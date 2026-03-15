Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; GS.TS Nguyễn Khánh Trạch – Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam; TS.BS Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cùng đông đảo chuyên gia, bác sĩ và hội viên của Hội.

Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển

Hội Nội khoa TP Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1976, trực thuộc sự quản lý của Sở Y tế Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội, dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Hội Y học Hà Nội và Hội Nội khoa Việt Nam.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Từ quy mô ban đầu chỉ 8 chi hội với 74 hội viên, đến nay Hội đã phát triển mạnh với 41 chi hội và 1.024 hội viên, hoạt động rộng khắp từ các bệnh viện đầu ngành nội khoa đến các bệnh viện tuyến quận, huyện và trạm y tế cơ sở.

Trong suốt 50 năm qua, Hội Nội khoa TP Hà Nội đã duy trì và củng cố mạng lưới hoạt động chuyên môn, tổ chức nhiều chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyên môn. Các hoạt động này góp phần quan trọng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc nội khoa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số trong y tế

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS.BS Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, Hội Nội khoa TP Hà Nội đã khẳng định vai trò là tổ chức khoa học – nghề nghiệp uy tín, quy tụ nhiều chuyên gia và thầy thuốc nội khoa giàu kinh nghiệm.

Hội đã tích cực tham gia đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ; hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện và cơ sở y tế; đồng thời tạo môi trường học thuật để các thầy thuốc trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn.

Trong bối cảnh ngành y tế đang triển khai nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị Hội Nội khoa TP Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chuyên môn nòng cốt của ngành.

“Thời gian tới, Hội cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ y học hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong chuyên môn và xây dựng các mạng lưới chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh lý nội khoa”, ông Hưng nhấn mạnh.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong công tác phát triển Hội.

Chủ tịch Hội Nội khoa TP Hà Nội PGS.TS Tô Văn Hải trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp cho Hội.

Đồng thời, Hội cần tăng cường kết nối giữa các bệnh viện, cơ sở đào tạo và các hội chuyên ngành, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh lý nội khoa.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng hội Y học Việt Nam đã trao Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân của Hội Nội khoa TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hội Nội khoa TP Hà Nội mà còn khẳng định vai trò của đội ngũ thầy thuốc nội khoa trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô.