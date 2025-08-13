Fortinet sử dụng giải pháp Keysight để xác thực hiệu năng SSL Deep Inspection và hiệu quả bảo mật mạng

BreakingPoint QuickTest là giải pháp “chìa khóa trao tay” của Keysight trong lĩnh vực kiểm thử hiệu suất và bảo mật, được trang bị các thuật toán tự ổn định và tìm kiếm mục tiêu, giúp nhanh chóng đánh giá hiệu suất và hiệu quả bảo mật của nhiều hạ tầng mạng khác nhau.

Mạng và hệ thống của doanh nghiệp hiện phải đối mặt với làn sóng tấn công liên tục, bao gồm phần mềm độc hại, lỗ hổng bảo mật và các kỹ thuật lẩn tránh (evasion). Những cuộc tấn công này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, với 67% doanh nghiệp báo cáo đã bị xâm nhập trong hai năm qua, trong khi các vụ kiện liên quan đến vi phạm bảo mật đã tăng 500% trong bốn năm gần đây.

Fortinet phát triển dòng NGFW FortiGate 700G nhằm giúp bảo vệ vùng biên mạng của doanh nghiệp và các hệ thống phân tán trước những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng, đồng thời vẫn đảm bảo xử lý lưu lượng truy cập hợp pháp từ khách hàng, yếu tố then chốt đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ. FortiGate 700G được trang bị Bộ Xử Lý Mạng 7 (NP7) và Bộ Xử Lý Bảo Mật 5 (SP5) ASIC độc quyền của Fortinet, cùng hệ điều hành hợp nhất FortiOS. Với nhu cầu cần một giải pháp kiểm thử ứng dụng và bảo mật có khả năng tái tạo lưu lượng mạng thực tế, đánh giá bảo mật chính xác và đáng tin cậy, cho kết quả nhất quán và thời gian phân tích nhanh, Fortinet đã tin tưởng lựa chọn công cụ kiểm thử ứng dụng mạng và bảo mật BreakingPoint QuickTest của Keysight.

Bằng việc sử dụng BreakingPoint QuickTest, Fortinet đã xác thực hiệu suất và khả năng bảo mật mạng của FortiGate 700G NGFW thông qua:

Thiết lập và thực hiện kiểm thử đơn giản: Bộ bài kiểm thử hiệu suất và bảo mật được định sẵn, cùng khả năng cấu hình mạng dễ dàng chỉ với vài thao tác, cho phép người dùng thiết lập các bài kiểm thử phức tạp chỉ trong vài phút.

Rút ngắn thời gian kiểm thử: Các thuật toán tự ổn định và tìm kiếm mục tiêu giúp đẩy nhanh quá trình kiểm thử và rút ngắn đáng kể thời gian phân tích kết quả.

Khả năng tạo lưu lượng HTTP và HTTPS có thể mở rộng: Hỗ trợ toàn bộ các bài kiểm thử RFC 9411 được sử dụng bởi NetSecOPEN, liên minh ngành công nghiệp phát triển tiêu chuẩn mở cho kiểm thử bảo mật mạng. Điều này bao gồm bài kiểm thử thông lượng HTTPS 7.7, cho phép Fortinet nhanh chóng xác định rằng tính năng SSL Deep Inspection của FortiGate 700G NGFW có thể xử lý tới 14 Gbps lưu lượng HTTPS được kiểm tra.

Kiểm thử hiệu quả bảo mật theo chuẩn NetSecOPEN: BreakingPoint QuickTest hỗ trợ toàn bộ bộ bài kiểm thử hiệu quả bảo mật của NetSecOPEN, bao gồm phần mềm độc hại, lỗ hổng bảo mật và các kỹ thuật né tránh. Điều này đảm bảo khả năng của FortiGate 700G được xác thực bằng các phương pháp kiểm thử và nội dung tiêu chuẩn ngành có tính liên quan, lặp lại và được công nhận rộng rãi.

Báo cáo toàn diện và số liệu thời gian thực: Phản hồi kiểm thử trực tiếp và báo cáo rõ ràng, có thể hành động, cho thấy FortiGate 700G đã chặn thành công 3.838/3.930 mẫu phần mềm độc hại, 1.708/1.711 mối đe dọa CVE, và ngăn chặn 100% các kỹ thuật lẩn tránh, đạt điểm "A" ở tất cả các bài kiểm thử bảo mật.

Nirav Shah, Phó Chủ tịch cấp cao, bộ phận Sản phẩm và Giải pháp của Fortinet, cho biết: “Dòng tường lửa thế hệ mới FortiGate 700G ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và máy học tiên tiến cùng mật độ cổng và thông lượng ứng dụng mà doanh nghiệp cần, mang lại khả năng bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa ở mọi quy mô. Công cụ kiểm thử ứng dụng và bảo mật BreakingPoint QuickTest trực quan của Keysight đã giúp quá trình xác thực của chúng tôi trở nên dễ dàng. Giải pháp này mang lại kết quả rõ ràng và chắc chắn rằng dòng NGFW FortiGate 700G cung cấp cho các tổ chức hiệu suất và năng lực bảo mật mạng tiên tiến để luôn đi trước các mối đe dọa mạng hiện tại và mới nổi.”

Ram Periakaruppan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Bộ phận Giải pháp Kiểm thử và Bảo mật Mạng của Keysight, chia sẻ: “Hình thái các mối đe dọa mạng đang không ngừng thay đổi, vì vậy các doanh nghiệp phải luôn cảnh giác và liên tục điều chỉnh hệ thống phòng thủ mạng, đồng thời vẫn đảm bảo các mục tiêu kinh doanh. Giải pháp kiểm thử ứng dụng và bảo mật mạng của Keysight giúp giảm áp lực cho các nhà sản xuất thiết bị mạng trước những yêu cầu này bằng cách cung cấp một gói giải pháp dễ sử dụng, với các bài kiểm thử hiệu suất và bảo mật được định sẵn, các thuật toán tìm kiếm mục tiêu sáng tạo, cùng nội dung đo lường chuẩn mực được cập nhật liên tục, đảm bảo giải pháp đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành.”