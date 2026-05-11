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'Ngày hội thôi nôi' quy tụ hàng trăm gia đình Việt

Ngọc Hà

Ngọc Hà

11:25 | 11/05/2026
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Cuối tuần qua, nhãn hàng thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) phối hợp cùng hệ thống siêu thị mẹ và bé Con Cưng tổ chức chương trình “Ngày hội thôi nôi”.
Ngày hội thôi nôi quy tụ hàng trăm gia đình Việt

"Ngày hội thôi nôi" đã quy tụ 680 em bé cùng gia đình tại TP.HCM tham gia, hướng tới việc xác lập dấu ấn là ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự lớn nhất tại Việt Nam.

Chương trình mang đến một trải nghiệm gắn kết và đáng nhớ cho các gia đình trẻ.

Trong văn hóa Việt Nam, thôi nôi là cột mốc đánh dấu hành trình 12 tháng đầu đời và mở ra một giai đoạn phát triển mới của trẻ. Đây cũng là thời điểm nhiều thay đổi bắt đầu diễn ra rõ rệt, từ vận động, thể chất đến khả năng khám phá thế giới xung quanh. Cách ba mẹ nhìn nhận cột mốc này cũng đang dần thay đổi, từ việc xem thôi nôi như một nghi thức truyền thống, sang chú trọng hơn đến việc xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho con trên các khía cạnh toàn diện cả về thể chất, trí não và đề kháng.

Tại sự kiện, những bàn chân nhỏ được nâng niu in dấu, những bước chân đầu đời được ghi lại như một cách đánh dấu hành trình lớn khôn. Ở khu vực studio, nhiều bậc cha mẹ kiên nhẫn dỗ dành con để chụp những tấm hình kỷ niệm, trong khi ở các khu trải nghiệm, các bạn nhỏ tự do khám phá không gian xung quanh

Sự góp mặt của các KOLs và các hot mom cũng góp phần làm không khí thêm sôi động.

Điểm chung của sự kiện là cách các gia đình trẻ tiếp cận việc nuôi con đã có nhiều thay đổi. Thay vì áp lực từ sự so sánh, nhiều cha mẹ lựa chọn ghi nhận từng bước tiến nhỏ của con, từ những thay đổi trong vận động, sinh hoạt đến khả năng tương tác với thế giới xung quanh. Hành trình phát triển của mỗi đứa trẻ được nhìn nhận như một quá trình riêng biệt, cần sự đồng hành và thấu hiểu hơn là áp lực.

Ngày hội thôi nôi quy tụ hàng trăm gia đình Việt

Bên cạnh đó, tham gia "Ngày hội thôi nôi”, cha mẹ còn được cập nhật thông tin về dinh dưỡng, giúp họ có thêm góc nhìn về nhu cầu của trẻ trong giai đoạn sau thôi nôi. Với sự đồng hành của Nutren Junior, ba mẹ sẽ có những cột mốc thôi nôi đầy ý nghĩa. Đặc biệt đây còn là giai đoạn vàng đặt nền tảng cho sự phát triển dài lâu về thể chất, trí não và đề kháng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Zubin Trikha, Trưởng ngành hàng Dinh Dưỡng Đặc biệt tại Nestlé Việt Nam cho biết: “Chúng tôi mong muốn cùng cha mẹ kỉ niệm cột mốc thôi nôi đầy ý nghĩa của bé, đồng thời đồng hành cùng cha mẹ trong giai đoạn quan trọng sau 1 tuổi, khi mỗi lựa chọn chăm sóc đều góp phần xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho trẻ. Thông qua Nutren Junior, Nestlé Việt Nam không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng phù hợp, mà còn mong muốn tạo thêm những hoạt động kết nối cộng đồng thiết thực, giúp cha mẹ có thêm thông tin, sự tự tin và cảm hứng trong hành trình nuôi con.”

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Con Cưng cũng nhấn mạnh vai trò của các đối tác trong việc cùng thương hiệu tiếp cận và đồng hành cùng các gia đình trẻ. Ông Trần Anh Phượng, Giám đốc Cấp cao Khối Vận hành Siêu thị Con Cưng, cho biết: "Với vị thế là Hệ thống Mẹ & Bé có độ phủ hơn 1.000 cửa hàng trên toàn quốc, Con Cưng không chỉ mang đến các sản phẩm thiết yếu, mà còn phối hợp với các đối tác uy tín như Nutren Junior để kết nối gần hơn với ba mẹ, cung cấp các giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Sự đồng hành này là một phần trong định hướng của Con Cưng nhằm góp phần xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho thế hệ tương lai của Việt Nam.”

Ngày hội thôi nôi Nutren Junior Nestlé Việt Nam hệ thống siêu thị mẹ và bé Con Cưng thôi nôi là gì

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026