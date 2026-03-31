Perplexity phát hành Comet AI trên iPhone thách thức đối thủ truyền thống

Tiếp nối thành công từ phiên bản Android, Comet chính thức gia nhập hệ sinh thái iOS, mở rộng tham vọng tái định nghĩa trải nghiệm duyệt web di động. Quyết định phát hành miễn phí gây kinh ngạc giới công nghệ bởi trước đây phiên bản máy tính yêu cầu mức phí duy trì lên tới 5 triệu đồng mỗi tháng, chỉ dành cho nhóm chuyên gia.

Chiến lược tiếp cận mới giúp Perplexity nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, tạo áp lực trực tiếp lên những trình duyệt truyền thống lâu đời. Sự chuyển dịch này chứng minh quyết tâm phổ cập công cụ hỗ trợ tư duy đến mọi đối tượng người dùng.

Trình duyệt AI Comet đã có mặt trên Iphone. Ảnh: 9to5Mac

Vượt xa chức năng truy cập web đơn thuần, Comet vận hành giống một cộng sự tư duy đa năng. Người dùng trực tiếp yêu cầu hệ thống tóm tắt nội dung bài viết dài hoặc phân tích dữ liệu chuyên sâu ngay giao diện chính, loại bỏ thao tác chuyển đổi tab phức tạp.

Cách tiếp cận này rút ngắn tối đa chu trình tìm kiếm, hỗ trợ lập kế hoạch du lịch hoặc so sánh sản phẩm mua sắm dựa trên thông số thực tế. Thiết kế Liquid Glass mang đến hiệu ứng thị giác trơn tru, bố cục nổi khối cùng khả năng điều hướng nhạy bén, tối ưu thẩm mỹ đặc trưng của Apple.

Tuy nhiên, chính sách kiểm soát khắt khe của hệ điều hành iOS khiến Comet chưa thể cài đặt tiện ích mở rộng bên thứ ba. Mô hình miễn phí hóa cũng đặt ra bài toán bảo mật dữ liệu cá nhân. Perplexity công khai sử dụng thông tin duyệt web phục vụ mục tiêu quảng cáo, lý giải nguồn gốc cho việc cung cấp sản phẩm đại trà không thu phí. Người dùng chấp nhận đánh đổi quyền riêng tư lấy hiệu suất công việc vượt trội.

Sự xuất hiện của Comet khẳng định xu hướng hội tụ giữa tìm kiếm và trợ lý số, nơi tốc độ xử lý thông tin nắm giữ lợi thế cạnh tranh quyết định. Hiện tại, ứng dụng đã có mặt trên iPhone, Android, Windows và Mac, hứa hẹn sớm cập nhật phiên bản dành riêng cho iPad.