Nestlé Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25

Lễ trao giải Rồng Vàng năm 2026 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm hành trình vinh danh khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Vượt qua các tiêu chí xét duyệt khắt khe về chỉ số tăng trưởng, tính tuân thủ và đặc biệt là cam kết về môi trường - xã hội - quản trị (ESG), Nestlé Việt Nam đã được Hội đồng thẩm định đánh giá cao nhờ mô hình liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, góp phần thay đổi diện mạo ngành cà phê và thực phẩm tại Việt Nam.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại, Nestlé Việt Nam nhận KNC tại giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại, Nestlé Việt Nam cho biết: “Chúng tôi thực sự trân trọng khi những nỗ lực bền bỉ của Nestlé Việt Nam trong nhiều năm qua được ghi nhận tại Giải thưởng Rồng Vàng năm 2026. Đây không chỉ là niềm khích lệ lớn, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng người nông dân và các đối tác, từng bước vun đắp chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, cũng như các sáng kiến, chương trình về phát triển bền vững khác, đóng góp cho sự phát triển hài hòa và lâu dài của kinh tế - xã hội Việt Nam.”

Việc nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu không chỉ minh chứng cho năng lực vận hành của Nestlé, mà còn cho thấy sự tương đồng giữa những cam kết dài hạn của tập đoàn với các mục tiêu chiến lược của Việt Nam về phát triển bền vững, liên kết chuỗi và giảm phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050.

Hành trình hơn 3 thập kỷ và dấu ấn của Nestlé trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Có thể nói, hành trình hơn 3 thập kỷ và dấu ấn của Nestlé trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Kể từ khi chính thức thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam vào năm 1995, Nestlé đã trải qua hành trình hơn 30 năm đồng hành và phát triển. Từ một văn phòng đại diện ban đầu, đến nay doanh nghiệp mở rộng quy mô với các nhà máy hiện đại tại Đồng Nai và Hưng Yên, đưa Việt Nam trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn.

Nestlé Việt Nam lọt TOP10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu

Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức tiếp tục khẳng định vị thế là chương trình uy tín hàng đầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp FDI. Qua một phần tư thế kỷ, chương trình đã chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ của dòng vốn ngoại vào Việt Nam: từ tập trung vào gia công, tận dụng nhân công giá rẻ sang giai đoạn đầu tư vào công nghệ cao, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Với chủ đề vai trò của các doanh nghiệp FDI trong việc dẫn dắt các xu hướng phát triển mới, giải thưởng năm nay tập trung vào sự ghi nhận dành cho các đơn vị như Nestlé Việt Nam gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc kết hợp giữa dòng vốn quốc tế với các giá trị bản địa để tạo ra sự thịnh vượng chung.