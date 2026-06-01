Cuộc thi là một trong những hoạt động trọng điểm của HSB nhằm gắn kết đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường để sinh viên phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực khởi nghiệp và ứng dụng tri thức liên ngành vào giải quyết các vấn đề của xã hội.

Vòng chung kết năm nay có sự tham gia của 5 dự án xuất sắc gồm: ExAS: xây dựng dữ liệu cho tín chỉ carbon nông nghiệp; WeMom: Nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; EdSkill: Nền tảng trao đổi kỹ năng cho sinh viên; Career Lab Hub: Chương trình Thí nghiệm Nghề nghiệp tiền chuyên ngành; EcoNetwork: Xây dựng, đào tạo năng lực ESG cho SMEs.

Vòng Chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo HSB – Innovation Business Ignition 2026”.

Theo Ban tổ chức, các dự án được đánh giá cao nhờ khả năng nhận diện vấn đề thực tiễn, tư duy kinh doanh, năng lực ứng dụng công nghệ, AI và tiềm năng thương mại hóa sản phẩm.

Kết quả chung cuộc: 1 Giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng thuộc về dự án Career Lab Hub -Chương trình Thí nghiệm Nghề nghiệp Tiền Chuyên ngành; 2 giải Giải ba trị giá 15 triệu đồng thuộc về: EcoNetwork: Xây dựng, đào tạo năng lực ESG cho SMEs EdSkill: Nền tảng trao đổi kỹ năng cho sinh viên; 1 Giải nhì trị giá 30 triệu đồng kèm 30 triệu đồng hỗ trợ Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp ExAS: xây dựng dữ liệu cho tín chỉ carbon nông nghiệp.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) phát biểu tại sự kiện.

Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng kèm 70 triệu đồng hỗ trợ Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc về dự án WeMom: Nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.

Theo nhóm phát triển, WeMom được xây dựng từ thực trạng nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai và sau sinh, gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thông tin y tế chính xác và kịp thời. Nền tảng hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ, kết nối người dùng với bác sĩ, chuyên gia y tế, đồng thời cung cấp không gian tư vấn ẩn danh an toàn cho những vấn đề nhạy cảm.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm kỳ vọng phát triển WeMom thành nền tảng chăm sóc sức khỏe phụ nữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ theo dõi và cảnh báo sớm các nguy cơ sức khỏe.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), nhấn mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là xu hướng toàn cầu mà đã trở thành động lực quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, được xác định trong nhiều chủ trương, nghị quyết về phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng kèm gói hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp trị giá 70 triệu đồng đã thuộc về dự án WeMom (nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ).

Theo GS.TS Hoàng Đình Phi, giáo dục đại học cần vượt ra ngoài việc truyền đạt kiến thức để tạo môi trường cho sinh viên trải nghiệm thực tiễn, hình thành tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng kiến tạo giá trị cho xã hội.

Để hỗ trợ sinh viên hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, từ năm 2022, HSB đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CEI), triển khai các hoạt động tư vấn mô hình kinh doanh, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp và kết nối nguồn lực trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Với mạng lưới hơn 15.000 cựu sinh viên đang đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và điều hành doanh nghiệp, HSB kỳ vọng tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng thực tiễn, thu hút đầu tư và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Thông qua cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo HSB – Innovation Business Ignition 2026”, HSB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.