Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Miu Lê nữ ca sĩ nổi tiếng chính thức bị khởi tố trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận khi nữ ca sĩ là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an Đặc khu Cát Hải tiến hành kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 6 người đều dương tính với ma túy.

Hình ảnh các đối tượng trong vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu. Ảnh: Phòng Cảnh Sát Điều Tra TP Về Ma Tuý - CATP Hải Phòng

Các đối tượng gồm Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Miu Lê và Vũ Thái Nam. Qua khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5 gram Ketamine, một lượng ma túy tổng hợp khác gồm Ketamine và Cocaine cùng nhiều tang vật, dụng cụ liên quan đến việc tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều đối tượng đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau và gây ảnh hưởng lớn trong dư luận xã hội, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ba đối tượng gồm Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.

Trong quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến ngày 16/5/2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê cùng Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng Trần Minh Trang bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan, đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy trên địa bàn. Vụ án đang tiếp tục được điều tra và cơ quan chức năng sẽ thông tin thêm trong thời gian tới.