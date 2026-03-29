Chuẩn hóa Bộ tiêu chuẩn môi giới bất động sản để phát triển bền vững

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo “Bộ tiêu chuẩn hành nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam – VREB”, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chuẩn hóa hoạt động môi giới – một mắt xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi vận hành của thị trường.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Đức Diễn - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Hội môi giới bất động sản Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án nhấn mạnh rằng thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ với sự tham gia ngày càng đông đảo của lực lượng môi giới.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy một thực tế rõ ràng: thị trường khó có thể phát triển bền vững nếu thiếu đi hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp. Dù đã có các quy định pháp lý về điều kiện hành nghề, nhưng vẫn thiếu một bộ tiêu chuẩn đủ rõ ràng để định nghĩa thế nào là môi giới chuyên nghiệp, đánh giá năng lực hành nghề một cách khách quan, cũng như tạo cơ sở để thị trường nhận diện và xây dựng niềm tin.

Theo ông Diễn, việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn hành nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam – VREB không nhằm mục tiêu siết chặt quản lý, mà hướng tới chuẩn hóa và nâng tầm nghề môi giới, hình thành một hệ quy chiếu chung cho toàn thị trường. Đây đồng thời là nền tảng quan trọng để nâng cao tính minh bạch, xóa bỏ những định kiến tồn tại lâu nay và góp phần củng cố niềm tin của khách hàng đối với lực lượng môi giới. Ông cũng cho biết, trong suốt 6 tháng triển khai, Ban nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tiễn, nghiên cứu cơ sở pháp lý, tham chiếu kinh nghiệm quốc tế và tiếp thu ý kiến đa chiều từ chuyên gia, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện dự thảo theo hướng khoa học, thực tiễn và khả thi.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Quỳnh – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã trình bày tổng thể Dự thảo Bộ tiêu chuẩn VREB. Theo đó, dự thảo được xây dựng như một hệ thống tiêu chuẩn toàn diện, bao quát cả cá nhân hành nghề và tổ chức môi giới, hướng tới chuẩn hóa từ năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đến quy trình hành nghề và trách nhiệm xã hội.

Dự thảo được thiết kế trên cơ sở kết hợp giữa thực tiễn thị trường Việt Nam và tham chiếu các mô hình tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới việc hình thành một hệ thống đánh giá có cấu trúc rõ ràng, minh bạch và có thể áp dụng rộng rãi. Các nhóm tiêu chí không chỉ dừng lại ở yêu cầu pháp lý mà còn mở rộng sang các yếu tố về năng lực, kỹ năng, quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Đáng chú ý, bộ tiêu chuẩn được xây dựng theo nhiều cấp độ, tạo lộ trình phát triển nghề nghiệp cho cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời giúp thị trường nhận diện và phân loại chất lượng dịch vụ môi giới một cách rõ ràng.

Quá trình xây dựng dự thảo cũng ghi nhận sự đồng thuận cao từ thị trường, khi phần lớn doanh nghiệp và sàn giao dịch đều đánh giá việc ban hành một bộ tiêu chuẩn chung là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết từ các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề như tính khả thi, cơ chế triển khai, phương thức đánh giá và lộ trình áp dụng trong thực tiễn.

Ban Tổ chức cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Hội thảo được đánh giá là bước quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực nghề môi giới bất động sản, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin thị trường trong dài hạn.