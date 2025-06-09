Doanh nghiệp FDI cần chuẩn bị gì trước quy định mới về dữ liệu tại Việt Nam?

Việt Nam đang siết chặt khung pháp lý về dữ liệu cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp. Luật Dữ liệu ban hành ngày 30/11/2024, cùng với Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và dự thảo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPL) sắp được Quốc hội thông qua, sẽ tạo ra áp lực tuân thủ lớn cho khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp FDI cần nhanh chóng chuẩn bị lộ trình tuân thủ, đặc biệt trong bối cảnh mức xử phạt vi phạm về dữ liệu có thể lên tới 5% doanh thu tại Việt Nam - một con số đáng lưu ý với các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Tại buổi hội thảo chuyên đề do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) tổ chức mới đây, các chuyên gia pháp lý và công nghệ đã đưa ra loạt khuyến nghị chiến lược giúp doanh nghiệp FDI ứng phó hiệu quả với các yêu cầu pháp lý mới.

Các diễn giả tham luận tại hội thảo.

Ông Hoàng Hà - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Data Protectify cho biết: “Doanh nghiệp cần tích hợp các quy định dữ liệu vào toàn bộ hoạt động vận hành, từ khâu kỹ thuật đến pháp lý”. Theo đó, việc bổ nhiệm cán bộ bảo vệ dữ liệu (DPO), triển khai kiểm toán nội bộ và đào tạo nhân sự theo chuẩn mực quốc tế như GDPR là điều cần thiết.

Tiến sĩ Oliver Massmann - Tổng Giám đốc Duane Morris LLP Việt Nam, thành viên Ban điều hành GBAnhấn mạnh: “Luật Dữ liệu sẽ là công cụ bảo vệ người tiêu dùng, nhưng cũng là thách thức đối với những doanh nghiệp đang theo đuổi đổi mới công nghệ.”

Đối với các công ty đã áp dụng Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR), việc chuyển đổi sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bà Arianne Jimenez – Trưởng bộ phận Chính sách Dữ liệu & Quyền riêng tư khu vực APAC của Meta lưu ý rằng Luật Dữ liệu Việt Nam có những khác biệt về khái niệm dữ liệu nhạy cảm, nghĩa vụ báo cáo và hình thức xử phạt.

Tiến sĩ Oliver Massmann - Tổng Giám đốc Duane Morris LLP Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

“Việc duy trì đối thoại thường xuyên với các cơ quan quản lý nhà nước là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính đồng bộ giữa quy định trong nước và thông lệ quốc tế, nhất là về truyền dữ liệu xuyên biên giới,” bà Arianne Jimenez chia sẻ.

Theo ông Vũ Tài Lương - Giám đốc Dự án Quản trị Dữ liệu, FPT Telecom, minh bạch là nền tảng của lòng tin kỹ thuật số. Doanh nghiệp cần được làm rõ về quyền truy cập dữ liệu của cơ quan nhà nước,

Ông André de Jong - Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam cũng đồng tình rằng một khung pháp lý đồng bộ, minh bạch sẽ giảm thiểu rủi ro pháp lý và thúc đẩy đổi mới.

Không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật, các doanh nghiệp được khuyến nghị tích hợp nguyên tắc đạo đức, minh bạch và bảo vệ người dùng vào chiến lược dữ liệu. Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp FDI nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững niềm tin người dùng trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu.