thời gian dài mà không gặp trở ngại lớn về phần mềm hay dịch vụ hậu mãi.

Cơ hội cho thị trường bán lẻ

Việc Apple rút các sản phẩm khỏi hệ thống phân phối chính thức thường kéo theo một hiệu ứng quen thuộc trên thị trường bán lẻ. Các nhà bán hàng trung gian và đại lý ủy quyền thường đẩy mạnh chương trình giảm giá để xử lý lượng hàng tồn kho.

Do đó, nhiều mẫu thiết bị vừa bị Apple dừng bán có thể xuất hiện trở lại trên thị trường với mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt. Điều này tạo cơ hội cho người dùng muốn tiếp cận hệ sinh thái Apple với chi phí tiết kiệm hơn.

Giới phân tích cho rằng những đợt điều chỉnh danh mục như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện khi Apple đẩy nhanh chu kỳ đổi mới phần cứng. Việc các thiết bị còn khá mới đã bị loại khỏi danh mục bán chính thức cũng cho thấy vòng đời sản phẩm trong ngành công nghệ ngày càng rút ngắn, đặc biệt ở những thương hiệu dẫn đầu thị trường như Apple.

Apple Khai tử sản phẩm Apple Store ngừng bán iPhone 16e ngừng bán iPad Air 11 inch ngừng bán iPad Air 13 inch

Bài liên quan

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple Studio Display và Studio Display XDR: màn hình 5K 27 inch, độ sáng HDR lên tới 2.000 nit

MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Thị trường
Nền kinh tế Trung Quốc đã có khởi đầu năm 2026 tích cực hơn dự báo khi cả tiêu dùng và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng vượt kỳ vọng, trong bối cảnh nhu cầu từ nước ngoài vẫn duy trì ổn định và chi tiêu dịp lễ thúc đẩy thị trường nội địa.

'Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới'

Kinh tế số
Theo đó, loạt deal công nghệ giảm sâu, mang đến cơ hội sắm thiết bị chính hãng với mức chi phí tiết kiệm cho người dùng chỉ diễn ra trong duy nhất một ngày Chủ nhật, 15 tháng 3 tới.
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Kinh tế số
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP dành cho cán bộ nhân viên, mở ra cơ hội chuyển mình toàn diện – từ tái định vị thương hiệu, nâng cấp bộ máy quản trị đến định hình chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn mới.
VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

Thị trường
Phiên giao dịch sáng 13/3, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến thận trọng khi chỉ số VN-Index tiếp tục dao động quanh ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Dòng tiền trên thị trường có dấu hiệu phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó cổ phiếu công nghệ chịu áp lực chốt lời, nhóm tiêu dùng được khối ngoại mua ròng mạnh, còn nhóm logistics và vận tải đối mặt rủi ro chi phí nhiên liệu tăng.
Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Thị trường
Giá vàng hôm nay 12/3/2026 diễn biến hình chữ V đặc trưng: lao dốc mạnh buổi sáng rồi phục hồi ấn tượng vào chiều, SJC dao động 183,3–186,3 triệu đồng/lượng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Kỳ vọng về một Quốc hội kiến tạo cho

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
33°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Khánh Hòa

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
31°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 20°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây cụm
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
29°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,010 ▲50K 18,310 ▲50K
Kim TT/AVPL 18,015 ▲50K 18,320 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,010 ▲50K 18,310 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 17,150 ▲70K 17,350 ▲70K
Nguyên Liệu 99.9 17,100 ▲70K 17,300 ▲70K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,850 ▲50K 18,250 ▲50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,800 ▲50K 18,200 ▲50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,730 ▲50K 18,180 ▲50K
Cập nhật: 16/03/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K
Hà Nội - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K
Miền Tây - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 180,000 ▲400K 183,000 ▲400K
Cập nhật: 16/03/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,010 ▲50K 18,310 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 18,010 ▲50K 18,310 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 18,010 ▲50K 18,310 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,010 ▲50K 18,310 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,010 ▲50K 18,310 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,010 ▲50K 18,310 ▲50K
NL 99.90 17,130 ▲60K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,160 ▲60K
Trang sức 99.9 17,500 ▲50K 18,200 ▲50K
Trang sức 99.99 17,510 ▲50K 18,210 ▲50K
Cập nhật: 16/03/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,801 ▲5K 18,312 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,801 ▲5K 18,313 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,798 ▲5K 1,828 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,798 ▲5K 1,829 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,778 ▲5K 1,813 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 173,005 ▲155754K 179,505 ▲161604K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,239 ▲375K 136,139 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 114,546 ▲340K 123,446 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 101,854 ▲305K 110,754 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 96,958 ▲291K 105,858 ▲291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,686 ▼59965K 7,576 ▼67975K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,801 ▲5K 1,831 ▲5K
Cập nhật: 16/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17935 18209 18785
CAD 18656 18934 19550
CHF 32664 33048 33688
CNY 0 3470 3830
EUR 29475 29746 30771
GBP 34039 34429 35355
HKD 0 3227 3429
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15001 15584
SGD 19990 20272 20790
THB 723 787 840
USD (1,2) 26028 0 0
USD (5,10,20) 26069 0 0
USD (50,100) 26098 26117 26321
Cập nhật: 16/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,081 26,081 26,321
USD(1-2-5) 25,038 - -
USD(10-20) 25,038 - -
EUR 29,513 29,537 30,783
JPY 160.4 160.69 169.5
GBP 34,174 34,267 35,270
AUD 18,090 18,155 18,746
CAD 18,790 18,850 19,441
CHF 32,796 32,898 33,692
SGD 20,070 20,132 20,817
CNY - 3,747 3,850
HKD 3,287 3,297 3,417
KRW 16.18 16.87 18.25
THB 770.25 779.76 830.13
NZD 14,918 15,057 15,422
SEK - 2,735 2,817
DKK - 3,950 4,068
NOK - 2,647 2,730
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,240.6 - 7,007.59
TWD 739.37 - 890.9
SAR - 6,880.57 7,209.86
KWD - 83,397 88,259
Cập nhật: 16/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,051 26,081 26,321
EUR 29,535 29,654 30,824
GBP 34,227 34,364 35,363
HKD 3,288 3,301 3,416
CHF 32,719 32,850 33,770
JPY 161.06 161.71 168.97
AUD 18,082 18,155 18,743
SGD 20,155 20,236 20,814
THB 792 795 830
CAD 18,816 18,892 19,466
NZD 15,000 15,530
KRW 16.94 18.46
Cập nhật: 16/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26175 26175 26321
AUD 18116 18216 19141
CAD 18838 18938 19952
CHF 32903 32933 34516
CNY 0 3777.3 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29650 29680 31403
GBP 34333 34383 36141
HKD 0 3355 0
JPY 161.49 161.99 172.53
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15105 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20149 20279 21000
THB 0 753 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18010000 18010000 18310000
SBJ 16000000 16000000 18310000
Cập nhật: 16/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,119 26,169 26,321
USD20 26,119 26,169 26,321
USD1 23,815 26,169 26,321
AUD 18,115 18,215 19,328
EUR 29,796 29,796 31,212
CAD 18,768 18,868 20,181
SGD 20,208 20,358 21,390
JPY 161.77 163.27 167.85
GBP 34,249 34,599 35,742
XAU 17,958,000 0 18,262,000
CNY 0 3,659 0
THB 0 790 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/03/2026 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Thái Nguyên rộn ràng

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Google Maps

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

