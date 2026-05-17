Tham dự sự kiện có Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học – Cao đẳng Việt Nam (VNEI), các trường đại học, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế.

Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong đại học

Việc công bố Đề án PFUND đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của PTIT theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp và thị trường vốn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND.

Đây cũng là một trong những định hướng cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó các trường đại học được xác định là trung tâm quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trong nhiều năm qua, PTIT đã từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với các nhóm nghiên cứu mạnh, hệ thống phòng Lab công nghệ, hoạt động R&D, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và mạng lưới doanh nghiệp, cựu sinh viên công nghệ.

Tuy nhiên, phần lớn các ý tưởng và kết quả nghiên cứu vẫn gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển từ nghiên cứu thử nghiệm sang thương mại hóa do thiếu nguồn lực đầu tư giai đoạn sớm.

PFUND – quỹ đầu tư cho startup công nghệ giai đoạn sớm

PFUND được xây dựng nhằm từng bước giải quyết khoảng trống này thông qua mô hình quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo gắn với hệ sinh thái đại học công nghệ. Quỹ được định hướng hoạt động theo cơ chế thị trường, tuân thủ quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 210/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Theo định hướng triển khai, PFUND không chỉ đóng vai trò cung cấp nguồn vốn giai đoạn đầu (pre-seed, seed), mà còn là công cụ kết nối hệ sinh thái giữa startup – doanh nghiệp – chuyên gia – nhà đầu tư – cộng đồng cựu sinh viên PTIT.

Đặc thù và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của PFUND là tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực Công nghệ số (ICT) và các công nghệ chiến lược gắn với định hướng đào tạo, nghiên cứu của PTIT. Quỹ ưu tiên các startup phát triển công nghệ lõi và nền tảng số trong các lĩnh vực như AI, Big Data, 5G/6G, IoT, an toàn thông tin, bán dẫn, fintech, govtech, edtech và chuyển đổi số. PFUND được định hướng theo mô hình “venture fund kết hợp incubation/acceleration”, trong đó startup không chỉ tiếp cận nguồn vốn giai đoạn đầu mà còn được hỗ trợ thông qua hệ thống phòng Lab, không gian sandbox công nghệ, chuyên gia kỹ thuật, cố vấn kinh doanh và mạng lưới doanh nghiệp đối tác của PTIT.

Một trong những định hướng trọng tâm của PFUND là huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng cựu sinh viên PTIT, doanh nhân công nghệ và doanh nghiệp đối tác chiến lược của Học viện. Theo đó, PFUND không chỉ là nguồn vốn đầu tư mà còn hướng tới mô hình “smart money”, kết nối startup với mạng lưới chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư có kinh nghiệm phát triển công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế.

Ban vận động Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND được ra mắt nhằm hỗ trợ kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Học viện với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên PTIT; đồng thời thúc đẩy xây dựng danh mục dự án công nghệ tiềm năng và hỗ trợ việc hình thành Quỹ theo đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh: “Là đơn vị khởi xướng, bảo trợ và định hướng chiến lược cho việc hình thành Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mong muốn từng bước xây dựng một cấu phần tài chính quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường Đại học, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu, công nghệ và ý tưởng sáng tạo của giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên có thể tiếp cận nguồn lực đầu tư, thương mại hóa và phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.”

Việc công bố Đề án thành lập PFUND và ra mắt Ban vận động Quỹ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mô hình đại học đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; tăng cường liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và từng bước hình thành các doanh nghiệp công nghệ số “Make in Vietnam” có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.