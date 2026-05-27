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Sân bay bận rộn nhất thế giới sắp đóng cửa vĩnh viễn

Bảo Trân

Bảo Trân

17:12 | 27/05/2026
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Dubai lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn sân bay quốc tế đông khách nhất thế giới Al Maktoum sau hơn 6 thập kỷ hoạt động để chuyển toàn bộ lưu lượng sang siêu sân bay mới Dubai World Central. Quyết định này cho thấy cuộc đua tái định hình hạ tầng hàng không bằng công nghệ, logistics và AI đang bước sang giai đoạn mới.
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Dubai đóng cửa sân bay quốc tế đông khách nhất
Dubai đóng cửa sân bay quốc tế đông khách nhất là Dubai International Airport để chuyển toàn bộ hoạt động sang siêu sân bay mới Al Maktoum International Airport.

Sân bay bận rộn nhất thế giới sắp đóng cửa vĩnh viễn

Dubai đang chuẩn bị cho một trong những cuộc chuyển đổi hạ tầng hàng không lớn nhất thế giới khi lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn sân bay quốc tế đông khách nhất toàn cầu hiện nay là Dubai International Airport để chuyển toàn bộ hoạt động sang siêu sân bay mới Al Maktoum International Airport.

Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, chính quyền Dubai dự kiến từng bước đưa toàn bộ lưu lượng vận hành sang khu tổ hợp hàng không Dubai World Central trong những năm tới. Đây là dự án được xem là trung tâm chiến lược mới của ngành hàng không Trung Đông.

Sân bay Dubai International hiện phục vụ hơn 90 triệu lượt khách mỗi năm, giữ vị trí sân bay quốc tế bận rộn nhất thế giới trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, giới chức Dubai cho rằng hạ tầng hiện hữu đã gần chạm ngưỡng khai thác, trong khi nhu cầu vận tải hàng không và logistics toàn cầu tiếp tục tăng mạnh.

Dubai chuyển từ “sân bay trung chuyển” sang “siêu đô thị hàng không”

Khác với các dự án mở rộng thông thường, Dubai đang xây dựng một mô hình hoàn toàn mới: biến sân bay thành lõi trung tâm của một hệ sinh thái logistics, thương mại điện tử và đô thị thông minh.

Al Maktoum International Airport được quy hoạch với công suất tối đa lên tới 260 triệu lượt khách mỗi năm và khoảng 12 triệu tấn hàng hóa. Quy mô này lớn gấp nhiều lần phần lớn sân bay hiện hữu trên thế giới.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc sân bay mới không chỉ phục vụ vận tải hành khách. Dubai đang tích hợp AI, tự động hóa và dữ liệu thời gian thực vào toàn bộ chuỗi vận hành, từ điều phối chuyến bay, kiểm soát hành lý, logistics kho vận đến an ninh hàng không.

Giới phân tích đánh giá đây là bước đi phản ánh xu hướng mới của ngành hạ tầng hàng không toàn cầu: sân bay không còn đơn thuần là nơi cất hạ cánh, mà trở thành “nút giao dữ liệu” và trung tâm kinh tế số.

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AI đang thay đổi cách vận hành sân bay

Các sân bay thế hệ mới tại Trung Đông, Singapore hay Trung Quốc đều đang tăng tốc ứng dụng AI nhằm giảm thời gian chờ, tối ưu luồng di chuyển và cắt giảm chi phí vận hành.

Dubai được xem là một trong những địa điểm đi đầu trong chiến lược này. Thành phố đặt mục tiêu tự động hóa phần lớn quy trình kiểm tra hành khách, sử dụng nhận diện sinh trắc học và phân tích dữ liệu lớn để dự báo lưu lượng theo thời gian thực.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang chịu áp lực kép từ tăng trưởng du lịch quốc tế và chi phí vận hành leo thang.

Theo nhiều chuyên gia logistics, lợi thế lớn nhất của Dubai không nằm ở dầu mỏ mà ở vị trí trung chuyển giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Khi AI được đưa vào quản lý hạ tầng hàng không quy mô lớn, Dubai có thể tiếp tục củng cố vai trò trung tâm trung chuyển toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Hàm ý với ngành hàng không và logistics Việt Nam

Việc Dubai đầu tư siêu sân bay mới cũng cho thấy cuộc cạnh tranh hạ tầng hàng không đang dịch chuyển từ “mở rộng công suất” sang “năng lực công nghệ”.

Đây là vấn đề Việt Nam khó có thể đứng ngoài khi thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics hàng không và du lịch quốc tế đang tăng nhanh.

Nhiều sân bay trong khu vực Đông Nam Á hiện bắt đầu triển khai check in sinh trắc học, AI điều phối hành lý và hệ thống phân tích lưu lượng thông minh. Trong khi đó, các trung tâm logistics hàng không tại Việt Nam vẫn chủ yếu vận hành theo mô hình truyền thống.

Nếu không đẩy nhanh số hóa hạ tầng và kết nối dữ liệu, khả năng cạnh tranh trung chuyển quốc tế của Việt Nam sẽ gặp áp lực khi các “siêu hub” mới tại Trung Đông và châu Á hình thành.

Cuộc đua hạ tầng đã bước sang giai đoạn mới

Việc đóng cửa sân bay quốc tế đông khách nhất thế giới không phản ánh sự suy giảm của Dubai. Ngược lại, đây là tín hiệu cho thấy thành phố này đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên AI, dữ liệu và logistics toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành hàng không bước vào thời kỳ cạnh tranh bằng công nghệ, những dự án như Al Maktoum International Airport có thể trở thành hình mẫu mới cho sân bay thế hệ tiếp theo.

Những con số đáng chú ý về siêu sân bay mới của Dubai

• Công suất thiết kế tối đa: 260 triệu lượt khách/năm

• Năng lực hàng hóa: khoảng 12 triệu tấn/năm

• Tích hợp AI và tự động hóa quy mô lớn

• Là trung tâm của tổ hợp Dubai World Central

• Định hướng trở thành siêu hub logistics toàn cầu
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026