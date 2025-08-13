Mừng sinh nhật 7 tuổi, POCO khởi động chiến dịch POCO Carnival 2025

Cụ thể, trong chiến dịch POCO Carnival 2025 - lễ hội công nghệ thường niên lớn nhất trong năm - với chủ đề “Tăng tốc chinh phục đỉnh cao”, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 7 năm ra mắt, POCO sẽ tri ân cộng đồng người dùng cũng như lan tỏa tinh thần lễ hội từ mạng xã hội đến các sàn thương mại điện tử. Tại Việt Nam, POCO Carnival 2025 sẽ tập trung vào ba sản phẩm chính là POCO X7 Pro, POCO M6 và POCO C75.

POCO X7 Pro

Theo đó, người dùng sẽ có cơ hội sở hữu các phiên bản POCO X7 Pro phiên bản 12GB+256GB với mức giá 10.690.000 đồng, giảm còn 10.290.000 đồng và phiên bản 8GB+256GB với mức giá 9.990.000 đồng, giảm còn 9.290.000 đồng.

POCO X7 Pro chính thức ra mắt vào tháng 01/2025 POCO X7 Pro chính thức ra mắt vào tháng 01/2025, với vi xử lý Dimensity 8400 Ultra, trở thành thiết bị mạnh nhất trong dòng X Series. Bên cạnh hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 kết hợp cùng công nghệ WildBoost 3.0, POCO X7 Pro còn sở hữu viên pin dung lượng 6.000mAh, đi kèm công nghệ sạc thông minh HyperCharge 90W, đảm bảo thời lượng sử dụng suốt cả ngày. Chưa kể, màn hình AMOLED CrystalRes 6,67 inch với độ phân giải 1,5K và tần số quét 120Hz mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động cùng trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP68 cùng camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS giúp người dùng ghi lại những bức ảnh rõ nét, dù trong bất kỳ điều kiện nào.

POCO M6

Một sản phẩm đáng chú ý thuộc phân khúc tầm trung đó chính là POCO M6 cũng có giá bán hấp dẫn. Theo đó, POCO M6 phiên bản 8GB+256GB có giá 5.290.000 đồng, giảm còn 3.490.000 đồng, và phiên bản 6GB+128GB có giá 4.290.000 đồng, giảm còn 3.090.000 đồng.

POCO M6 mang lại hiệu năng ổn định và khả năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả Nổi bật với vi xử lý 8 nhân MediaTek Helio G91-Ultra mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ mở rộng bộ nhớ lên đến 16GB RAM, POCO M6 mang lại hiệu năng ổn định và khả năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Bên cạnh đó, máy sở hữu màn hình DotDisplay 6,79 inch, cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm mượt mà. Về khả năng chụp ảnh, POCO M6 sở hữu camera chính 108MP kết hợp cùng camera selfie 13MP đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và đảm bảo độ rõ nét cao trong nhiều tình huống. Cùng với đó là viên pin dung lượng lớn 5.030mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 33W giúp người dùng yên tâm sử dụng thiết bị xuyên suốt cả ngày dài.

POCO C75

Sản phẩm cuối cùng góp mặt trong sự kiện đặc biệt lần này đó chính là POCO C75. Theo đó, phiên bản 8GB+256GB có giá 3.990.000 đồng, giảm còn 2.990.000 đồng, và phiên bản 6GB+128GB có giá 3.390.000 đồng, giảm còn 2.690.000 đồng.

POCO C75 là gương mặt đại diện tiêu biểu của POCO phone ở phân khúc phổ thông Đây là gương mặt đại diện tiêu biểu của POCO phone ở phân khúc phổ thông. Cụ thể POCO C75 sở hữu màn hình Dot Drop 6,88 inch, độ phân giải HD+ kết hợp tần số quét 120Hz, mang đến hình ảnh sắc nét cùng khả năng hiển thị mượt mà. Sản phẩm cũng được trang bị vi xử lý tám nhân mạnh mẽ và hỗ trợ mở rộng bộ nhớ RAM lên đến 16GB, qua đó đảm bảo hiệu năng ổn định cho mọi tác vụ hàng ngày. Về camera, máy sở hữu ống kính chính 50MP cùng camera selfie 13MP, cho phép ghi lại hình ảnh rõ nét và màu sắc sống động. Viên pin dung lượng lớn 5.160mAh hỗ trợ sạc nhanh 18W của thiết bị góp phần đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục suốt cả ngày.

Chiến dịch POCO Carnival 2025 trên sàn TMĐT Lazada

Chuỗi hoạt động mang tinh thần "Tăng tốc chinh phục đỉnh cao" của POCO Carnival 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/08/2025 đến 27/08/2025 trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và chuỗi minigame, thử thách trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh mức giá siêu tốt, chương trình còn hỗ trợ phương thức thanh toán COD, trả góp 0% lãi suất cùng hàng loạt voucher giảm giá lên đến 15% nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện và tiết kiệm nhất cho khách hàng.

Chiến dịch POCO Carnival 2025 trên sàn TMĐT Lazada trên sàn TMĐT Shopee

POCO Carnival 2025 không chỉ mở ra cơ hội vàng để sở hữu những sản phẩm ấn tượng, mà còn thể hiện rõ triết lý “Everything You Need, Nothing You Don’t” của thương hiệu. Sau 7 năm bứt phá, POCO vẫn giữ vững mục tiêu tạo ra những sản phẩm có hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế trẻ trung và giá trị vượt trội, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng mối liên kết bền chặt với cộng đồng người dùng trung thành, mang đến những trải nghiệm khác biệt và đầy cảm hứng.

