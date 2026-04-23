Khoa học
Vũ trụ - Thiên văn

NASA nhắm phóng kính thiên văn Roman vào tháng 9: Trường nhìn rộng gấp 100 lần Hubble

Hoàng Anh

Hoàng Anh

22:08 | 23/04/2026
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NASA đang tiến gần đến mốc son mới với kế hoạch phóng kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman vào đầu tháng 9 năm nay.
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NASA đang tiến gần đến mốc son mới với kế hoạch phóng kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman vào đầu tháng 9 năm nay. Đây là kính thiên văn lớn tiếp theo của cơ quan vũ trụ Mỹ, đánh dấu bước tiến vượt bậc sau Hubble và James Webb. Dự kiến cất cánh trên tên lửa SpaceX Falcon Heavy, sứ mệnh này có thể diễn ra sớm nhất tháng 9, muộn nhất là tháng 5/2027.

Được giới thiệu năm 2016 với tên gọi ban đầu WFIRST (Kính viễn vọng khảo sát hồng ngoại trường rộng), Roman mang tên nhà thiên văn học trưởng đầu tiên của NASA và được coi là "mẹ đẻ" của Hubble. Gương chính của nó có kích thước gần tương đương Hubble, nhưng trường nhìn rộng gấp 100 lần, cho phép quét những vùng trời rộng lớn chưa từng có.

Kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng gấp 100 lần kính Hubble
Kính viễn vọng Roman được lắp đặt tại NASA

Roman sẽ hoạt động song song với kính viễn vọng không gian James Webb và đài quan sát tai X là Chandra, vốn tập trung vào các vật thể hiếm gặp sau khi chúng được phát hiện. Trường nhìn rộng lớn của Roman sẽ tiết lộ vô số vật thể mới, thậm chí những loại sự kiện hoàn toàn chưa biết.

Sau khi rời khí quyển Trái Đất, Roman sẽ di chuyển đến điểm quan sát cách Trái Đất gần 1 triệu dặm (khoảng 1,6 triệu km). Tại đây, nó sử dụng hai thiết bị chính là camera 300,8 megapixel chụp từ ánh sáng khả kiến đến cận hồng ngoại và kính quan sát nhật thực độ tương phản cao để "săn" hành tinh ngoài hệ Mặt Trời bị che khuất bởi ánh sáng sao mẹ.

Sau 9 tháng mắc kẹt trên ISS, 2 phi hành gia đã được trở về Trái đất

Nhiệm vụ cốt lõi của Roman là giải quyết ba bí ẩn lớn gồm năng lượng tối (chiếm 68% vũ trụ nhưng vẫn là "ẩn số" sau hàng thập kỷ nghiên cứu), hành tinh ngoại hệ và vật lý thiên văn. Không chỉ khoa học, Roman hứa hẹn mang về những bức ảnh vũ trụ ngoạn mục, làm say đắm công chúng.

Với khả năng quét bầu trời rộng lớn, Roman không chỉ bổ sung cho các kính thiên văn hiện tại mà còn mở ra kỷ nguyên khám phá mới. NASA kỳ vọng sứ mệnh này sẽ thay đổi cách chúng ta hiểu về vũ trụ, từ những hành tinh xa xôi đến lực lượng bí ẩn chi phối sự giãn nở không gian.

NASA Roman kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman vũ trụ không gian

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu