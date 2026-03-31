Công nghệ số
Phần mềm - Ứng dụng

Perplexity phát hành Comet AI trên iPhone thách thức đối thủ truyền thống

Minh Đức

17:34 | 31/03/2026
Việc Perplexity đưa Comet lên iPhone đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đua trình duyệt tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng sở hữu sức mạnh chatbot cùng giao diện Liquid Glass hứa hẹn thay đổi hoàn toàn thói quen tiếp nhận thông tin người dùng di động.
Perplexity AI tham vọng mua lại TikTok tại Mỹ, đưa thuật toán Perplexity AI tham vọng mua lại TikTok tại Mỹ, đưa thuật toán 'For You' thành nguồn mở
Trình duyệt AI: Tiện ích thông minh hay cái bẫy bảo mật trong kỷ nguyên số? Trình duyệt AI: Tiện ích thông minh hay cái bẫy bảo mật trong kỷ nguyên số?
Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Tiếp nối thành công từ phiên bản Android, Comet chính thức gia nhập hệ sinh thái iOS, mở rộng tham vọng tái định nghĩa trải nghiệm duyệt web di động. Quyết định phát hành miễn phí gây kinh ngạc giới công nghệ bởi trước đây phiên bản máy tính yêu cầu mức phí duy trì lên tới 5 triệu đồng mỗi tháng, chỉ dành cho nhóm chuyên gia.

Chiến lược tiếp cận mới giúp Perplexity nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, tạo áp lực trực tiếp lên những trình duyệt truyền thống lâu đời. Sự chuyển dịch này chứng minh quyết tâm phổ cập công cụ hỗ trợ tư duy đến mọi đối tượng người dùng.

Trình duyệt AI Comet đã có mặt trên Iphone. Ảnh: 9to5Mac
Vượt xa chức năng truy cập web đơn thuần, Comet vận hành giống một cộng sự tư duy đa năng. Người dùng trực tiếp yêu cầu hệ thống tóm tắt nội dung bài viết dài hoặc phân tích dữ liệu chuyên sâu ngay giao diện chính, loại bỏ thao tác chuyển đổi tab phức tạp.

Cách tiếp cận này rút ngắn tối đa chu trình tìm kiếm, hỗ trợ lập kế hoạch du lịch hoặc so sánh sản phẩm mua sắm dựa trên thông số thực tế. Thiết kế Liquid Glass mang đến hiệu ứng thị giác trơn tru, bố cục nổi khối cùng khả năng điều hướng nhạy bén, tối ưu thẩm mỹ đặc trưng của Apple.

Tuy nhiên, chính sách kiểm soát khắt khe của hệ điều hành iOS khiến Comet chưa thể cài đặt tiện ích mở rộng bên thứ ba. Mô hình miễn phí hóa cũng đặt ra bài toán bảo mật dữ liệu cá nhân. Perplexity công khai sử dụng thông tin duyệt web phục vụ mục tiêu quảng cáo, lý giải nguồn gốc cho việc cung cấp sản phẩm đại trà không thu phí. Người dùng chấp nhận đánh đổi quyền riêng tư lấy hiệu suất công việc vượt trội.

Sự xuất hiện của Comet khẳng định xu hướng hội tụ giữa tìm kiếm và trợ lý số, nơi tốc độ xử lý thông tin nắm giữ lợi thế cạnh tranh quyết định. Hiện tại, ứng dụng đã có mặt trên iPhone, Android, Windows và Mac, hứa hẹn sớm cập nhật phiên bản dành riêng cho iPad.

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

Phần mềm - Ứng dụng
Meta Platforms và YouTube (thuộc Google) bị buộc bồi thường tổng cộng 6 triệu USD sau khi bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (bang California, Mỹ) kết luận hai nền tảng này gây tác động tiêu cực đến người dùng.
Be Group ra mắt tính năng beFamily

Be Group ra mắt tính năng beFamily

Phần mềm - Ứng dụng
Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cấp tính năng "đặt xe hộ" truyền thống thành một hệ sinh thái chăm sóc gia đình toàn diện, củng cố vị thế "trợ thủ đắc lực" của BE trong nhịp sống đô thị hiện đại.
FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Phần mềm - Ứng dụng
Hợp tác này hướng đến việc tăng cường năng lực an ninh mạng của FPT trong các dự án phần mềm ô tô, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động đồng phát triển các giải pháp cho xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) tại Hàn Quốc và trên quy mô toàn cầu.
Zalo dẫn đầu ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2026, 100% phụ nữ chọn dùng hàng ngày

Zalo dẫn đầu ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2026, 100% phụ nữ chọn dùng hàng ngày

Phần mềm - Ứng dụng
Đây là kết quả vừa được Zalo đưa ra dựa trên báo cáo “Sự phổ biến của các ứng dụng di động Việt Nam 2026”.
Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam

Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam

Phần mềm - Ứng dụng
Ngày 18/3, Google Maps chính thức triển khai cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam trên cả phiên bản web và di động. Việc điều chỉnh diễn ra sau hơn 8 tháng kể từ khi Việt Nam hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34 và tinh gọn còn hơn 3.300 xã, phường, đặc khu.
Game Việt

Game Việt 'Tai Ương: Final Chapter' chính thức phát hành trên Steam

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

