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Phần mềm - Ứng dụng

ViBDS – Ví số quản lý bất động sản của mỗi cá nhân

Bình Lê

Bình Lê

14:00 | 16/04/2026
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Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phát triển và trở thành kênh đầu tư quan trọng của nhiều cá nhân, nhu cầu quản lý tài sản một cách hiệu quả, minh bạch và tập trung đang trở nên cấp thiết.
VREF 2026: ‘Định hình chuẩn mực để thị trường bất động sản phát triển bền vững’ Siêu đô thị thế hệ mới - động lực tăng trưởng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam Chuẩn hóa Bộ tiêu chuẩn môi giới bất động sản để phát triển bền vững

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, dự án Ứng dụng Ví quản lý bất động sản (ViBDS) ra đời như một ứng dụng di động toàn diện, hỗ trợ người dùng quản lý danh mục bất động sản của mình một cách thuận tiện và thông minh.

Ông Nguyễn Đình Mạnh, người sáng lập và trưởng nhóm dự án khởi nghiệp ViBDS chia sẻ: “Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại UAE, tôi nhận thấy rằng Chính phủ Dubai vận hành app quản lý bất động sản tích hợp định danh điện tử – chủ sở hữu đăng nhập một lần, thấy toàn bộ danh mục, lịch sử giao dịch minh bạch công khai qua API, bảo mật thông tin cá nhân vẫn đảm bảo. ViBDS đang xây dựng lớp trải nghiệm đó cho người dùng Việt Nam – ngay hôm nay, không chờ hạ tầng Nhà nước hoàn thiện”.

ViBDS – Ví số quản lý bất động sản của mỗi cá nhân
ViBDS - nền tảng số hóa hỗ trợ cá nhân quản lý danh mục bất động sản.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai định danh bất động sản, mỗi tài sản sẽ có mã ID riêng, lịch sử giao dịch có thể truy vết, thị trường minh bạch hơn. Đây là cú hích hạ tầng mà các công ty proptech đang chờ đợi. Vì vậy, đây là tiềm năng lớn cho dự án khởi nghiệp này, bởi ViBDS là nền tảng số hóa danh mục bất động sản cá nhân đầu tiên tại Việt Nam, giúp nhà đầu tư theo dõi giá trị tài sản, dòng tiền, khoản vay và hồ sơ pháp lý trong một ứng dụng duy nhất, tích hợp AI phân tích thời gian thực.

Ông Nguyễn Đình Mạnh cho biết, dự án không xây dựng một công cụ nhỏ, mà đang đặt nền móng cho hạ tầng dữ liệu bất động sản cá nhân tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

ViBDS được thiết kế với mục tiêu đơn giản hóa việc quản lý nhiều loại tài sản khác nhau trên một nền tảng duy nhất. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ rời rạc như bảng tính, ghi chú hay ứng dụng tài chính riêng lẻ, người dùng có thể theo dõi toàn bộ danh mục bất động sản của mình ngay trên điện thoại. Ứng dụng cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị tài sản, giúp người dùng nắm bắt nhanh tình hình đầu tư và đưa ra quyết định kịp thời.

Một trong những tính năng nổi bật của ViBDS là khả năng theo dõi tổng giá trị danh mục bất động sản theo thời gian. Người dùng có thể cập nhật giá trị từng tài sản và nhận được bức tranh tổng thể về mức tăng trưởng hoặc biến động của danh mục. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, ViBDS hỗ trợ quản lý thu nhập từ cho thuê một cách chi tiết. Người dùng có thể ghi nhận dòng tiền vào, theo dõi lịch thanh toán của khách thuê và kiểm soát các khoản chi phí liên quan. Nhờ đó, việc quản lý dòng tiền trở nên minh bạch và dễ dàng hơn, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

Ứng dụng cũng tích hợp chức năng quản lý các khoản vay thế chấp, một yếu tố quan trọng trong đầu tư bất động sản. Người dùng có thể theo dõi dư nợ, lãi suất, lịch thanh toán và các chi phí liên quan đến khoản vay. Điều này giúp hạn chế rủi ro tài chính và đảm bảo kế hoạch trả nợ được thực hiện đúng tiến độ.

Ngoài ra, ViBDS còn cho phép lưu trữ các tài liệu quan trọng liên quan đến từng bất động sản như hợp đồng mua bán, giấy tờ pháp lý hay hợp đồng cho thuê. Việc số hóa tài liệu không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm mà còn giảm thiểu nguy cơ thất lạc giấy tờ quan trọng.

Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, ViBDS hướng đến cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn người mới bắt đầu. Ứng dụng không chỉ là công cụ quản lý mà còn là trợ lý tài chính cá nhân, giúp người dùng kiểm soát tài sản hiệu quả và đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Có thể thấy, trong thời đại chuyển đổi số, ViBDS là một bước tiến đáng chú ý trong việc hiện đại hóa cách thức quản lý bất động sản cá nhân. Dự án hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi thói quen quản lý tài sản truyền thống, mang lại sự tiện lợi, minh bạch và hiệu quả cho người dùng.

bất động sản ViBDS

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu