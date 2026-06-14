

Bám sát, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước

Phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, các thế hệ những người làm báo để tri ân, lắng nghe các đề xuất, kiến nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn, ghi nhận các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, sâu sắc, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ của lãnh đạo các cơ quan báo chí; thân thiết gửi tới các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt cùng toàn thể các phóng viên, biên tập viên, người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của đất nước; dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng mừng: tốc độ tăng trưởng ở mức cao liên tục 2 năm. Năm 2024, tăng trưởng đạt 7,09%, năm 2025 đạt 8,02%. Cả hai năm đều có 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Thu ngân sách liên tục tăng, năm 2024 đạt 2,1 triệu tỷ đồng và năm 2025 đạt 2,6 triệu tỷ đồng. Hiện nay, quy mô nền kinh tế của nước ta khoảng 514 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.026 USD.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Cùng với đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; văn hoá - xã hội có nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

“Điều đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tinh thần đồng hành, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu, đó là: phải đổi mới tư duy, hành động - đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Đặc biệt là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội. Tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan; thời gian qua, Quốc hội đã thông qua khối lượng lớn các luật, nghị quyết. Riêng trong 2 năm qua, tại các Kỳ họp thứ Bảy, Kỳ họp thứ Tám, Kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp thứ Mười, Kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đã thông qua 127 luật và 36 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Đặc biệt, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI chỉ diễn ra trong 9 ngày nhưng Quốc hội đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự cuộc gặp mặt.

Có được kết quả đó, theo Chủ tịch Quốc hội, có sự góp sức tích cực của các cơ quan báo chí, được thể hiện trên nhiều mặt.

Thứ nhất, báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Chỉ còn một năm nữa sẽ tiến hành sơ kết thực hiện chính quyền 3 cấp: Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã. Có thể thấy, trong thời gian ngắn, chúng ta đã tiến hành sắp xếp các bộ, ngành, các ban của Đảng; sắp xếp 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động của 696 đơn vị cấp huyện và sáp nhập 10.035 xã còn 3.321 xã. Đây là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay và đã được các cơ quan báo chí viết tin, bài ủng hộ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Thứ hai, báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm.

Thứ ba, các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Thứ tư, các cơ quan báo chí tiếp tục đầu tưcông nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Thứ năm, nhiều bài viết hay, xúc động đã góp phần cổ vũ Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi, phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén.

Thay mặt Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, cảm ơn, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước về những thành tích to lớn đã đạt được trong thời gian qua.

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan báo chí lưu ý tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị để đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta là nước thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta là nước có thu nhập cao.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội và Chính phủ; chuyển tải kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Trong thời gian 2 năm qua, Quốc hội đã ban hành 127 luật và các nghị quyết quan trọng. Chính phủ sẽ có các nghị định; các bộ, ngành sẽ có các thông tư để triển khai luật, nghị định, thông tư đi vào cuộc sống của người dân, nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay về kinh tế, văn hóa, xã hội, để người dân và doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

Cùng với đó, các nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Đảng, Nhà nước và cả xã hội rất trân trọng, quan tâm đối với các Tổng biên tập, các nhà báo, biên tập viên, phóng viên đã kịp thời đưa tin, phản ánh; đã lặn lội khắp ba miền đất nước trong những đợt bão lũ, dù trời nắng hay trời mưa, đi xuyên suốt để phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng - nội dung hết sức quan trọng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ Luật Báo chí số 126 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại.

Với truyền thống vẻ vang 101 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kinh nghiệm phong phú đã tích luỹ được, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Hướng tới thế kỷ mới của báo chí cách mạng Việt Nam

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu đáp từ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành báo chí có thể làm tốt nhiệm vụ của mình; đặc biệt cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã dành thời gian quý báu gặp gỡ, động viên giới báo chí, đây là sự động viên rất kịp thời với báo chí cả nước.

Từ việc nhận diện rõ những thách thức và hạn chế, hướng tới thế kỷ mới của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã xác định các hướng đi trọng tâm cần quyết liệt thực hiện.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu.

Một là, bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; theo sát hơi thở của cuộc sống, tuyên truyền sâu sắc các đường lối, chính sách quan trọng của đất nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Hai là, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu công nghệ, chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh tế báo chí, đa dạng hoá nguồn thu để nâng cao năng lực tự chủ tài chính.

Ba là, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề báo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng số cho hội viên; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chân thành cảm ơn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đánh giá, ghi nhận và chỉ đạo hoạt động của giới báo chí cả nước trong thời gian tới. Đồng thời, chúc nền báo chí cách mạng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới luôn giữ vững vai trò tiên phong, giương cao ngọn cờ đổi mới, sáng tạo và lập nên những kỳ tích mới.