Hai Sáu Sáu và Samsung trở thành đối tác chiến lược

Mô hình hợp nhất danh mục sản phẩm này sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch và gia tăng giá trị cho người tiêu dùng Việt.

Hai Sáu Sáu và Samsung bắt tay triển khai chiến lược “One Samsung”, tái định hình mô hình bán hàng trong kênh điện máy Việt Nam.

Cụ thể, trong khuôn khổ Hội nghị Khách hàng Điện thoại Samsung – Kênh CE Phía Nam, diễn ra tại Khách sạn New World Saigon (TP.HCM), Hai Sáu Sáu đã trở thành đối tác phân phối chiến lược mới của Samsung trong lĩnh vực điện thoại. Theo thỏa thuận, Hai Sáu Sáu sẽ đảm nhiệm vai trò trọng yếu trong việc phân phối và mở rộng độ phủ các sản phẩm điện thoại Samsung tại hệ thống cửa hàng điện máy, đồng thời triển khai mô hình bán hàng tích hợp theo tinh thần “One Samsung”, nơi các sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng của Samsung được kết nối trong cùng một trải nghiệm tiêu dùng thống nhất.

Vậy chiến lược bán hàng hợp nhất hướng đến trải nghiệm toàn diện “One Samsung” có gì đặc biệt?

Trong bối cảnh thị trường điện máy Việt Nam ngày càng cạnh tranh, việc mở rộng danh mục điện thoại trong kênh CE (Consumer Electronics) không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn thể hiện bước tiến chiến lược. Được định vị là chiến lược bán hàng hợp nhất, “One Samsung” sẽ giúp tối ưu trải nghiệm người dùng từ điểm chạm đầu tiên đến sau mua hàng , thông qua việc kết nối danh mục sản phẩm của Samsung (TV, thiết bị gia dụng, điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đeo thông minh,…) trong cùng một không gian trưng bày và tư vấn.

Thay vì tách biệt từng ngành hàng, “One Samsung” hướng đến một trải nghiệm thống nhất, nơi khách hàng có thể khám phá cách các sản phẩm Samsung bổ trợ và kết nối liền mạch với nhau – mang lại phong cách sống hiện đại, tiện nghi và thông minh hơn.

Ông Phạm Hữu Phước – Phó Chủ tịch Công ty Hai Sáu Sáu chia sẻ tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện, Ooong Phạm Hữu Phước – Phó Chủ tịch Công ty Hai Sáu Sáu, cho biết: “Chúng tôi tin rằng ‘One Samsung’ không chỉ là khẩu hiệu, mà là triết lý kinh doanh dựa trên giá trị hợp tác và trải nghiệm người dùng. Việc Hai Sáu Sáu đồng hành cùng Samsung trong kênh điện máy là bước đi chiến lược, nhằm giúp các đại lý và người tiêu dùng được tiếp cận với mô hình bán hàng hiện đại, nơi mỗi sản phẩm không đứng riêng lẻ mà góp phần hoàn thiện trải nghiệm công nghệ trong từng ngôi nhà Việt.”

Có thể nói, sự hợp tác này được đánh giá là bước đi mang tính chuyển đổi mô hình bán hàng trong kênh CE, nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm trực quan toàn bộ danh mục sản phẩm Samsung trong cùng một không gian. Điều này giúp đại lý tăng doanh số nhờ bán chéo sản phẩm (cross-selling), đồng thời củng cố hình ảnh hệ sinh thái Samsung trong tâm trí khách hàng.

“Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Hai Sáu Sáu trong việc mở rộng kênh phân phối điện thoại tại các cửa hàng điện máy. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược bán hàng ‘One Samsung’ – nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm và sở hữu các sản phẩm của chúng tôi trong cùng một hành trình mua sắm. Chúng tôi tin rằng với năng lực phân phối và sự am hiểu thị trường của Hai Sáu Sáu, sự hợp tác này sẽ mang lại tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.” Ông Simon Sim – Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam chia sẻ.

Sự kiện cũng bao gồm chuỗi hoạt động workshop, chia sẻ chiến lược bán hàng, cũng như khu vực trưng bày sản phẩm – nơi khách mời có thể trực tiếp trải nghiệm các thiết bị Galaxy mới nhất và hệ sinh thái điện tử thông minh của Samsung.

Không gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, thể hiện tinh thần “One Samsung” nơi chiến lược bán hàng gặp gỡ trải nghiệm thực tế, giúp khách hàng cảm nhận trọn vẹn sự kết nối giữa các sản phẩm trong hệ sinh thái Samsung thông qua ứng dụng SmartThings.

Bên cạnh yếu tố kinh doanh, Hai Sáu Sáu và Samsung còn hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững, nơi mỗi bên đều đóng góp thế mạnh riêng. Theo đó, Samsung với nền tảng công nghệ vững chắc và danh mục sản phẩm phong phú, còn Hai Sáu Sáu với hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam, mạng lưới phân phối rộng và năng lực kết nối đối tác.

Sự phối hợp này được kỳ vọng sẽ tạo ra chuẩn mực mới cho mô hình hợp tác giữa thương hiệu và nhà phân phối tại Việt Nam

“Hai Sáu Sáu luôn xem sự hài lòng của người tiêu dùng và đối tác là thước đo thành công. Chúng tôi sẽ cùng Samsung đầu tư vào đào tạo, hỗ trợ bán hàng và hoàn thiện trải nghiệm tại điểm bán, để mỗi đại lý điện máy không chỉ là nơi bán hàng, mà là điểm chạm đầu tiên của hành trình công nghệ thông minh dành cho mọi gia đình Việt.” Ông Phạm Hữu Phước nhấn mạnh.

Với sự đồng hành chặt chẽ giữa Hai Sáu Sáu và Samsung, chiến lược “One Samsung” hứa hẹn sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn tại Việt Nam, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng, tận hưởng dịch vụ đồng bộ và khám phá trọn vẹn giá trị của công nghệ hiện đại trong cuộc sống hàng ngày.