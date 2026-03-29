Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua 'Hành trình Từ Trái Tim'

Trong hai ngày 25 và 26/3 tại TP.HCM, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng tiếp tục diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Văn hóa, Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Nông Lâm với sự tham gia của nhiều khách mời có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực.

Trao tri thức - khơi dậy khát vọng

Xuyên suốt các điểm trường, hoạt động trao tặng “Tủ sách Nền tảng Đổi đời” tiếp tục là trọng tâm của chương trình. Những cuốn sách được Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách và hàng ngàn tấm gương vĩ nhân kinh điển về tư duy, kinh doanh, khoa học và phát triển bản thân được trao tận tay sinh viên, như một cách lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng học hỏi.

Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Phương Anh cùng nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ hành trình theo đuổi đam mê, khẳng định bản thân và lan tỏa tinh thần học hỏi đến giới trẻ.

Không dừng lại ở việc trao sách, chương trình còn dành tặng nhiều suất học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên tiêu biểu, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ vững bước trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất 2025 chia sẻ: “Giữa một thế giới biến động không ngừng, tri thức là thứ giúp con người làm chủ chính mình và đó là hành trình cần sự bền bỉ, không ồn ào”.

Hành trình trưởng thành từ tri thức và trải nghiệm

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện là các phiên tọa đàm giao lưu với những nhân vật có sức ảnh hưởng, mang đến góc nhìn đa chiều về hành trình thành công, thất bại và sự trưởng thành.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ tại chương trình.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đặt ra một nền tảng tư duy xuyên suốt cho chương trình khi nhấn mạnh: “Tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực của mỗi cá nhân để tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng. Trong đó, văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc, giữ vai trò nền tảng, bởi việc đọc không chỉ giúp tích lũy kiến thức mà còn hình thành tư duy và cách tiếp cận cuộc sống. Khi tri thức trở thành một phần của đời sống, đó cũng là lúc con người có đủ năng lực để phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội”.

Từ nền tảng đó, các khách mời trẻ tiếp nối câu chuyện bằng chính trải nghiệm cá nhân, những hành trình không hoàn hảo nhưng đầy nỗ lực để vượt qua giới hạn của bản thân.

Khải Đăng chia sẻ về bước ngoặt trong nhận thức khi đọc Nghĩ giàu làm giàu: “Nếu chỉ nghĩ đủ sống thì chưa đủ, mình cần một khát khao lớn hơn để bước tiếp và cống hiến”. Với nam ca sĩ, việc đọc không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn giúp anh nhìn lại chính mình: “Đọc sách là cách nhanh nhất để đi qua nhiều cuộc đời, để hiểu sâu hơn về thế giới và chính mình”.

Ở một hành trình khác, Phạm Ngọc Phương Anh nhìn nhận sự trưởng thành đến từ quá trình tích lũy bền bỉ: “Tri thức từ sách không tạo ra thành công ngay lập tức, nhưng sẽ âm thầm xây nền tảng để đi xa và đi vững hơn”.

Còn nhà báo Ngọc Hải lại mang đến chiều sâu của người làm nghề khi cho rằng, có thể có những người chọn cách tỏa sáng rực rỡ trong một thời điểm nhưng cũng có người bền bỉ theo đuổi tri thức và những giá trị lâu dài. “Với tôi, tri thức và văn hóa là một hành trình vô hạn và người làm báo phải không ngừng đi tìm, không ngừng đặt ra những câu hỏi mà xã hội đang trăn trở. Có những giá trị không thể đo đếm bằng tiền, đó là những điều sâu sắc mà văn hóa mang lại. Chính vì vậy, tôi đánh giá cao Hành trình Từ Trái Tim. Đây là cách làm sáng tạo, tâm huyết và mang dấu ấn rất riêng trong việc lan tỏa tri thức và khát vọng đến người trẻ của Trung Nguyên Legend”, nhà báo Ngọc Hải nói.

Từ những câu chuyện, một điểm chung hiện rõ, đó là tinh thần không ngừng học hỏi, dám thay đổi và kiên trì theo đuổi con đường riêng.

Đối thoại trực tiếp, chạm đến người trẻ

Không khí các chương trình luôn sôi động ở phần giao lưu trực tiếp giữa sinh viên và khách mời. Những câu hỏi xoay quanh định hướng nghề nghiệp, cách xây dựng bản sắc cá nhân, hay làm thế nào để vượt qua thất bại được đặt ra một cách thẳng thắn.

Sự tương tác hai chiều này giúp chương trình không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt, mà trở thành một không gian đối thoại thực sự, nơi người trẻ được lắng nghe và được truyền cảm hứng một cách chân thực.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ khi được hỏi về hành trình 10 năm nhiều thử thách với hai lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Hoa hậu Hoàn vũ 2024: “Thành công không đến từ một hành trình bằng phẳng, mà từ việc bạn không ngừng vượt qua chính mình”. Trong khi đó, với Hoàng Yến Chibi “chỉ cần giữ được đam mê đủ lâu, bạn sẽ nhận lại thành công nhiều hơn mình nghĩ”.

Các nghệ sĩ truyền cảm hứng khởi nghiệp, lan tỏa văn hóa đọc đến sinh viên.

Còn với Á hậu Đỗ Cẩm Ly, thông qua sách, câu chuyện của các danh vĩ nhân và trải nghiệm thực tế từ các khách mời khác, cô tự hào vì được tham gia Hành trình đã giúp người trẻ hình thành tư duy dài hạn, nuôi dưỡng khát vọng lớn và sẵn sàng dấn thân vì mục tiêu lớn hơn.

Được khởi xướng từ năm 2012, “Hành trình Từ Trái Tim” là một hoạt động cộng đồng quy mô lớn và bền bỉ của Trung Nguyên Legend, với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt có chí hướng lớn, tư duy đúng và năng lực thực thi.

Suốt hơn một thập kỷ, hành trình đã trao tặng hàng triệu cuốn sách, tổ chức hàng nghìn chương trình giao lưu trên khắp cả nước, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Hành trình sẽ đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày, bắt đầu tại Tp. Hồ Chí Minh (24-26/3) - Buôn Ma Thuột (28/3) - Hà Nội (1-3/4) - và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, Hành trình tự hào tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đến các chiến sỹ, người dân biển đảo Trường Sa.