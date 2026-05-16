PGI mang gì đến PLASE Show Sài Gòn 2026?

Được biết, nhu cầu âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, song hành với sự phát triển của ngành biểu diễn, sự kiện và các mô hình kinh doanh dựa trên trải nghiệm như F&B, khách sạn, lưu trú và bán lẻ và không gian thương mại. Trước bối cảnh đó, hệ thống audio-visual không còn chỉ là hạ tầng kỹ thuật, mà ngày càng trở thành một phần quan trọng trong việc định hình chất lượng không gian, trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành.

Gian hàng của PGI tại PLASE Show 2026

Chính vì thế tại PLASE SHOW Sài Gòn 2026 đang được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương - A19 Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP.HCM, Công ty TNHH Phúc Giang (PGI) đã giới thiệu đến thị trường năng lực cung cấp giải pháp âm thanh chuyên nghiệp theo hướng hệ thống, nơi mỗi cấu hình không chỉ được trưng bày để trải nghiệm mà còn được đặt trong đúng bối cảnh ứng dụng thực tế.

Gian hàng PGI tại PLASE Show thu hút đông đảo khách tham quan

Nền tảng giải pháp toàn diện từ các thương hiệu quốc tế

Danh mục giải pháp của PGI được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái từ Harman Professional Solutions với các thương hiệu như JBL Professional, AKG, BSS và AMX, cùng với các lựa chọn bổ sung từ Wharfedale Pro. Sự kết hợp này cho phép PGI cung cấp các cấu hình linh hoạt, phù hợp với nhiều loại hình không gian và quy mô dự án.

SRX 900, hệ thống đến từ Harman Professional lần đầu được PGI trình diễn tại PLASE SHOW

Tại triển lãm lần này, PGI đã mang đến những giải pháp đáng chú ý như:

Giải pháp âm thanh đa vùng tích hợp cùng hệ thống điều khiển AMX MUSE Automation Controller – tối ưu cho không gian kinh doanh, F&B, khách sạn và dự án lắp đặt với bộ điều khiển MU-1300 và màn hình VARIA.

Hệ thống loa Line Array chuyên nghiệp với JBL SRX900 Series – Dòng loa cấp cao lần đầu được PGI trình diễn, phù hợp cho các sự kiện biểu diễn quy mô lớn và venue có yêu cầu âm thanh cao.

Giải pháp phòng thu chuyên nghiệp với AKG C-Series, gồm C104, C114 và C151 – Dòng micro mới nhất dành cho phòng thu chuyên nghiệp, ghi âm biểu diễn và home studio.

Các hệ thống âm thanh đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng khác nhau

Các giải pháp của AKG

Cung cấp giải pháp chuyên nghiệp - chuyên gia đồng hành

Không dừng lại ở việc giới thiệu công nghệ, PGI tập trung vào các giải pháp được tích hợp, hoàn thiện và chuyển giao để giải quyết trực tiếp bài toán audio-visual cho khách hàng dự án.

Với vai trò là đơn vị cung cấp nền tảng giải pháp, PGI đồng hành cùng đối tác xuyên suốt từ tư vấn, thiết kế đến hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai và vận hành. Cách tiếp cận này không chỉ đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả cho hệ thống, mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn: tạo dựng những giải pháp ổn định và giúp đối tác sẵn sàng vận hành lâu dài trong các môi trường kinh doanh đa dạng.

Giải pháp AMX MUSE Automation Controller phù hợp nhiều ứng dụng cho dịch vụ F&B được PGI demo trực tiếp

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, PGI tổ chức hoạt động trao đổi và tư vấn tại gian hàng, nơi khách tham quan có thể làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật về các nhu cầu cụ thể như thiết kế hệ thống âm thanh cho không gian F&B, khách sạn, trung tâm thương mại hoặc tối ưu cấu hình cho hoạt động sự kiện và cho thuê thiết bị. Các nội dung trao đổi được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế, đồng thời tham chiếu đến các tiêu chuẩn kỹ thuật từ hệ sinh thái quốc tế.

AKG C-Series cũng là giải pháp micro mới nhất cho home studio sẽ góp mặt tại khu vực PGI

Chia sẻ về các sản phẩm được trình diễn tại PLASE Show 2026, đại diện PGI cho biết: “Trong nhiều dự án, điều tạo nên khác biệt không chỉ là thiết bị, mà là cách hệ thống được thiết kế và vận hành ngay từ đầu. Một cấu hình tốt trên lý thuyết chưa chắc mang lại hiệu quả tương ứng nếu không phù hợp với điều kiện triển khai thực tế. Tại PLASE Show 2026, chúng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc trao đổi trực tiếp với khách tham quan, cùng nhìn vào từng bài toán cụ thể để tìm ra giải pháp phù hợp, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm.”

Tại gian hàng PGI (Khu vực PGI: Booth 10) Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương - A19 Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP.HCM, khách tham quan sẽ được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, đồng thời hiểu sâu hơn về các thiết bị và cách vận hành các dự án âm thanh chuyên nghiệp.

Triển lãm quốc tế thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp PLASE Show 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/05/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương - A19 Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP.HCM.