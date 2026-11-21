Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Từ 5 thành viên sáng lập ban đầu, Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai đã quy tụ 61 xã viên, mở ra cơ hội liên kết sản xuất, nâng cao giá trị cây cảnh nghệ thuật và phát triển thương hiệu địa phương.

Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai chính thức tổ chức lễ công bố ra mắt, đánh dấu sự hình thành một mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực sinh vật cảnh tại xã Xuân Mai, Hà Nội. Sự kiện gắn với hoạt động trưng bày khoảng 300 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, quy tụ các nghệ nhân, chủ nhà vườn và những người có chung niềm đam mê với nghệ thuật tạo tác cây cảnh. Không đơn thuần là dịp giới thiệu một tổ chức kinh tế mới, chương trình còn thể hiện mong muốn đưa phong trào sinh vật cảnh địa phương phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có sự liên kết giữa các thành viên và từng bước hình thành thương hiệu riêng trên thị trường.

Theo thông tin công bố tại sự kiện ngày 21/11, phong trào trồng, chăm sóc và tạo tác cây cảnh nghệ thuật tại Xuân Mai đã hình thành từ nhiều năm trước, thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, nhà vườn giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh thời gian qua chủ yếu mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ, trong khi việc trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ còn gặp nhiều hạn chế. Thực tế này đặt ra yêu cầu hình thành một tổ chức có khả năng tập hợp những người làm nghề, tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Danh Chính, hội viên HTX, thành viên ban tổ chức cho biết, rất hân hoan phấn khởi ngày ra mắt HTX Sinh vật cảnh Xuân Mai cũng cùng với dịp 24/11, ngày Văn Hóa Việt Nam. Ông Chính mong muốn HTX sẽ phát triển năm 2027 có trên 100 thành viên để thúc đẩy hơn nữa kinh tế và phát triển văn hóa địa phương nói chung và HTX nói riêng.

Từ 5 thành viên sáng lập đến mái nhà chung của 61 xã viên

Ý tưởng thành lập Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai bắt đầu được triển khai từ ngày 5/6/2026, khi 5 thành viên sáng lập cùng thống nhất xây dựng một tổ chức kinh tế tập thể dành cho những người yêu nghề sinh vật cảnh. Quá trình vận động thành lập gặp không ít khó khăn, từ việc tập hợp thành viên, xây dựng phương án hoạt động đến xác định định hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, với sự đồng thuận của các thành viên sáng lập, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền xã Xuân Mai cùng sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, hợp tác xã từng bước hoàn thiện tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Khương, Giám đốc HTX Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Sau hơn 5 tháng vận động và chuẩn bị, Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai đã tập hợp được 61 xã viên chính thức, gồm các nghệ nhân, chủ nhà vườn và những người có kinh nghiệm, tâm huyết với lĩnh vực sinh vật cảnh. Từ nhóm sáng lập ban đầu, sự tham gia của hàng chục xã viên cho thấy nhu cầu liên kết trong cộng đồng những người làm nghề, đồng thời tạo nền tảng để hợp tác xã xây dựng phương án hoạt động có tổ chức, phát huy thế mạnh của từng thành viên và mở rộng cơ hội hợp tác trong tương lai.

Theo định hướng được công bố, hợp tác xã sẽ chú trọng kiện toàn bộ máy quản lý, duy trì hoạt động nền nếp, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và tương trợ giữa các xã viên. Cùng với việc tiếp tục vận động những nghệ nhân, nhà vườn có tâm huyết tham gia, tổ chức này đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng môi trường trao đổi kinh nghiệm và tạo điều kiện để các thành viên hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, chăm sóc, tạo tác cũng như tiêu thụ sản phẩm.

Điểm đáng quan tâm của mô hình hợp tác xã nằm ở khả năng chuyển từ hoạt động riêng lẻ sang liên kết có tổ chức. Trong lĩnh vực sinh vật cảnh, giá trị một tác phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống cây, tuổi cây, dáng thế, kỹ thuật chăm sóc, khả năng tạo tác và giá trị thẩm mỹ. Việc tập hợp những người có chuyên môn, kinh nghiệm và thế mạnh khác nhau có thể tạo điều kiện hình thành mạng lưới hỗ trợ từ khâu sản xuất đến giới thiệu sản phẩm, qua đó giảm bớt những hạn chế mà từng nhà vườn khó tự giải quyết khi hoạt động độc lập.

