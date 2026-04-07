Chính phủ đặt mục tiêu có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu khu vực trong lĩnh vực này và lọt nhóm 30 nước dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo vào năm 2045.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo chiến lược, đến năm 2030, tổng số chủ thể kinh doanh cả nước phải đạt 5 triệu, trong đó tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ít nhất 5 doanh nghiệp trong số đó phải đạt định giá từ 1 tỷ USD trở lên, tức đạt chuẩn "kỳ lân". Quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm dự kiến đạt 1,5 tỷ USD.

Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc định vị lại vai trò của đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Ảnh minh họa AI

Về hạ tầng, chiến lược đặt chỉ tiêu hình thành mạng lưới tối thiểu 300 không gian, trung tâm và cụm đổi mới sáng tạo trên toàn quốc. Toàn bộ cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp phải đưa nội dung khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào chương trình đào tạo. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) phải lọt nhóm 40 quốc gia hàng đầu, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc nhóm 45.

Đến năm 2045, chiến lược hướng đến tỷ lệ cứ 10 người dân có một người khởi nghiệp và cứ 35 người dân có một doanh nghiệp. Thị trường vốn đầu tư mạo hiểm dự kiến mở rộng lên 10 tỷ USD, với ít nhất 100 doanh nghiệp khởi nghiệp được định giá từ 100 triệu USD trở lên.

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Để đạt các mục tiêu trên, chiến lược xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhóm truyền thông và văn hóa tập trung thay đổi nhận thức xã hội về khởi nghiệp từ góc độ "rủi ro" sang "cơ hội", lan tỏa tinh thần chấp nhận thất bại và dám đổi mới.

Về hạ tầng, chiến lược cho phép thí điểm cơ chế để doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức công lập khai thác không gian, tài sản công phục vụ hoạt động khởi nghiệp. Một số khu thử nghiệm có kiểm soát sẽ được vận hành trong các lĩnh vực tiềm năng gồm tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính và logistics.

Về pháp lý, chiến lược đề xuất thí điểm thủ tục phá sản rút gọn dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm khuyến khích tái khởi nghiệp, đồng thời hoàn thiện cơ chế chào bán cổ phiếu lần đầu và phát triển sàn giao dịch cổ phần chuyên biệt cho khối này.

Về vốn, chiến lược chủ trương thí điểm bảo lãnh tín dụng dựa trên tài sản vô hình, tài sản trí tuệ và hợp đồng đặt hàng. Song song đó, phát triển đa dạng kênh gọi vốn cộng đồng và vận hành sàn chứng khoán riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Về nhân lực, chiến lược đặt mục tiêu đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc, phát triển mô hình "đại học khởi nghiệp" và thí điểm cho phép một số cơ sở nghiên cứu, đào tạo thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm.

Với hội nhập quốc tế, chiến lược đặt mục tiêu hợp tác với ít nhất 5 đối tác quốc tế uy tín để tổ chức chương trình ươm tạo đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nước ngoài.

Về thu hút nhân tài, chiến lược đề xuất thí điểm chính sách thị thực khởi nghiệp số, miễn thị thực nhiều lần và miễn giấy phép lao động cho chuyên gia, cố vấn nước ngoài đến làm việc tại các trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.