Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Lê Giang

15:57 | 29/03/2026
Chính phủ quyết định sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương để hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhằm giảm áp lực lạm phát và ổn định thị trường năng lượng.
Ngày 27/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Theo đó, Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi NSNN năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, trong bối cảnh xung đột, giao tranh vẫn diễn ra phức tạp tại Trung Đông, gây đứt gãy nguồn cung xăng dầu, dẫn đến giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế và trong nước tăng nhanh, mạnh gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ngay lập tức có những quyết sách chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, đề xuất theo thẩm quyền các giải pháp cấp bách về thuế, ngân sách nhà nước, quản lý thị trường, giá, dự trữ đối với xăng dầu; và có những giải pháp chưa từng có trong tiền lệ đã được ban hành nhằm bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung, giảm thiểu tác động tăng giá, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Trước đó, ngày 20/3/2026, Bộ Công Thương đã có văn bản 1828/BC-BCT kiến nghị về bình ổn giá xăng dầu, theo đó Bộ Công Thương đề xuất phương án bố trí ngân sách nhà nước ứng trước 8.000 tỷ đồng để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu; sau khi thị trường xăng dầu ổn định, thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước đã ứng trước.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, ngay lập tức Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Ban Bí thư và Bộ Chính trị theo trình tự và thẩm quyền. Tại Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 20 và 21/3/2026, đã cho phép sử dụng 8.000 tỷ đồng tăng thu NSTW năm 2025 tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Tài chính đã hết sức nỗ lực, khẩn trương đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 và Quyết định số 483/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1828/BC-BCT.

Theo đó, Chính phủ đã phân công nhiệm vụ chủ trì và phối hợp thực hiện bình ổn giá các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm hết sức cụ thể, rõ ràng theo quy định tại Luật Giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá xăng dầu trong lĩnh vực, phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Giao Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quản lý, điều hành cung - cầu xăng dầu trong nước, chủ động tổ chức thực hiện việc tạm ứng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng Quỹ cho bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Công Thương là đầu mối đề xuất nhu cầu chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025; tiếp nhận kinh phí ngân sách và tổ chức triển khai, thực hiện quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (bao gồm cả nguồn được ngân sách ứng) theo quy định tại Điều 15, điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Giá và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Công thương sẽ xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định; thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương có Quyết định trích lập Quỹ để hoàn trả ngân sách nhà nước (Bộ Công Thương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về việc thu hồi ngân sách nhà nước để báo cáo Chính phủ).

Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách theo đúng thời hạn quy định.

Trường hợp sử dụng hết ngân sách đã ứng thực hiện bình ổn giá xăng dầu, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá xăng dầu tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Công Thương đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu về tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nếu có), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo quy định./.

