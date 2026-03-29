Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% trong năm 2026

Ngày 28/3, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 với thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đình Thắng Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hà Nội cho hay, trong thời gian qua, TP. Hà Nội luôn khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực phía Bắc, đồng thời tiên phong thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu tại sự kiện.

Giai đoạn 2021-2025, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân, Thành phố đạt được nhiều thành tựu về năng lượng như: Tổng mức năng lượng tiết kiệm đạt 705,7 kTOE, đạt 8,26% so với dự báo nhu cầu; tổng công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt trên địa bàn Thành phố là 118MWp; đưa vào vận hành ổn định các nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin với tổng công suất 127 MW.

Năm 2026 theo dự báo khí tượng thủy văn và nhận định về xu hướng thời tiết nước ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi El Nino kéo dài và đến sớm kéo theo nền nhiệt độ tăng cao, hạn hán có thể xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến các nguồn thủy điện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ phát động.

Để bảo đảm an toàn, an ninh cung ứng năng lượng nhất là trong cao điểm nắng nóng, ngoài các giải pháp vĩ mô cân bằng nguồn và điều hòa phụ tải, việc sử dụng tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng thông minh, hiệu quả thông qua những hành động thiết thực là giải pháp tích cực và hết sức quan trọng trong thời điểm hiện tại và các tháng cao điểm sắp tới, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch của TP. Hà Nội trong năm 2026: đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,6%-1,8% so với mức dự báo nhu cầu, trong đó đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng; giảm tổn thất điện năng lưới điện dưới 3,5%.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay được triển khai với nhiều hoạt động như truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, trải nghiệm mô hình năng lượng tái tạo, đạp xe phát điện, vẽ tranh, nhảy flashmob và hoạt động tắt đèn trong khung giờ từ 20h30 đến 21h30.

Đáng chú ý, khu vực sự kiện còn trưng bày các sản phẩm, công nghệ sử dụng năng lượng sạch, góp phần lan tỏa lối sống xanh và tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

Lễ ký cam kết thỏa thuận chuyển dịch phụ tải điện.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đặng Hải Dũng Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng và thị trường năng lượng thế giới biến động, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông, chiến dịch Giờ Trái đất cần vượt ra khỏi ý nghĩa biểu tượng của một giờ tắt đèn, trở thành hành động thường xuyên thông qua đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất và áp dụng hệ thống quản trị năng lượng thông minh.

Tại sự kiện, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cũng đã ký cam kết chuyển dịch phụ tải điện với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.