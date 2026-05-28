Thành phố ở rìa bóng tối vĩnh cửu

Mặt Trăng không thiếu ánh sáng. Nhưng ở cực nam, những miệng hố khổng lồ tồn tại trong bóng tối hoàn toàn suốt hàng tỷ năm, chưa một lần nhìn thấy mặt trời. Carlos Garcia-Galan, Giám đốc chương trình Sáng kiến Căn cứ Mặt Trăng, gọi khu vực này là địa điểm lý tưởng để NASA đặt căn cứ lâu dài đầu tiên của nhân loại ngoài Trái Đất.

Garcia-Galan cho biết khu định cư này cuối cùng có thể trải rộng "hàng trăm dặm vuông", tương đương diện tích một thành phố lớn. Căn cứ sẽ nằm xa hơn về phía nam so với bất kỳ địa điểm nào các phi hành gia Apollo từng đặt chân. Theo NASA Chi phí xây dựng ước tính lên đến 20 tỷ USD. Tại đây, phi hành gia sẽ sinh sống và làm việc trong thời gian dài để tiến hành nghiên cứu khoa học, đồng thời chuẩn bị công nghệ cho các sứ mệnh sao Hỏa sau này.

Môi trường nguy hiểm bậc nhất hệ Mặt Trời

Thách thức không nhỏ chút nào. Ban ngày, nhiệt độ bề mặt Mặt Trăng vượt 480 độ F (khoảng 249 độ C). Ban đêm, nhiệt độ rơi xuống âm 328 độ F (khoảng âm 200 độ C). Không có bầu khí quyển để điều hòa khoảng cách khổng lồ đó.

Bức xạ mặt trời, hạt năng lượng cao từ các sự kiện bão từ và thiên thạch va chạm liên tục tạo ra mối nguy hiểm thường trực cho cả người lẫn thiết bị. Isaacman nhấn mạnh tại họp báo Washington: "Chúng ta vẫn đang tìm hiểu những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả". Câu đó nghe có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra đó là logic đúng, Mặt Trăng trở thành không gian thử lý tưởng trước khi NASA triển khai sứ mệnh sao Hỏa vào cuối thập kỷ này.

Blue Origin bước vào cuộc chơi

NASA không đi một mình. Cơ quan này vừa ký hợp đồng mua sắm đầu tiên trực tiếp phục vụ dự án căn cứ Mặt Trăng với Blue Origin, công ty vũ trụ tư nhân của tỷ phú Jeff Bezos. Garcia-Galan mô tả đây là hợp đồng đầu tiên trong số nhiều thỏa thuận tiếp theo.

Blue Origin sẽ cung cấp tàu đổ bộ Mark I Endurance cho sứ mệnh Moonbase Station 1, dự kiến phóng vào mùa thu 2026. Tàu này chở các tải trọng khoa học đến khu vực Shackleton Connecting Ridge gần cực nam, đồng thời thử nghiệm công nghệ nhằm giảm rủi ro cho các chuyến đổ bộ có người lái sau này.

Astrobotic tiếp nối với Moonbase Station 2, dùng tàu đổ bộ Griffin vận chuyển hơn 500 kg hàng hóa, bao gồm xe tự hành FLIP của Astrolab. Sứ mệnh này nghiên cứu khả năng tự hành và di chuyển của phi hành gia trong tương lai. Moonbase Station 3 tập trung hoàn toàn vào khoa học, mang theo tải trọng đầu tiên được tuyển chọn qua chương trình PRISM của NASA.

Mốc 2027: Người Mỹ trở lại

Song song với chuỗi sứ mệnh robot, NASA đang chuẩn bị cho Artemis III, nhiệm vụ đưa con người đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng lần đầu kể từ Apollo 17 năm 1972. Thời điểm phóng nhắm vào giữa năm 2027. "Nước Mỹ sẽ quay trở lại Mặt Trăng," Isaacman tuyên bố, ngay sau khi Artemis II hoàn thành thành công vào tháng trước.

Với ai theo dõi ngành vũ trụ, 2032 không còn là kịch bản viễn tưởng. Các hợp đồng đã ký. Tàu đổ bộ đang chế tạo. Và mùa thu 2026 là lần thử thực tế đầu tiên, khi tàu Mark I Endurance mang theo chứng cứ sống hoặc bằng chứng thất bại cho toàn bộ lộ trình phía sau. Nếu chuỗi nhiệm vụ robot diễn ra đúng kế hoạch, các phi hành gia có thể đặt chân lên cực nam Mặt Trăng, nơi chưa ai từng tớ trong vòng chưa đầy hai năm nữa.