Bên trong Sân bay JFK quốc tế 'khủng' nhất nước Mỹ được đầu tư 9,5 tỷ USD có những gì?

Khu vực nhận hành lý trong tương lai tại Nhà ga số 1 mới của sân bay JFK.

Nhà ga Terminal 1 mới tại sân bay JFK sẽ mở cửa giữa năm 2026, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách quốc tế.

Công trình này không chỉ là một nhà ga thông thường mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của ngành hàng không Mỹ. Với quy mô gần bằng hai nhà ga mới của sân bay LaGuardia cộng lại, Terminal 1 mới sẽ là nhà ga lớn nhất trong hệ thống JFK.

Thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ cánh bướm

Điều đầu tiên thu hút du khách khi bước vào Terminal 1 mới chính là thiết kế kiến trúc ấn tượng. Được thực hiện bởi công ty kiến trúc danh tiếng Gensler, nhà ga có hình dáng giống như một con bướm khổng lồ với thân hình chia đôi không gian ở giữa.

Jennifer Aument, CEO của New Terminal One - công ty phát triển dự án, chia sẻ: "Ngay từ những ý tưởng đầu tiên, chúng tôi đã nghĩ đến trải nghiệm của khách hàng quốc tế".

Những điểm nổi bật trong thiết kế:

Tràn ngập ánh sáng tự nhiên: Khác với nhiều sân bay khác, Terminal 1 mới được thiết kế với bức tường kính nghiêng khổng lồ, đảm bảo ánh sáng tự nhiên chiếu sáng toàn bộ không gian. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các khu vực hải quan tối tăm ở tầng hầm.

Bố cục thông minh: Sảnh khởi hành, khu vực an ninh và hải quan đều được bố trí trên cùng một tầng, tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách.

Hệ thống băng chuyền hiện đại: Hệ thống băng chuyền hành lý dạng xoắn ốc đã được lắp đặt hoàn chỉnh, hứa hẹn giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Sảnh khởi hành mới của Nhà ga số 1 sân bay JFK đang được xây dựng.

Lối vào tương lai của Nhà ga số 1 mới của sân bay JFK.

Nhà ga số 1 mới của sân bay JFK đang được xây dựng.

Công suất "khủng" và tiện ích đẳng cấp thế giới

Khi hoàn thành vào năm 2030, Terminal 1 sẽ có tổng cộng 23 cổng ra vào, trong đó 22 cổng dành cho máy bay thân rộng phục vụ các chuyến bay đường dài quốc tế. Công suất thiết kế lên đến 14 triệu lượt hành khách mỗi năm chỉ trong giai đoạn đầu.

Không gian thương mại rộng lớn: Hơn 300.000 feet vuông dành cho ăn uống, mua sắm, phòng chờ và giải trí

Dịch vụ duty-free độc nhất: JFK sẽ là sân bay đầu tiên và duy nhất tại Mỹ áp dụng mô hình mua sắm miễn thuế "cash-and-carry", cho phép hành khách mang hàng ngay lập tức thay vì phải chờ đến khi lên máy bay

Đa dạng hãng hàng không: Phục vụ các hãng quốc tế hàng đầu như Turkish Airlines, Air New Zealand, Etihad Airways, Air China, China Airlines

Công nghệ xanh và bền vững

Terminal 1 mới không chỉ ấn tượng về mặt thiết kế mà còn là một mô hình về tính bền vững môi trường. Nhà ga được trang bị hệ thống lưới điện siêu nhỏ riêng biệt với các tấm pin mặt trời trên mái, đảm bảo hoạt động 100% ngay cả khi mất điện lưới chính.

Dự án Terminal 1 là một phần trong kế hoạch cải tạo toàn diện sân bay JFK trị giá 19 tỷ USD của Cục Cảng vụ New York và New Jersey. Đây cũng là phản ánh xu hướng đầu tư mạnh vào hạ tầng sân bay trên toàn nước Mỹ.

Theo báo cáo của Hội đồng Sân bay Quốc tế - Bắc Mỹ, các sân bay Mỹ cần ít nhất 173,9 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng từ năm 2025 đến 2029, tương đương trung bình 35 tỷ USD mỗi năm.

Thời điểm khai trương Terminal 1 được lên kế hoạch trùng với World Cup 2026, khi một số trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife ở New Jersey, cách JFK khoảng 30 dặm. Điều này hứa hẹn sẽ tạo ra lượng khách quốc tế khổng lồ đến New York.

Việc Terminal 1 mới đi vào hoạt động sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của JFK. Theo bà Aument, hơn một nửa số hãng hàng không hiện tại sẽ phải chuyển nhà ga trong những năm tới do các công trình xây dựng.

Ngoài Terminal 1, Terminal 7 hiện tại cũng sẽ bị phá bỏ để xây dựng Terminal 6 mới, với các cổng đầu tiên dự kiến mở cửa vào năm 2025.