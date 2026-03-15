Chuyển đổi số
Y tế số

Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Lê Giang

13:16 | 15/03/2026
Ngày 14/3, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hội Nội khoa TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/3/1976 – 26/3/2026) và Hội nghị khoa học chuyên ngành. Sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và đóng góp của Hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô.
Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá Khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Đại học Y Hà Nội Bộ Y tế đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, siết chặt thuốc lá điện tử

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; GS.TS Nguyễn Khánh Trạch – Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam; TS.BS Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cùng đông đảo chuyên gia, bác sĩ và hội viên của Hội.

Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển

Hội Nội khoa TP Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1976, trực thuộc sự quản lý của Sở Y tế Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội, dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Hội Y học Hà Nội và Hội Nội khoa Việt Nam.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Từ quy mô ban đầu chỉ 8 chi hội với 74 hội viên, đến nay Hội đã phát triển mạnh với 41 chi hội và 1.024 hội viên, hoạt động rộng khắp từ các bệnh viện đầu ngành nội khoa đến các bệnh viện tuyến quận, huyện và trạm y tế cơ sở.

Trong suốt 50 năm qua, Hội Nội khoa TP Hà Nội đã duy trì và củng cố mạng lưới hoạt động chuyên môn, tổ chức nhiều chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyên môn. Các hoạt động này góp phần quan trọng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc nội khoa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số trong y tế

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS.BS Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, Hội Nội khoa TP Hà Nội đã khẳng định vai trò là tổ chức khoa học – nghề nghiệp uy tín, quy tụ nhiều chuyên gia và thầy thuốc nội khoa giàu kinh nghiệm.

Hội đã tích cực tham gia đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ; hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện và cơ sở y tế; đồng thời tạo môi trường học thuật để các thầy thuốc trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn.

Trong bối cảnh ngành y tế đang triển khai nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị Hội Nội khoa TP Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chuyên môn nòng cốt của ngành.

“Thời gian tới, Hội cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ y học hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong chuyên môn và xây dựng các mạng lưới chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh lý nội khoa”, ông Hưng nhấn mạnh.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong công tác phát triển Hội.
Chủ tịch Hội Nội khoa TP Hà Nội PGS.TS Tô Văn Hải trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp cho Hội.
Đồng thời, Hội cần tăng cường kết nối giữa các bệnh viện, cơ sở đào tạo và các hội chuyên ngành, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh lý nội khoa.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng hội Y học Việt Nam đã trao Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân của Hội Nội khoa TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hội Nội khoa TP Hà Nội mà còn khẳng định vai trò của đội ngũ thầy thuốc nội khoa trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Hội Nội khoa TP Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học với 4 chuyên đề lớn gồm: Hồi sức cấp cứu – chống độc – đột quỵ não; Thần kinh – tim mạch – nội tiết – chuyển hóa – thận – dinh dưỡng lâm sàng; Hô hấp – tiêu hóa; Các lĩnh vực cận lâm sàng

Hội nghị có 35 báo cáo khoa học, phản ánh sự phong phú trong nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của các nhà khoa học, bác sĩ nội khoa.

Đây là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ y học, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý nội khoa.

Bài liên quan

Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Chuyển đổi số
Ngày 10/3, tại cơ sở 1, Bệnh viện K đã tổ chức thành công Lễ khai trương đưa vào vận hành máy xạ trị và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cơ sở Quán Sứ. TS.BS Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dự và phát biểu chỉ đạo.
Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Y tế số
Chiều 10/3/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phương án tổ chức thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân.
Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Chuyển đổi số
Chiều 9/3/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Cơ quan nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi ANRS MIE, thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM).
Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Giáo dục số
Trường Đại học Y Hà Nội đang lên kế hoạch mở ngành đào tạo mới mang tên Y tế số, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2027-2028.
AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

Y tế số
AWS vừa ra mắt Amazon Connect Health, nền tảng “AI agent” dành cho ngành y tế. Động thái này cho thấy các “ông lớn” công nghệ đang tăng tốc đưa AI vào vận hành hệ thống y tế, nơi chi phí quản lý và áp lực nhân lực ngày càng gia tăng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đưa Bát Tràng trở thành biểu tượng du lịch làng nghề của Việt Nam

Đưa Bát Tràng trở thành biểu tượng du lịch làng nghề của Việt Nam

Cử tri Bạch Long Vĩ nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Cử tri Bạch Long Vĩ nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

SafeGate School Plus: Giải pháp để học sinh tự tạo môi trường Internet an toàn tại trường

SafeGate School Plus: Giải pháp để học sinh tự tạo môi trường Internet an toàn tại trường

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Google Maps

Google Maps 'hiểu chuyện' với Gemini: Điều hướng 3D và gợi ý thông minh khi kẹt xe

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử

'Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới'

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng