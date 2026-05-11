Ngoài việc góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tốt về bảo vệ môi trường, cuộc thi còn tạo ra sân chơi sáng tạo, bổ ích cho các em học sinh trong dịp hè sắp tới.

Cuộc thi "Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường" chính thức khởi tranh

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay, cuộc thi mong muốn sẽ thay đổi hành vi, nhận thức của các em học sinh thông qua những hành động thiết thực, gần gũi và hiệu quả.

Không dừng lại ở một sân chơi kỹ năng, chương trình kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một “đại sứ” lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần xây dựng một hành tinh xanh bền vững ngay từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Trong thời gian từ tháng 5/2026 đến hết tháng 9/2026, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi

Trong thời gian từ tháng 5/2026 đến hết tháng 9/2026, học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm để thực hiện video clip ngắn chia sẻ về hiểu biết và thực hành của các em liên quan đến bảo vệ môi trường.

Qua đó, các em có thể tiếp cận tích hợp giữa giáo dục, trải nghiệm và truyền thông, cũng như góp phần xây dựng môi trường học đường tích cực, nơi học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn từng bước hình thành lối sống lành mạnh, chủ động và có trách nhiệm với xã hội.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng, những giá trị và thói quen tốt được hình thành từ khi còn đi học sẽ theo các em suốt hành trình trưởng thành. Khi trẻ em biết quan tâm đến môi trường xung quanh và có ý thức với cộng đồng, các em sẽ trở thành những công dân tự tin và có trách nhiệm trong tương lai. Những chương trình như Cuộc thi “Lối sống Xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” sẽ góp phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, có ý thức và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.”

Nhà báo Phan Việt Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026 với hệ thống giải thưởng đa dạng dành cho cá nhân và tập thể, nhằm vinh danh những “Đại sứ Lối sống xanh” và những “Trường Xanh tiêu biểu” có sáng kiến xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường.

Bằng việc tạo ra một sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè, Nestlé Việt Nam và các đối tác kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích quan trọng trong việc chuyển đổi từ nhận thức sang hành động của thế hệ trẻ, khẳng định rằng mỗi nỗ lực cá nhân đều đóng góp vào sự thay đổi lớn cho tương lai của môi trường sống tại Việt Nam.