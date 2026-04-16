ViBDS – Ví số quản lý bất động sản của mỗi cá nhân

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, dự án Ứng dụng Ví quản lý bất động sản (ViBDS) ra đời như một ứng dụng di động toàn diện, hỗ trợ người dùng quản lý danh mục bất động sản của mình một cách thuận tiện và thông minh.

Ông Nguyễn Đình Mạnh, người sáng lập và trưởng nhóm dự án khởi nghiệp ViBDS chia sẻ: “Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại UAE, tôi nhận thấy rằng Chính phủ Dubai vận hành app quản lý bất động sản tích hợp định danh điện tử – chủ sở hữu đăng nhập một lần, thấy toàn bộ danh mục, lịch sử giao dịch minh bạch công khai qua API, bảo mật thông tin cá nhân vẫn đảm bảo. ViBDS đang xây dựng lớp trải nghiệm đó cho người dùng Việt Nam – ngay hôm nay, không chờ hạ tầng Nhà nước hoàn thiện”.

ViBDS - nền tảng số hóa hỗ trợ cá nhân quản lý danh mục bất động sản.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai định danh bất động sản, mỗi tài sản sẽ có mã ID riêng, lịch sử giao dịch có thể truy vết, thị trường minh bạch hơn. Đây là cú hích hạ tầng mà các công ty proptech đang chờ đợi. Vì vậy, đây là tiềm năng lớn cho dự án khởi nghiệp này, bởi ViBDS là nền tảng số hóa danh mục bất động sản cá nhân đầu tiên tại Việt Nam, giúp nhà đầu tư theo dõi giá trị tài sản, dòng tiền, khoản vay và hồ sơ pháp lý trong một ứng dụng duy nhất, tích hợp AI phân tích thời gian thực.

Ông Nguyễn Đình Mạnh cho biết, dự án không xây dựng một công cụ nhỏ, mà đang đặt nền móng cho hạ tầng dữ liệu bất động sản cá nhân tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

ViBDS được thiết kế với mục tiêu đơn giản hóa việc quản lý nhiều loại tài sản khác nhau trên một nền tảng duy nhất. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ rời rạc như bảng tính, ghi chú hay ứng dụng tài chính riêng lẻ, người dùng có thể theo dõi toàn bộ danh mục bất động sản của mình ngay trên điện thoại. Ứng dụng cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị tài sản, giúp người dùng nắm bắt nhanh tình hình đầu tư và đưa ra quyết định kịp thời.

Một trong những tính năng nổi bật của ViBDS là khả năng theo dõi tổng giá trị danh mục bất động sản theo thời gian. Người dùng có thể cập nhật giá trị từng tài sản và nhận được bức tranh tổng thể về mức tăng trưởng hoặc biến động của danh mục. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, ViBDS hỗ trợ quản lý thu nhập từ cho thuê một cách chi tiết. Người dùng có thể ghi nhận dòng tiền vào, theo dõi lịch thanh toán của khách thuê và kiểm soát các khoản chi phí liên quan. Nhờ đó, việc quản lý dòng tiền trở nên minh bạch và dễ dàng hơn, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

Ứng dụng cũng tích hợp chức năng quản lý các khoản vay thế chấp, một yếu tố quan trọng trong đầu tư bất động sản. Người dùng có thể theo dõi dư nợ, lãi suất, lịch thanh toán và các chi phí liên quan đến khoản vay. Điều này giúp hạn chế rủi ro tài chính và đảm bảo kế hoạch trả nợ được thực hiện đúng tiến độ.

Ngoài ra, ViBDS còn cho phép lưu trữ các tài liệu quan trọng liên quan đến từng bất động sản như hợp đồng mua bán, giấy tờ pháp lý hay hợp đồng cho thuê. Việc số hóa tài liệu không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm mà còn giảm thiểu nguy cơ thất lạc giấy tờ quan trọng.

Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, ViBDS hướng đến cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn người mới bắt đầu. Ứng dụng không chỉ là công cụ quản lý mà còn là trợ lý tài chính cá nhân, giúp người dùng kiểm soát tài sản hiệu quả và đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Có thể thấy, trong thời đại chuyển đổi số, ViBDS là một bước tiến đáng chú ý trong việc hiện đại hóa cách thức quản lý bất động sản cá nhân. Dự án hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi thói quen quản lý tài sản truyền thống, mang lại sự tiện lợi, minh bạch và hiệu quả cho người dùng.