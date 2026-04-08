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MacBook Neo về Việt Nam giá hơn 16 triệu: Mua được gì, thiếu gì?

Thành Biên

Thành Biên

09:06 | 08/04/2026
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MacBook Neo vừa mở đặt trước tại Việt Nam với giá khởi điểm 16,49 triệu đồng, thấp hơn MacBook Air gần 10 triệu. Sinh viên và người dùng trẻ hào hứng, nhưng đằng sau mức giá đó là những tính năng bị lược bỏ mà người mua cần biết trước khi xuống tiền.
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Thiết kế gọn nhẹ, hướng đến giới trẻ

MacBook Neo sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối, trọng lượng 1,23 kg và độ mỏng 1,27 cm, tương đương dòng MacBook Air nhưng có kích thước tổng thể nhỏ hơn nhờ màn hình 13 inch.

Máy được giới thiệu với bốn màu sắc gồm bạc, hồng nhạt, vàng citrus và xanh indigo, hướng tới nhóm người dùng trẻ ưa chuộng yếu tố cá nhân hóa. Trong đó, màu Vàng Citrus nổi bật hơn cả nhờ sắc vàng chanh không quá gắt nhưng vẫn thể hiện được cá tính của người sử dụng.

MacBook Neo có 4 màu sắc cơ bản. Ảnh: Apple
MacBook Neo có 4 màu sắc cơ bản. Ảnh: Apple

Đáng chú ý, đây là mẫu MacBook hiếm hoi không sử dụng thiết kế “tai thỏ”, thay vào đó là viền màn hình đồng đều. Màn hình Liquid Retina có độ sáng tối đa 500 nits, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhà và môi trường ánh sáng vừa phải. Tuy nhiên, Apple đã lược bỏ một số tính năng cao cấp như True Tone và cảm biến ánh sáng, cho thấy sự đánh đổi để đạt mức giá thấp.

Với khối lượng siêu nhẹ và các phối màu cá tính, chiếc máy này không chỉ là công cụ làm việc mà còn là một món phụ kiện công nghệ khẳng định phong cách cá nhân của thế hệ gen Z.

Lần đầu đưa chip iPhone lên MacBook

Ở thị trường trong nước, MacBook Neo được phân phối với hai phiên bản gồm 8GB RAM – 256GB SSD giá 16,49 triệu đồng và 8GB RAM – 512GB SSD giá 18,99 triệu đồng.

MacBook Neo tạo khác biệt khi sử dụng chip A18 Pro, dòng vi xử lý từng xuất hiện trên iPhone 16 Pro thay vì chip M chuyên dụng cho máy tính. Đây được xem là bước đi chiến lược của Apple nhằm tối ưu chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu năng cơ bản cho người dùng phổ thông.

Cấu hình của máy gồm CPU 6 nhân, GPU 5 nhân và Neural Engine 16 nhân phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo. Trong các bài thử nghiệm, thiết bị cho khả năng xử lý tốt các công việc thường ngày như duyệt web, soạn thảo văn bản, học tập trực tuyến hay chỉnh sửa ảnh cơ bản. Một số thử nghiệm cho thấy máy có thể xử lý hàng chục tab trình duyệt cùng lúc mà vẫn duy trì độ ổn định.

MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro, dòng vi xử lý từng xuất hiện trên iPhone 16 Pro. Ảnh: Apple
MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro, dòng vi xử lý từng xuất hiện trên iPhone 16 Pro. Ảnh: Apple

Thiết bị được trang bị viên pin 36,5 Wh, với thời lượng sử dụng công bố lên đến 16 giờ xem video và 11 giờ duyệt web. Các thử nghiệm thực tế ghi nhận con số thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo một ngày làm việc cơ bản mà không cần sạc.

