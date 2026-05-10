'Sen đầu mùa' hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5).

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, công chúng sẽ được trải nghiệm đặc san “Sen” cũng không gian trưng bày các tác phẩm thư pháp kết hợp hình tượng hoa sen - loài hoa biểu trưng cho vẻ đẹp thanh khiết và ý chí bền bỉ trong văn hóa Việt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Tiếp nối sự kiện là triển lãm “ Sen trong đá” diễn ra từ ngày 12-16/5 tại Bảo tàng Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh); trưng bày chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.

Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sống và hy sinh vì đất nước. Trong đó có thể kể đến những cái tên đã trở thành biểu tượng như: Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa…

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, triển lãm “Sen trong đá” thể hiện hình ảnh, tinh thần, nghị lực và niềm tin của những người phụ nữ trong lao tù. Thông qua triển lãm, gửi đến thế hệ trẻ thông điệp về tinh thần kiên trung, niềm tin tất thắng và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tên gọi triển lãm “Sen trong đá” mang ý nghĩa ẩn dụ đầy sức gợi: vẻ đẹp của con người có thể nảy nở ngay trong những điều khắc nghiệt nhất. Đó là vẻ đẹp của phẩm giá, của ý chí, của lòng tin không bị khuất phục.

Đặc san “Sen” được ra ra mắt tại sự kiện.

Điểm đặc biệt của triển lãm “Sen trong đá” là 25 bức chân dung trong triển lãm là đều sử dụng chất liệu bằng lá sen (kích thước 60x70cm). Bên cạnh đó, các hình ảnh, câu chuyện được in trên vải canvas và đặt trên mành tre mộc mạc, tạo một không gian lắng đọng như ký ức được dệt từ đời sống quen thuộc của người Việt.