Artemis II tiến vào 'vùng hấp dẫn' của Mặt Trăng, sẵn sàng phá kỷ lục Apollo

Artemis II là sứ mệnh thuộc sự kiện này mở đường cho chuyến bay vòng qua phía xa Mặt Trăng, đưa con người trở lại “ngưỡng Mặt Trăng” lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Theo NASA, thời điểm chuyển giao xảy ra lúc 12h56 trưa ngày 6/4 (giờ Việt Nam), tương đương 1h56 sáng cùng ngày theo giờ ET (Eastern Time, giờ miền Đông nước Mỹ), khi tàu Orion cách Mặt Trăng khoảng 39.000 dặm (khoảng 62.764 km), sau hành trình 4 ngày 6 giờ 2 phút kể từ khi rời Trái Đất.

Phi hành đoàn gồm chỉ huy Reid Wiseman cùng các phi hành gia Christina Koch, Victor Glover (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada) dự kiến sẽ đạt khoảng cách xa nhất lên tới 252.757 dặm (khoảng 406.900 km) tính từ Trái Đất. Con số này vượt kỷ lục 248.655 dặm do phi hành đoàn Apollo 13 mission thiết lập năm 1970 hơn 4.000 dặm, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên con người vượt qua “ngưỡng Mặt Trăng” kể từ sứ mệnh Apollo 17 mission năm 1972.

Chỉ huy Artemis II, phi hành gia Reid Wiseman, ngắm Trái Đất từ tàu Orion. Ảnh: NASA

Trong những ngày cuối tuần trước giai đoạn quan trọng, phi hành đoàn đã tiến hành hàng loạt công tác chuẩn bị, thử nghiệm điều khiển thủ công, kiểm tra bộ đồ phi hành phục vụ hỗ trợ sự sống trong tình huống khẩn cấp, và rà soát các mục tiêu khoa học cho giai đoạn quan sát kéo dài 6 giờ. Bên cạnh đó, họ cũng có thời gian chiêm ngưỡng Trái Đất từ không gian, khung cảnh được Christina Koch mô tả là “không thể quên”.

Chuyên gia sứ mệnh Artemis II, Christina Koch, chiêm ngưỡng Trái Đất từ cửa sổ tàu Orion. Ảnh: NASA

Theo kế hoạch, tàu Orion sẽ tiến vào khu vực lân cận Mặt Trăng ngay sau nửa đêm ngày 6/4 (giờ ET). Chuyến bay lướt qua phía xa Mặt Trăng sẽ bắt đầu vào 2h45 chiều ngày 6/4 (giờ ET, giờ miền Đông Mỹ), tức 1h45 sáng ngày 7/4 theo giờ Việt Nam. Trong quá trình bay qua phía khuất của Mặt Trăng, liên lạc giữa tàu và Trái Đất sẽ tạm thời bị gián đoạn.

Khoảnh khắc tiếp cận gần nhất dự kiến diễn ra vào 7h02 tối ngày 6/4 (giờ ET), tương đương 6h02 sáng ngày 7/4 giờ Việt Nam, khi tàu chỉ cách bề mặt Mặt Trăng khoảng 4.066 dặm (khoảng 6.542 km). Ở vị trí này, phi hành đoàn có thể quan sát toàn bộ đĩa Mặt Trăng, bao gồm cả các khu vực gần hai cực.

Đặc biệt, các phi hành gia còn có cơ hội chứng kiến một hiện tượng nhật thực hiếm gặp khi Mặt Trời, Mặt Trăng và tàu Orion thẳng hàng, khiến Mặt Trời bị che khuất trong khoảng một giờ. NASA dự kiến sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện từ 1h chiều ngày 6/4 (giờ ET), tức 0h ngày 7/4 theo giờ Việt Nam.

Sứ mệnh Artemis II không chỉ hướng tới việc phá vỡ các kỷ lục về khoảng cách, mà còn đóng vai trò bước đệm quan trọng trong chương trình Artemis, tham vọng đưa con người quay trở lại Mặt Trăng và xa hơn nữa trong thập kỷ tới.