Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Theo nhiều nguồn tin công nghệ, quyết định của Apple được triển khai khá âm thầm, không đi kèm thông báo rầm rộ. Tuy nhiên, danh sách các thiết bị bị loại khỏi hệ thống Apple Store lại trải dài ở nhiều phân khúc, từ điện thoại, máy tính bảng, laptop cho đến màn hình và phụ kiện chuyên nghiệp. Điều đáng chú ý là trong số này có những sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu.

Hàng loạt thiết bị bị loại khỏi hệ thống bán chính thức

Danh sách sản phẩm Apple ngừng bán bao gồm nhiều dòng thiết bị quen thuộc. Ở nhóm smartphone, hãng dừng phân phối mẫu iPhone 16e sử dụng chip A18 ra mắt năm 2025. Trong khi đó, mảng máy tính bảng chứng kiến sự rút lui của hai phiên bản iPad Air 11 inch (M3) và iPad Air 13 inch (M3).

Apple ngừng phân phối mẫu iPhone 16e sử dụng chip A18 mới ra mắt năm 2025. Ảnh: Apple

Phân khúc máy tính cá nhân cũng trải qua đợt cắt giảm đáng kể. Apple loại khỏi danh mục các mẫu MacBook Air 13 inch (M4) và MacBook Air 15 inch (M4). Đồng thời, nhiều biến thể của dòng MacBook Pro sử dụng chip M4 Pro và M4 Max cũng bị dừng bán, bao gồm cả bản 14 inch và 16 inch.

Một trường hợp đáng chú ý khác là phiên bản MacBook Pro 13 inch (M5) dung lượng lưu trữ 512GB. Mẫu máy này chỉ mới được giới thiệu vào tháng 10.2025 nhưng đã nhanh chóng biến mất khỏi danh mục bán chính thức, trở thành một trong những thiết bị có vòng đời ngắn nhất trong lịch sử dòng MacBook.

MacBook Pro 13 inch (M5) 512GB trở thành một trong những thiết bị có vòng đời ngắn lịch sử MacBook. Ảnh: Apple

Ở phân khúc máy trạm, Apple ngừng cung cấp phiên bản Mac Studio (M3 Ultra) dung lượng 512GB. Trong khi đó, mảng màn hình chuyên nghiệp cũng ghi nhận sự rút lui của Studio Display dùng chip A13 Bionic và màn hình cao cấp Pro Display XDR ra mắt từ năm 2019, cùng các phụ kiện như chân đế Pro Stand và bộ chuyển đổi VESA.

Chiến lược làm gọn hệ sinh thái sản phẩm

Việc loại bỏ đồng loạt nhiều thiết bị không phải là quyết định ngẫu nhiên. Apple thường xuyên điều chỉnh danh mục để tránh sự chồng chéo giữa các dòng sản phẩm, đồng thời định hướng người dùng chuyển sang các thế hệ phần cứng mới hơn.

Trong đợt thay đổi lần này, phần lớn thiết bị bị dừng bán đều đã có sản phẩm kế nhiệm. Chẳng hạn, iPhone 16e được thay thế bằng thế hệ iPhone 17e mới hơn. Tương tự, các mẫu iPad Air dùng chip M3 cũng nhường chỗ cho phiên bản sử dụng chip M4.

Chiến lược này giúp Apple giữ cho danh mục sản phẩm rõ ràng, giảm số lượng cấu hình trùng lặp và tập trung quảng bá cho các thiết bị mới nhất. Trong bối cảnh thị trường công nghệ thay đổi nhanh, việc rút ngắn vòng đời sản phẩm cũng giúp hãng duy trì chu kỳ nâng cấp phần cứng đều đặn.

Việc loại bỏ đồng loạt sản phầm là nước đi chiến lược của Apple.

Mặc dù Apple dừng bán các sản phẩm trên qua kênh chính thức, điều đó không đồng nghĩa người dùng phải lo lắng về việc thiết bị nhanh chóng mất giá trị sử dụng. Những máy đã được bán ra trước đó vẫn tiếp tục nhận các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo hành và sửa chữa trong nhiều năm.

Theo chính sách hỗ trợ của Apple, một thiết bị thường được hãng duy trì dịch vụ trong khoảng 5 đến 7 năm kể từ lần bán cuối cùng. Sau giai đoạn này, sản phẩm mới được chuyển sang trạng thái “cổ điển” hoặc “lỗi thời” trong hệ thống hỗ trợ kỹ thuật.

Nhờ chính sách này, người dùng đang sở hữu các mẫu máy bị dừng bán vẫn có thể sử dụng thiết bị ổn định trong thời gian dài mà không gặp trở ngại lớn về phần mềm hay dịch vụ hậu mãi.

Cơ hội cho thị trường bán lẻ

Việc Apple rút các sản phẩm khỏi hệ thống phân phối chính thức thường kéo theo một hiệu ứng quen thuộc trên thị trường bán lẻ. Các nhà bán hàng trung gian và đại lý ủy quyền thường đẩy mạnh chương trình giảm giá để xử lý lượng hàng tồn kho.

Do đó, nhiều mẫu thiết bị vừa bị Apple dừng bán có thể xuất hiện trở lại trên thị trường với mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt. Điều này tạo cơ hội cho người dùng muốn tiếp cận hệ sinh thái Apple với chi phí tiết kiệm hơn.

Giới phân tích cho rằng những đợt điều chỉnh danh mục như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện khi Apple đẩy nhanh chu kỳ đổi mới phần cứng. Việc các thiết bị còn khá mới đã bị loại khỏi danh mục bán chính thức cũng cho thấy vòng đời sản phẩm trong ngành công nghệ ngày càng rút ngắn, đặc biệt ở những thương hiệu dẫn đầu thị trường như Apple.