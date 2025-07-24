PGI khởi đầu tuổi mới với thông điệp mới “Real Value - Real Experience”

Chính thức thành lập vào năm 2007, PGI được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm hơn 30 năm của nhà sáng lập và các cộng sự là những chuyên gia và người tiên phong trong lĩnh vực âm thanh từ những năm 1990.

Khởi đầu với vai trò nhà phân phối thiết bị âm thanh giải trí, PGI từng bước phát triển thành một hệ sinh thái ngành hàng toàn diện, phục vụ đa dạng phân khúc: từ người tiêu dùng cá nhân, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp đến các đối tác thương mại lớn.

PGI với thông điệp mới “Real Value - Real Experience”

Đến nay, PGI đã sở hữu mạng lưới với hơn 2000 cửa hàng đối tác bán lẻ trên toàn quốc, 10 showroom trải nghiệm và trung tâm bảo hành tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, cùng nền tảng thương mại tích hợp online-to-offline (O2O).

Hiện PGI đang là đối tác chiến lược của các thương hiệu lớn như JBL, Sennheiser, Harman Kardon, Bowers & Wilkins, JBL Professional, Wharfedale Pro, TEAC, LUXMAN, AKG, Soundcraft, Pioneer…,

PGI cũng là đơn vị tiên phong triển khai hệ thống bảo hành điện tử tại https://hotro.pgi.com.vn, không chỉ bảo vệ người dùng khỏi hàng giả mà còn thiết lập chuẩn mực dịch vụ hậu mãi mới tại Việt Nam - nơi công nghệ hỗ trợ sự an tâm dài hạn.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng giải trí, người dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm âm thanh chất lượng mà còn kỳ vọng vào trải nghiệm cá nhân hóa, đa nền tảng và gắn kết cảm xúc. Đây là lúc những doanh nghiệp như PGI có thể đóng vai trò không chỉ là nhà cung cấp, mà là người kiến tạo trải nghiệm.

Với thế mạnh về sản phẩm, am hiểu thị trường và văn hóa địa phương, PGI đang từng bước chuyển mình thành một nền tảng kết nối ngành biểu diễn, thông qua các hoạt động như trình diễn sound test, kết nối với nghệ sĩ, người biểu diễn âm nhạc, thiết kế và cung cấp thiết bị cho các dự án không gian biểu diễn mang bản sắc Việt, chuẩn toàn cầu.

Kỷ niệm 18 năm thành lập, với PGI đây sẽ là điểm khởi đầu cho một sứ mệnh dài hơi hơn: kiến tạo trải nghiệm giải trí bền vững, gắn kết, và thực chất. Thông điệp “Real Value” được hiện thực hóa qua việc đảm bảo sản phẩm chính hãng, giá cả minh bạch, bảo hành rõ ràng và chính sách hậu mãi nhất quán trên toàn hệ thống - một nền tảng giúp đối tác yên tâm hợp tác, người dùng an tâm lựa chọn.

Trong khi đó, “Real Experience” chính là định hướng PGI đặt làm trung tâm: trải nghiệm người dùng không chỉ nằm ở thiết bị, mà mở rộng thành toàn bộ hành trình - từ tư vấn, trưng bày, chăm sóc đến tương tác cộng đồng. Mô hình PGI 3S: Sẵn sàng - Săn sóc - Sáng tạo được áp dụng trên toàn hệ thống, cùng các hoạt động kết nối thế hệ tiêu dùng trẻ Gen Z: từ làm mới hình ảnh trên nền tảng số, đến kết nối các sự kiện âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ…

Hướng đến một hành trình mới, PGI đặt ra ba trọng tâm chiến lược:

Mở rộng danh mục sản phẩm: Tăng cường hợp tác với các thương hiệu quốc tế, bổ sung dòng thiết bị mới phục vụ đa dạng nhu cầu - từ người chơi cá nhân đến biểu diễn chuyên nghiệp.

Hiện đại hóa hệ thống phân phối: Nâng cấp các trung tâm trải nghiệm và mở rộng kênh thương mại tích hợp O2O.

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng: Phát triển chương trình thành viên, dịch vụ theo nhóm người dùng, đồng thời kết nối cộng đồng qua các hoạt động âm nhạc thực tế.

Ông Lâm Đức Tố Giang, CEO PGI

Chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược này, ông Lâm Đức Tố Giang, CEO PGI cho biết: “Sau 18 năm phát triển, giờ đây PGI không chỉ là nhà phân phối thiết bị âm thanh mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình trải nghiệm âm nhạc và hơn thế nữa. Chúng tôi không ngừng đổi mới để giữ vững lời hứa: Real Value – Real Experience”.