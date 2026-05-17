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Công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND

Gia Hân

Gia Hân

08:53 | 17/05/2026
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Trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia VNEI 2026, ngày 15/5, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) chính thức công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND và ra mắt Ban vận động Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND.
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Tham dự sự kiện có Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học – Cao đẳng Việt Nam (VNEI), các trường đại học, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế.

Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong đại học

Việc công bố Đề án PFUND đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của PTIT theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp và thị trường vốn.

Công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND.

Đây cũng là một trong những định hướng cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó các trường đại học được xác định là trung tâm quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trong nhiều năm qua, PTIT đã từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với các nhóm nghiên cứu mạnh, hệ thống phòng Lab công nghệ, hoạt động R&D, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và mạng lưới doanh nghiệp, cựu sinh viên công nghệ.

Tuy nhiên, phần lớn các ý tưởng và kết quả nghiên cứu vẫn gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển từ nghiên cứu thử nghiệm sang thương mại hóa do thiếu nguồn lực đầu tư giai đoạn sớm.

PFUND – quỹ đầu tư cho startup công nghệ giai đoạn sớm

PFUND được xây dựng nhằm từng bước giải quyết khoảng trống này thông qua mô hình quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo gắn với hệ sinh thái đại học công nghệ. Quỹ được định hướng hoạt động theo cơ chế thị trường, tuân thủ quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 210/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Theo định hướng triển khai, PFUND không chỉ đóng vai trò cung cấp nguồn vốn giai đoạn đầu (pre-seed, seed), mà còn là công cụ kết nối hệ sinh thái giữa startup – doanh nghiệp – chuyên gia – nhà đầu tư – cộng đồng cựu sinh viên PTIT.

Đặc thù và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của PFUND là tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực Công nghệ số (ICT) và các công nghệ chiến lược gắn với định hướng đào tạo, nghiên cứu của PTIT. Quỹ ưu tiên các startup phát triển công nghệ lõi và nền tảng số trong các lĩnh vực như AI, Big Data, 5G/6G, IoT, an toàn thông tin, bán dẫn, fintech, govtech, edtech và chuyển đổi số. PFUND được định hướng theo mô hình “venture fund kết hợp incubation/acceleration”, trong đó startup không chỉ tiếp cận nguồn vốn giai đoạn đầu mà còn được hỗ trợ thông qua hệ thống phòng Lab, không gian sandbox công nghệ, chuyên gia kỹ thuật, cố vấn kinh doanh và mạng lưới doanh nghiệp đối tác của PTIT.

Công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND

Một trong những định hướng trọng tâm của PFUND là huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng cựu sinh viên PTIT, doanh nhân công nghệ và doanh nghiệp đối tác chiến lược của Học viện. Theo đó, PFUND không chỉ là nguồn vốn đầu tư mà còn hướng tới mô hình “smart money”, kết nối startup với mạng lưới chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư có kinh nghiệm phát triển công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế.

Ban vận động Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND được ra mắt nhằm hỗ trợ kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Học viện với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên PTIT; đồng thời thúc đẩy xây dựng danh mục dự án công nghệ tiềm năng và hỗ trợ việc hình thành Quỹ theo đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh: “Là đơn vị khởi xướng, bảo trợ và định hướng chiến lược cho việc hình thành Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mong muốn từng bước xây dựng một cấu phần tài chính quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường Đại học, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu, công nghệ và ý tưởng sáng tạo của giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên có thể tiếp cận nguồn lực đầu tư, thương mại hóa và phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.”

Việc công bố Đề án thành lập PFUND và ra mắt Ban vận động Quỹ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mô hình đại học đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; tăng cường liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và từng bước hình thành các doanh nghiệp công nghệ số “Make in Vietnam” có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Ban tổ chức đã chính thức phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao 2026 tại khu vực Đồng bằng sông Hồng với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”.

Cuộc thi hướng tới tìm kiếm và hỗ trợ các giải pháp ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học và mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức, giải Nhất của cuộc thi có tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng, cùng các gói hỗ trợ ươm tạo, cố vấn và kết nối đầu tư trị giá hàng trăm triệu đồng dành cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng.
Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND Khởi nghiệp

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
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Trang sức 99.99 13,390 13,990
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Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
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Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

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PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026