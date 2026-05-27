Dubai đóng cửa sân bay quốc tế đông khách nhất là Dubai International Airport để chuyển toàn bộ hoạt động sang siêu sân bay mới Al Maktoum International Airport.

Sân bay bận rộn nhất thế giới sắp đóng cửa vĩnh viễn

Dubai đang chuẩn bị cho một trong những cuộc chuyển đổi hạ tầng hàng không lớn nhất thế giới khi lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn sân bay quốc tế đông khách nhất toàn cầu hiện nay là Dubai International Airport để chuyển toàn bộ hoạt động sang siêu sân bay mới Al Maktoum International Airport.

Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, chính quyền Dubai dự kiến từng bước đưa toàn bộ lưu lượng vận hành sang khu tổ hợp hàng không Dubai World Central trong những năm tới. Đây là dự án được xem là trung tâm chiến lược mới của ngành hàng không Trung Đông.

Sân bay Dubai International hiện phục vụ hơn 90 triệu lượt khách mỗi năm, giữ vị trí sân bay quốc tế bận rộn nhất thế giới trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, giới chức Dubai cho rằng hạ tầng hiện hữu đã gần chạm ngưỡng khai thác, trong khi nhu cầu vận tải hàng không và logistics toàn cầu tiếp tục tăng mạnh.

Dubai chuyển từ “sân bay trung chuyển” sang “siêu đô thị hàng không”

Khác với các dự án mở rộng thông thường, Dubai đang xây dựng một mô hình hoàn toàn mới: biến sân bay thành lõi trung tâm của một hệ sinh thái logistics, thương mại điện tử và đô thị thông minh.

Al Maktoum International Airport được quy hoạch với công suất tối đa lên tới 260 triệu lượt khách mỗi năm và khoảng 12 triệu tấn hàng hóa. Quy mô này lớn gấp nhiều lần phần lớn sân bay hiện hữu trên thế giới.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc sân bay mới không chỉ phục vụ vận tải hành khách. Dubai đang tích hợp AI, tự động hóa và dữ liệu thời gian thực vào toàn bộ chuỗi vận hành, từ điều phối chuyến bay, kiểm soát hành lý, logistics kho vận đến an ninh hàng không.

Giới phân tích đánh giá đây là bước đi phản ánh xu hướng mới của ngành hạ tầng hàng không toàn cầu: sân bay không còn đơn thuần là nơi cất hạ cánh, mà trở thành “nút giao dữ liệu” và trung tâm kinh tế số.

AI đang thay đổi cách vận hành sân bay

Các sân bay thế hệ mới tại Trung Đông, Singapore hay Trung Quốc đều đang tăng tốc ứng dụng AI nhằm giảm thời gian chờ, tối ưu luồng di chuyển và cắt giảm chi phí vận hành.

Dubai được xem là một trong những địa điểm đi đầu trong chiến lược này. Thành phố đặt mục tiêu tự động hóa phần lớn quy trình kiểm tra hành khách, sử dụng nhận diện sinh trắc học và phân tích dữ liệu lớn để dự báo lưu lượng theo thời gian thực.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang chịu áp lực kép từ tăng trưởng du lịch quốc tế và chi phí vận hành leo thang.

Theo nhiều chuyên gia logistics, lợi thế lớn nhất của Dubai không nằm ở dầu mỏ mà ở vị trí trung chuyển giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Khi AI được đưa vào quản lý hạ tầng hàng không quy mô lớn, Dubai có thể tiếp tục củng cố vai trò trung tâm trung chuyển toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Hàm ý với ngành hàng không và logistics Việt Nam

Việc Dubai đầu tư siêu sân bay mới cũng cho thấy cuộc cạnh tranh hạ tầng hàng không đang dịch chuyển từ “mở rộng công suất” sang “năng lực công nghệ”.

Đây là vấn đề Việt Nam khó có thể đứng ngoài khi thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics hàng không và du lịch quốc tế đang tăng nhanh.

Nhiều sân bay trong khu vực Đông Nam Á hiện bắt đầu triển khai check in sinh trắc học, AI điều phối hành lý và hệ thống phân tích lưu lượng thông minh. Trong khi đó, các trung tâm logistics hàng không tại Việt Nam vẫn chủ yếu vận hành theo mô hình truyền thống.

Nếu không đẩy nhanh số hóa hạ tầng và kết nối dữ liệu, khả năng cạnh tranh trung chuyển quốc tế của Việt Nam sẽ gặp áp lực khi các “siêu hub” mới tại Trung Đông và châu Á hình thành.

Cuộc đua hạ tầng đã bước sang giai đoạn mới

Việc đóng cửa sân bay quốc tế đông khách nhất thế giới không phản ánh sự suy giảm của Dubai. Ngược lại, đây là tín hiệu cho thấy thành phố này đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên AI, dữ liệu và logistics toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành hàng không bước vào thời kỳ cạnh tranh bằng công nghệ, những dự án như Al Maktoum International Airport có thể trở thành hình mẫu mới cho sân bay thế hệ tiếp theo.