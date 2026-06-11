Xi măng Long Sơn đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Tròn 101 năm kể từ ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ra đời, đội ngũ những người làm báo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh đời sống kinh tế, xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Nhân dịp này, Công ty Xi măng Long Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cơ quan báo chí, nhà báo và những người đang công tác trong lĩnh vực báo chí trên cả nước.

Trong dòng chảy phát triển của nền kinh tế, báo chí luôn là cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp, người dân và các cơ quan quản lý. Thông qua các tác phẩm báo chí, nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế được lan tỏa, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được giới thiệu, góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp không ngừng đổi mới và phát triển.

Tại Thanh Hóa, Xi măng Long Sơn là một trong những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có quy mô lớn, được hình thành từ lợi thế nguồn nguyên liệu đá vôi tại Bỉm Sơn. Khu vực này từng được các chuyên gia Liên Xô khảo sát từ những năm 1970 và đánh giá là vùng nguyên liệu phù hợp cho sản xuất xi măng tại Việt Nam.

Xi măng Long Sơn đã xuất khẩu thành công sang nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Được khởi công xây dựng từ năm 2014, Xi măng Long Sơn hiện vận hành 4 dây chuyền sản xuất đồng bộ với tổng công suất 10,5 triệu tấn mỗi năm. Doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu trực tiếp từ vùng đá vôi Bỉm Sơn, kết hợp hệ thống thiết bị của các hãng công nghiệp Đức cùng công nghệ sản xuất của Nhật Bản để tạo ra các sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Những năm gần đây, Xi măng Long Sơn tiếp tục mở rộng thị trường sang nhiều quốc gia thuộc châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Kết quả này cho thấy nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các thị trường quốc tế.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, doanh nghiệp chú trọng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tăng cường tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Đây là hướng đi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Các hoạt động an sinh xã hội của Xi măng Long Sơn tại địa phương.

Xi măng Long Sơn cũng duy trì nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Hàng nghìn suất học bổng đã được trao tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phần quà được gửi tới các gia đình khó khăn và người có công với cách mạng. Những hoạt động này trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp và thể hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Công ty Xi măng Long Sơn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới đội ngũ những người làm báo trên cả nước. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa thông tin chính xác, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, vì sự phát triển chung của đất nước.