Công nhận 3 xe ô tô phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bảo vật quốc gia

3 chiếc xe ô tô được sử dụng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh niên đại từ năm 1954-1969 được công nhận là Bảo vật Quốc gia gồm: - Chiếc xe Zit, biển số HN 481: Là món quà của Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1954. Với thiết kế bằng thép chịu lực và kính chống đạn, loại xe chuyên dụng này được sản xuất rất hạn chế tại Liên Xô và chủ yếu dành cho các nguyên thủ. Từ năm 1965, những năm tháng chiến tranh ác liệt, chiếc xe luôn sẵn sàng phục vụ Bác và Bộ Chính trị. Xe được dùng đón các nguyên thủ quốc gia sang thăm Việt Nam để bảo đảm an toàn tuyệt đối.Tổng số kilomet xe đã chạy: 15.788 km. - Chiếc xe Pobeda, biển số HN 158: Là quà tặng từ Chính phủ Liên Xô năm 1955. Vào tháng 3/1957, vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao chuyển chiếc xe này sang Văn phòng Phủ Chủ tịch. Xe phục vụ Bác từ đó đến năm 1969. Chiếc xe có ưu điểm là rộng, thoáng, gầm cao, máy khoẻ, phù hợp đường trường nên thường xuyên phục vụ Bác trong những chuyến công tác tại các địa phương xa Hà Nội. Chiếc xe đã trở thành hình ảnh gần gũi của vị lãnh tụ giản dị, luôn sát cánh cùng đồng bào trong mọi hoàn cảnh. Tổng số kilomet xe đã chạy: 39.436km. - Chiếc xe Peugeot 404, biển số HNC 232. Xe do Việt kiều sinh sống ở Tân Đảo (New Cacedolia và Vanuatu - tên gọi trước đây của các quần đảo thuộc châu Đại Dương) mang về làm quà tặng Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyến tàu Castern Queen thứ 11, cập bến Hải Phòng ngày 8/3/1964. Xe được sử dụng để phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1964 đến năm 1969. Vào năm 1967, khi sức khỏe giảm sút, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đi chiếc Peugeot 404 vì gầm xe thấp, thuận tiện lên xuống. Tổng số kilomet xe đã chạy: 16.575km.