POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng

Hồng Nhung

Hồng Nhung

10:48 | 10/10/2025
Theo POCO thì POCO M7 là mẫu smartphone rất đáng giá trong phần khúc nhờ loạt trang bị hấp dẫn như viên pin Silicon Carbon 7.000mAh tiên tiến, màn hình 6,9 inch lớn nhất phân khúc, độ phân giải FHD+ và tần số quét 144Hz, cùng hiệu năng ổn định và thiết kế trẻ trung.
Chưa kể, ra mắt đúng dịp Mega Sale 10/10, nên POCO M7 còn có thêm rất nhiều ưu đãi hấp dẫn.

“POCO M7 mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm giải trí di động với mức giá hợp lý, những nâng cấp thiết thực và thời lượng pin bền bỉ suốt cả ngày dài. Chúng tôi tin rằng POCO M7 không chỉ là một thiết bị công nghệ hữu dụng, mà còn là một người bạn đồng hành, luôn truyền cảm hứng cho người dùng trẻ khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống.” Ông Kang Lou, Quản lý Tiếp thị Sản phẩm Cấp cao POCO toàn cầu, chia sẻ.

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng
POCO M7 sở hữu viên pin Silicon Carbon 7.000mAh, đảm bảo 2 ngày sử dụng

Với viên pin Silicon Carbon 7.000mAh, POCO M7 đảm bảo thời lượng sử dụng lên tới 2 ngày chỉ sau một lần sạc. Bên cạnh đó nhờ sử dụng viên pin Silicon Carbon nên pin của M7 còn có độ bền lên đến 1.600 chu kỳ sạc xả (tương đương hơn 4 năm sử dụng). Điều này đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho nhu cầu giải trí, làm việc hay di chuyển liên tục, thể hiện cam kết của POCO về độ tin cậy và chất lượng sản phẩm.

POCO M7 cũng được trang bị công nghệ Battery Health 4.0, tối ưu quá trình sạc để kéo dài tuổi thọ pin, giảm thiểu tình trạng chai pin. Với sạc nhanh 33W, thiết bị dễ dàng nạp đầy năng lượng trong thời gian ngắn, trong khi sạc ngược 18W biến POCO M7 thành “pin dự phòng” hữu ích cho các thiết bị khác – một tính năng hiếm có trong phân khúc giá.

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng
Màn hình 6,9 inch FHD+ 144Hz cũng được xem là một điểm cộng hàng đầu phân khúc

Màn hình 6,9 inch FHD+ 144Hz cũng được xem là một điểm cộng hàng đầu phân khúc, nhờ vào độ sáng này mà người dùng có thể xem phim, chơi game hay lướt web thả ga ở bất cứ đâu. Công nghệ AdaptiveSync cho phép màn hình tự động điều chỉnh 9 cấp độ tần số quét, đạt tối đa 144Hz, giúp mọi thao tác trở nên mượt mà và linh hoạt hơn. POCO cũng trang bị màn hình POCO M7 đạt 3 chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly), giúp giảm phát thải ánh sáng xanh, hạn chế hiện tượng nhấp nháy và thân thiện hơn với nhịp sinh học của người dùng.

Đi cùng với màn hình độ sáng lớn là hệ thống âm thanh cũng được nâng cấp mạnh mẽ với loa công suất lớn đạt chứng nhận Hi-Res Audio, âm lượng tăng gấp 200% so với thế hệ trước, mang đến trải nghiệm thính giác sống động, đậm chất POCO.

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng
POCO M7 sở hữu thiết kế trẻ trung, lạ mắt

Điểm hấp dẫn người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên của POCO M7 đó chính là thiết kế trẻ trung, đẹp mắt, mới lạ với ba phiên bản màu Bạc được lấy cảm hứng từ hình ảnh siêu anh hùng với điểm nhấn xanh, đỏ nổi bật quanh khung máy. Phiên bản màu Xanh dương mang phong cách hiện đại của công nghệ viễn tưởng, phù hợp với tinh thần khám phá và năng động ở giới trẻ. Và phiên bản màu Đen giữ nét tối giản, thanh lịch cho người yêu thích sự tinh tế.

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng
POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng

POCO M7 cũng được hoàn thiện tỉ mỉ với mặt lưng nổi bật, thiết kế mỏng nhẹ cùng các cạnh viền bo cong mềm mại

POCO M7 cũng được hoàn thiện tỉ mỉ với mặt lưng nổi bật, thiết kế mỏng nhẹ cùng các cạnh viền bo cong mềm mại, cho cảm giác cầm nắm thoải mái trong mọi tình huống. Ngoài ra, POCO M7 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, giúp người dùng yên tâm đồng hành trong mọi hoạt động thường ngày.

Hiệu năng của POCO M7 được bảo đảm bởi vi xử lý Snapdragon 685, mang đến khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ hằng ngày và đảm bảo hiệu năng ổn định khi chơi các tựa game phổ biến.

Thiết bị chạy trên Xiaomi HyperOS 2, tích hợp trợ lý AI Google Gemini và tính năng Circle to Search, giúp cho việc học tập, làm việc và sáng tạo hiệu quả hơn. Người dùng có thể mở rộng RAM lên tới 16GB (8GB + 8GB RAM ảo) và bộ nhớ tối đa 2TB qua thẻ nhớ ngoài – linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng
Camera của POCO M7 là cụm camera kép 50MP với các chế độ Auto Night Mode, Selfie Beauty Mode và Dynamic Shots giúp người dùng dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc thường ngày

Camera của POCO M7 là cụm camera kép 50MP với các chế độ Auto Night Mode, Selfie Beauty Mode và Dynamic Shots giúp người dùng dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc thường ngày. Camera selfie 8MP hỗ trợ góc chụp rộng, phù hợp cho cả ảnh cá nhân và ảnh nhóm.

Mở bán đúng dịp Mega Sale 10/10 nên POCO M7 có mức giá hấp dẫn, theo đó phiên bản 6GB + 128GB có giá niêm yết 4.590.000 đồng, được ưu đãi 300.000 đồng, giá chỉ còn 4.290.000 đồng. Phiên bản 8GB + 256GB có giá niêm yết 5.590.000 đồng, được ưu đãi ngay 300.000 đồng, giảm còn 5.290.000 đồng.

Đáng chú ý, từ nay đến 30/10/2025, khi mua POCO M7 trên cửa hàng trực tuyến Mi.com và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình flash sale hoặc livestream với voucher giảm giá lên đến 15%, freeship 0 đồng, và trả góp 0% lãi suất cùng gói bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng.

Chi tiết xem thêm tại đây.
