Bà Lan Phương (tên thường gọi là LP) đã có thời gian dài gắn bó và phát triển sự nghiệp tại Edelman Việt Nam. Trước khi đảm nhận vai trò mới, bà từng giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Thương hiệu và Vận hành (Senior Vice President, Brand and Operations). Trên cương vị mới, bà sẽ phụ trách hoạt động kinh doanh và quản lý đội ngũ nhân sự tại Việt Nam, đồng thời tập trung kết nối các lĩnh vực chuyên môn của Edelman, từ quản trị danh tiếng, xây dựng thương hiệu đến tiếp thị, nhằm mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng.

Bà Ngô Thị Lan Phương được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Edelman Việt Nam. Ảnh: Edelman Việt Nam

Quyết định bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Edelman Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là đối tác tư vấn truyền thông chiến lược cho các doanh nghiệp trong nước và tập đoàn đa quốc gia. Công ty tập trung gắn kết hoạt động truyền thông với các ưu tiên kinh doanh của khách hàng. Để thực hiện mục tiêu này, Edelman kết hợp năng lực tư vấn đa lĩnh vực, phân tích thông tin chuyên sâu và sự am hiểu thị trường Việt Nam. Qua đó, công ty hướng đến đáp ứng những yêu cầu ngày càng phức tạp trong lĩnh vực truyền thông.

Bà Mazuin Zin, lãnh đạo phụ trách các thị trường Đông Nam Á của Edelman, chia sẻ: “Lan Phương (LP) đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Edelman Việt Nam. Bà có năng lực lãnh đạo, luôn đặt khách hàng làm trọng tâm và am hiểu sâu sắc thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để tiếp tục dẫn dắt công ty phát triển. Với sự gắn bó lâu năm, LP hiểu rõ đội ngũ, khách hàng cũng như tiềm năng kết hợp thế mạnh từ các lĩnh vực chuyên môn của Edelman. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của bà, Edelman Việt Nam sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng tốt hơn và phát triển vững chắc tại thị trường quan trọng này”.

Chia sẻ về vai trò mới, bà Lan Phương cho biết: “Việt Nam đang chuyển mình nhanh chóng, cùng với đó là những kỳ vọng ngày càng cao về vai trò và giá trị của truyền thông. Khách hàng ngày càng cần những đối tác am hiểu hoạt động kinh doanh, có khả năng kết nối chiến lược quản trị danh tiếng, xây dựng thương hiệu và tiếp thị với những kết quả cụ thể. Edelman Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên năng lực tư vấn chiến lược, mối quan hệ hợp tác tin cậy với khách hàng và sự phối hợp giữa các lĩnh vực chuyên môn. Là người đã trưởng thành cùng đội ngũ, tôi tự hào về những thành quả mà chúng tôi đã và đang cùng nhau tạo dựng và mong muốn tiếp tục phát huy nền tảng đó để đưa Edelman Việt Nam phát triển hơn nữa”.

“Ưu tiên của tôi là phát huy tối đa những thế mạnh sẵn có để mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lĩnh vực chuyên môn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực phân tích thông tin để nâng cao chất lượng tư vấn, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển nhân tài và khả năng sáng tạo, những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Edelman.

Trên cương vị mới, tôi mong muốn dẫn dắt đội ngũ và hoạt động kinh doanh của Edelman Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao giá trị mang lại cho khách hàng, bảo đảm các hoạt động truyền thông không chỉ truyền tải thông điệp mà còn đóng góp thiết thực vào hiệu quả xây dựng thương hiệu, quản trị danh tiếng và kết quả kinh doanh”, bà Lan Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh việc bổ nhiệm bà Lan Phương, Edelman cũng mở rộng phạm vi phụ trách của bà Scarlet Nguyễn tại khu vực Đông Nam Á. Bà Scarlet hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách Danh tiếng Doanh nghiệp, Khủng hoảng và Rủi ro khu vực Đông Nam Á (Director of Corporate Reputation, Crisis & Risk, Southeast Asia). Bà Scarlet hiện làm việc tại Việt Nam và có hơn một thập kỷ tư vấn quản trị danh tiếng, định vị doanh nghiệp, truyền thông lãnh đạo và ứng phó khủng hoảng tại Edelman. Bà có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu cho các tổng giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như du lịch, khách sạn, hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm và đồ uống, công nghệ, sản xuất và ô tô.

Bà Scarlet Nguyễn – Giám đốc cấp cao phụ trách Danh tiếng Doanh nghiệp, Khủng hoảng và Rủi ro khu vực Đông Nam Á tại Edelman. Ảnh: Edelman Việt Nam

Với phạm vi phụ trách được mở rộng, Scarlet sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận mạng lưới chuyên gia của Edelman về quản trị danh tiếng và xử lý khủng hoảng trên toàn khu vực. Quyết định này cho thấy năng lực nổi trội của đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam, đồng thời tăng cường khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trước những thách thức ngày càng phức tạp về kinh doanh và danh tiếng.

Ông Rakesh Thukral, Tổng Giám đốc Edelman khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết: “Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng đối với Edelman và các khách hàng của chúng tôi. Với việc LP sẽ dẫn dắt hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong khi Scarlet đảm nhiệm vai trò rộng hơn trong lĩnh vực Danh tiếng Doanh nghiệp, Khủng hoảng và Rủi ro tại Đông Nam Á, chúng tôi tự tin rằng Edelman sở hữu đội ngũ lãnh đạo am hiểu sâu sắc thị trường trong nước và có khả năng huy động chuyên môn từ mạng lưới khu vực. Kinh nghiệm và thế mạnh của cả hai sẽ giúp Edelman tư vấn tốt hơn cho khách hàng tại Việt Nam, kết hợp sự am hiểu thị trường trong nước với góc nhìn và kinh nghiệm từ các thị trường khác trong khu vực”.