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Ông Phạm Quang Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI

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21:53 | 16/11/2026
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Ngày 16/11, ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021–2026.
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Sáng 16/11/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương quyết định chỉ định ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, Ban Chấp hành đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh VCCI đang chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ VIII và tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đánh giá ông Phạm Quang Dũng là cán bộ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được Ban Chấp hành VCCI bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: chinhphu.vn
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được Ban Chấp hành VCCI bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Ông Nguyễn Phi Long đề nghị tân Chủ tịch VCCI cùng tập thể lãnh đạo Liên đoàn tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII. Đồng thời, VCCI cần phát huy vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng chính sách, kịp thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động của VCCI, lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành, tăng cường khả năng kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng cho rằng Đảng và Nhà nước đang đặt kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Điều này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với VCCI trong vai trò tổ chức đại diện cho tiếng nói và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Tân Chủ tịch VCCI khái quát vai trò của Liên đoàn bằng sáu chữ: “Tiếng nói, Cầu nối, Điểm tựa”. Theo đó, VCCI cần phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp tới Đảng và Nhà nước, kết nối chính sách với thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời cung cấp thông tin, dịch vụ pháp lý, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ thiết thực, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Ông Phạm Quang Dũng xác định ba nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII của VCCI, duy trì hoạt động liên tục trong quá trình sắp xếp tổ chức và tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong đó, VCCI sẽ chú trọng hoạt động góp ý chính sách, xúc tiến thương mại, hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Tân Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn ngành ngân hàng tiếp tục phối hợp với VCCI nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Phạm Quang Dũng có hơn 32 năm công tác trong ngành ngân hàng, trải qua nhiều vị trí quản lý tại ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước. Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tín dụng và điều hành kinh tế được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường vai trò kết nối, tham vấn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp của VCCI trong giai đoạn mới.

Phạm Quang Dũng Chủ tịch VCCI tân Chủ tịch VCCI Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Vietcombank doanh nghiệp Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
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Cập nhật: 16/11/2026 22:00
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