Về kết nối, MacBook Neo chỉ có hai cổng USB-C, trong đó một cổng hỗ trợ tốc độ cao và xuất hình ra màn hình ngoài, cổng còn lại có tốc độ thấp hơn. Máy không hỗ trợ Thunderbolt hay MagSafe, đồng nghĩa người dùng phải sạc qua cổng USB-C với công suất 20W. Ngoài ra, thiết bị vẫn giữ lại jack tai nghe 3.5 mm, đáp ứng nhu cầu sử dụng truyền thống.

Những điểm cắt giảm đáng cân nhắc

Để đạt mức giá cạnh tranh, Apple đã lược bỏ nhiều tính năng quen thuộc. Máy không có đèn nền bàn phím, gây bất tiện khi sử dụng trong điều kiện thiếu sáng. Cảm biến vân tay Touch ID chỉ xuất hiện trên phiên bản 512GB, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng nút nguồn thông thường.

Ngoài ra, toàn bộ các phiên bản đều sử dụng RAM 8GB và không hỗ trợ nâng cấp, đặt ra hạn chế cho người dùng có nhu cầu lâu dài. Tốc độ ổ cứng cũng thấp hơn so với các dòng MacBook cao cấp. Máy chỉ hỗ trợ một màn hình ngoài, hạn chế khả năng mở rộng không gian làm việc.

Apple đã lược bỏ nhiều tính năng quen thuộc của MacBook Neo. Ảnh: Apple
Apple đã lược bỏ nhiều tính năng quen thuộc của MacBook Neo. Ảnh: Apple

Bên cạnh đó, khi xử lý các tác vụ nặng như dựng video dài hoặc làm đồ họa chuyên sâu, MacBook Neo cho thấy giới hạn rõ rệt so với các dòng MacBook sử dụng chip M. Điều này phản ánh định hướng sản phẩm tập trung vào nhóm người dùng cơ bản thay vì chuyên nghiệp.

Sức hút lớn trong phân khúc phổ thông

Sự xuất hiện của MacBook Neo nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt từ sinh viên và người dùng trẻ. Tại một số thị trường quốc tế, sản phẩm ghi nhận tình trạng cháy hàng trong thời gian ngắn, cho thấy nhu cầu lớn đối với một mẫu MacBook giá dễ tiếp cận.

Với lợi thế về hệ sinh thái, độ ổn định của hệ điều hành macOS và chất lượng hoàn thiện, MacBook Neo được đánh giá cao hơn nhiều mẫu laptop Windows cùng tầm giá ở các yếu tố như màn hình, âm thanh và trải nghiệm tổng thể.

Tuy vậy, sản phẩm không thay thế hoàn toàn các dòng MacBook Air hoặc Pro. Người dùng có nhu cầu làm việc chuyên sâu, sử dụng lâu dài hoặc cần hiệu năng cao vẫn nên cân nhắc các lựa chọn cao cấp hơn để tránh giới hạn về phần cứng.

MacBook Neo nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt từ sinh viên và người dùng trẻ. Ảnh: Apple
MacBook Neo nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt từ sinh viên và người dùng trẻ. Ảnh: Apple

MacBook Neo cho thấy chiến lược mới của Apple trong việc mở rộng tệp khách hàng bằng một sản phẩm giá thấp, tối ưu cho nhu cầu cơ bản. Việc đưa chip A lên MacBook không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong thiết kế sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường laptop cạnh tranh mạnh ở phân khúc phổ thông, MacBook Neo được kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực đáng kể lên các đối thủ, đồng thời góp phần phổ cập hệ sinh thái Apple đến nhóm người dùng trẻ và người dùng lần đầu tiếp cận MacBook.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực giáo dục như học sinh, sinh viên và giáo viên có thể tiếp cận mức giá ưu đãi chỉ từ khoảng 13,99 triệu đồng thông qua chương trình Apple Education. Đây là mức giá giúp MacBook lần đầu tiếp cận gần hơn với đại đa số người dùng trẻ.

MacBook Neo Apple Macbook chip iPhone laptop

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Kinh tế số

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Doanh nghiệp số

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

Xe và phương tiện

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu