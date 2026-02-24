Phường Chương Mỹ phát động Tết trồng cây, phấn đấu trồng trên 5.000 cây xanh

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trịnh Duy Oai – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, Tết trồng cây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, được khởi xướng từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân Dân năm 1959 và đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp đầu Xuân.

Các đại biểu cùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Tiểu học Chúc Sơn B.

Trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc trồng cây xanh có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh. Chủ tịch UBND phường kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào; gắn trồng cây với chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng tốt, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu trồng trên 5.000 cây xanh trong năm 2026.

Tại buổi lễ, đại diện các tổ dân phố và học sinh Trường Tiểu học Chúc Sơn B đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng địa phương xanh – sạch – đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo phường cùng đại biểu, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân và học sinh đã tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Việc phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn khẳng định quyết tâm của phường Chương Mỹ trong xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững gắn với nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.