Một trong những nhiệm vụ được hợp tác xã xác định là thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các xã viên, nhất là các kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, uốn sửa và tạo tác cây cảnh nghệ thuật. Thông qua những hoạt động này, các nghệ nhân và chủ nhà vườn có điều kiện học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng, giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế của từng tác phẩm. Đây cũng là cơ sở để những kinh nghiệm nghề nghiệp được truyền đạt, gìn giữ và phát huy trong cộng đồng người chơi cây cảnh tại địa phương.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Đưa sinh vật cảnh Xuân Mai từ thú chơi nghệ thuật thành sản phẩm có giá trị kinh tế

Bên cạnh mục tiêu tập hợp những người có chung niềm đam mê, Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai xác định xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo kế hoạch, hợp tác xã sẽ từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu Sinh vật cảnh Xuân Mai, tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giao lưu và kết nối mua bán, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số để tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa phương.

Việc ứng dụng các nền tảng số vào quảng bá và kết nối thị trường được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội cho các nhà vườn, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm hiểu sản phẩm, tham khảo hình ảnh, trao đổi thông tin và kết nối giao dịch qua môi trường trực tuyến. Với những tác phẩm cây cảnh có giá trị thẩm mỹ cao, việc xây dựng hình ảnh, giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm nghệ thuật và quá trình tạo tác có thể góp phần nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, từng bước đưa sản phẩm sinh vật cảnh Xuân Mai đến với thị trường rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, để phát triển thương hiệu có sức cạnh tranh, hợp tác xã cần giải quyết đồng thời nhiều vấn đề, từ nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín của nhà vườn đến tổ chức hoạt động quảng bá, kết nối giao thương và duy trì quyền lợi của xã viên. Sự liên kết chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi các thành viên nhận được những lợi ích thiết thực, có thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận thông tin thị trường và nâng cao thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh.

Không dừng lại ở mục tiêu kinh tế, Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai còn đặt nhiệm vụ gắn phát triển sản xuất với bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của nghệ thuật cây cảnh. Theo định hướng hoạt động, các xã viên sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan, tạo dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời lan tỏa tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Trong khuôn khổ chương trình ra mắt, khu vực trưng bày được bố trí với khoảng 300 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật do các xã viên dày công chăm sóc, tạo tác. Mỗi tác phẩm mang một dáng vẻ, đường nét và phong cách riêng, thể hiện sự sáng tạo, kinh nghiệm cùng tình yêu thiên nhiên của người nghệ nhân. Hoạt động trưng bày được kỳ vọng trở thành không gian giao lưu, thưởng lãm nghệ thuật, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà vườn, đồng thời giới thiệu tiềm năng và phong trào sinh vật cảnh Xuân Mai đến đại biểu, người dân và khách tham quan.

Việc tổ chức lễ ra mắt gắn với hoạt động trưng bày cây cảnh nghệ thuật trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam còn mang ý nghĩa kết nối giữa phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Từ những tác phẩm được tạo nên bằng sự kiên trì, khéo léo và óc sáng tạo của người làm nghề, sinh vật cảnh có thể trở thành sản phẩm mang giá trị nghệ thuật, đồng thời góp phần tạo dựng cảnh quan và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu hoạt động, Hội đồng quản trị Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai sẽ tập trung củng cố tổ chức, phát triển xã viên, nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong các hoạt động xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Việc phát triển hợp tác xã được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để các nghệ nhân, nhà vườn liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hình thành một cộng đồng sinh vật cảnh có tổ chức.

Từ 5 thành viên sáng lập đến 61 xã viên chính thức, sự ra đời của Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai cho thấy khát vọng xây dựng một mái nhà chung của những người yêu cây cảnh nghệ thuật tại địa phương. Chặng đường phía trước vẫn đặt ra yêu cầu về năng lực tổ chức, khả năng kết nối thị trường và hiệu quả hoạt động thực tế, song với nền tảng là sự đồng thuận của các xã viên cùng định hướng phát triển đã được xác lập, hợp tác xã có cơ hội từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế tập thể, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và góp phần xây dựng quê hương Xuân Mai ngày càng xanh, đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh tại khu trưng bày cây cảnh nghệ thuật

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.

Rộn ràng ngày ra mắt Hợp tác xã Sinh vật cảnh Xuân Mai.