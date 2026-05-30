Nestlé Việt Nam cùng chung tay thúc đẩy đổi mới, nâng cao an toàn thực phẩm và minh bạch chuỗi giá trị

Tại đây, khách tham qua không chỉ được chiêm ngưỡng không gian trưng bày sản phẩm và công nghệ, mà còn có cơ hội tham gia diễn đàn kết nối, chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đối tác trong chuỗi giá trị ngành sữa, tham gia các buổi tọa đàm về giải pháp hướng tới chuyển đổi số, nâng cao an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm tại gian hàng Nestlé Health Science

Với chủ đề “Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững” triển lãm phản ánh đúng xu hướng và yêu cầu cấp thiết của ngành trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Được biết, ngành sữa Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận trong những năm gần đây, tuy nhiên cũng đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả cũng như áp lực về phát triển dài hạn. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp ba triển lãm chuyên ngành trong một chuỗi sự kiện thống nhất được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng kết nối toàn diện, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho toàn ngành.

Khách tham quan hào hứng tham gia các hoạt động tại khu vực trưng bày sản phẩm của Nestlé MILO

Thông qua triển lãm lần thứ 5 này, BTC cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và quản trị. Các giải pháp như sản xuất thông minh, tự động hóa, quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao minh bạch, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, củng cố niềm tin người tiêu dùng và giảm tác động môi trường. Thông qua các hoạt động trưng bày, hội thảo và giao thương, sự kiện hướng tới việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chất lượng sản phẩm, thúc đẩy doanh nghiệp minh bạch thông tin và góp phần xây dựng thị trường phát triển lành mạnh.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam, phát biểu tham luận về Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành sữa

Tại đây, đại diện Nestlé Việt Nam đã có bài tham luận với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành sữa”, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Ngoài việc đang triển khai chuyển đổi số một cách toàn diện, từ tiếp thị, bán hàng đến sản xuất và chuỗi cung ứng, Nestlé Việt Nam cũng đang hoàn tất quá trình tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố cốt lõi để nâng cao hiệu quả toàn chuỗi giá trị ngành sữa, đồng thời góp phần tăng cường minh bạch, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Tại Nestlé Việt Nam, chúng tôi triển khai số hóa xuyên suốt từ sản xuất đến chuỗi cung ứng, đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi. Thông qua việc tham gia triển lãm năm nay, chúng tôi mong muốn chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác giữa các bên, hướng tới một ngành sữa phát triển hiệu quả, minh bạch và lâu dài.”

Trong bối cảnh ngành sữa đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đặc biệt liên quan đến yêu cầu nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, các sáng kiến ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển dài hạn.