Fortinet tăng cường năng lực bảo mật đám mây tại khu vực ASEAN

Hôm nay (12/8) Fortinet đã công bố việc triển khai một Điểm hiện diện (PoP) cấp khu vực mới tại Singapore cho giải pháp Lacework FortiCNAPP - nền tảng bảo vệ ứng dụng toàn diện gốc đám mây của Fortinet. Sự đầu tư này tái khẳng định cam kết của Fortinet trong việc tăng cường an ninh mạng tại khu vực ASEAN và Nam Á, đưa các dịch vụ bảo mật đám mây tiên tiến đến gần hơn với khách hàng, đáp ứng yêu cầu về lưu trữ dữ liệu, tuân thủ quy định pháp lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tại Đông Nam Á ngày càng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đám mây để đổi mới và phát triển, bức tranh an ninh mạng trở nên ngày càng phức tạp. Các tổ chức phải vận hành trong môi trường lai và môi trường đa đám mây, đồng thời đối mặt với những yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ và cả các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi. Điểm hiện diện FortiCNAPP mới tại Singapore của Fortinet được triển khai nhằm giải quyết các thách thức này, mang lại dịch vụ bảo mật tại chỗ giúp bảo vệ tốt hơn cho các ứng dụng gốc đám mây, đồng thời đảm bảo quyền kiểm soát dữ liệu nhạy cảm.

PoP tại Singapore sẽ bổ sung cho hạ tầng hiện có của Fortinet trong khu vực, đánh dấu việc triển khai FortiCNAPP PoP thứ hai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sau khi ra mắt tại Úc. Với các điểm PoP hiện đã có mặt tại Bắc Mỹ, châu Âu và Úc, việc mở rộng này nâng cao khả năng của Fortinet trong việc cung cấp các dịch vụ bảo mật sát với hoạt động của doanh nghiệp, trên quy mô toàn cầu, đảm bảo tính linh hoạt, khả năng phục hồi và phản ứng nhanh hơn trước các mối đe dọa.

Giải pháp bảo mật toàn diện đám mây linh hoạt, tùy chỉnh theo thị trường và dễ dàng triển khai

Lacework FortiCNAPP giúp các tổ chức bảo vệ ứng dụng, hạ tầng, máy chủ và container trên mọi môi trường đám mây: công cộng, riêng tư hoặc môi trường lai. Được cung cấp dưới hình thức dịch vụ (as-a-Service), nền tảng này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tích hợp các khả năng phát hiện mối đe dọa tiên tiến, quản lý lỗ hổng, giám sát tuân thủ và phân tích hành vi trong một giải pháp hợp nhất. Từ giai đoạn phát triển đến khi vận hành, FortiCNAPP đơn giản hóa quá trình bảo vệ toàn bộ vòng đời ứng dụng, giúp doanh nghiệp duy trì an toàn, tuân thủ và chủ động trước các rủi ro ở quy mô lớn.

Với việc ra mắt FortiCNAPP tại Singapore, Fortinet mang đến cho các doanh nghiệp và đối tác trong khu vực ASEAN và Nam Á những lợi ích vượt trội, có thể kể đến như:

Tăng cường khả năng lưu trữ dữ liệu theo khu vực: Bảo vệ dữ liệu trong phạm vi khu vực nhằm đáp ứng các quy định pháp lý của các quốc gia và các ngành đặc thù.

Hiệu suất dịch vụ cao hơn: Giảm độ trễ, truy cập nhanh hơn đến các dịch vụ bảo mật đám mây, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và hiệu quả vận hành cao hơn.

Tuân thủ quy định chặt chẽ hơn: Dễ dàng thích ứng với các quy định an ninh mạng đang thay đổi trong khi vẫn thúc đẩy chuyển đổi đám mây một cách tự tin.

Điểm hiện diện mới của Fortinet cũng góp phần củng cố hệ sinh thái đối tác của hãng, giúp các đối tác cung cấp dịch vụ bảo mật đám mây tại chỗ với giá trị gia tăng, thúc đẩy chuyển đổi số cho khách hàng.

Đồng hành cùng tương lai số hóa của ASEAN

PoP tại ASEAN của Fortinet xuất hiện trong bối cảnh tốc độ chuyển đổi số tại khu vực ASEAN và Nam Á đang gia tăng mạnh mẽ. Theo Báo cáo toàn cảnh An ninh Đám mây năm 2025 của Fortinet, 78% tổ chức đang sử dụng từ hai nhà cung cấp đám mây trở lên, trong khi 61% coi vấn đề bảo mật và tuân thủ là mối quan tâm hàng đầu khi triển khai công nghệ đám mây.

Việc Fortinet tiếp tục mở rộng đầu tư tại khu vực, bao gồm việc phát triển FortiCNAPP, giúp đảm bảo việc các tổ chức và chính phủ tiếp cận được với các giải pháp an ninh mạng đẳng cấp thế giới, vừa có khả năng mở rộng và phục hồi, vừa phù hợp với yêu cầu tuân thủ và thực tiễn vận hành trong khu vực.

Ông Vishak Raman, Phó Chủ tịch Kinh doanh thị trường Ấn Độ, SAARC, Đông Nam Á, Úc và New Zealand, Fortinet, nhấn mạnh “Sự đầu tư này của Fortinet tại Singapore thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ tăng trưởng số của khu vực. Khi ASEAN và Nam Á tăng tốc triển khai công nghệ đám mây, chúng tôi nỗ lực đồng hành bằng việc đưa các giải pháp bảo mật đến gần hơn với nơi hoạt động của khách hàng, giúp họ tuân thủ các yêu cầu địa phương, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa, đồng thời mở ra những cơ hội mới với sự tự tin rằng hệ thống đám mây của họ được bảo vệ bởi giải pháp bảo mật AI tiên tiến, với khả năng mở rộng linh hoạt.”