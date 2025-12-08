Bà Nà Hills Golf Club nhận cú đúp giải thưởng quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ golf châu Á

Bà Nà Hills Golf Club vừa ghi dấu thêm hai giải thưởng quốc tế quan trọng khi được Luxury Lifestyle Awards vinh danh Sân Golf Sang Trọng Hàng Đầu Việt Nam 2025 và được World Luxury Travel Awards trao tặng danh hiệu Sân Golf Hàng Đầu Châu Á 2025.

Những ghi nhận này tiếp tục khẳng định vị thế của Bà Nà Hills Golf Club, sân golf được quản lý bởi IMG và từ lâu đã được xem là một trong những thiết kế sân golf tiêu biểu của Việt Nam cũng như khu vực châu Á. Được thiết kế bởi Luke Donald, đội trưởng Ryder Cup châu Âu và là gương mặt quen thuộc của làng golf thế giới, sân golf gây ấn tượng với thiết kế chiến thuật chặt chẽ, địa hình biến đổi đầy thử thách cùng hệ thống 18 hố chiếu sáng hoàn chỉnh, những yếu tố tạo nên sức hút bền vững đối với giới chuyên môn và golfer quốc tế.

Các giải thưởng mới cũng góp phần làm nổi bật vị thế ngày càng tăng của miền Trung Việt Nam trên bản đồ golf châu Á. Khu vực này hiện là nơi hội tụ của nhiều sân golf chất lượng cao, tiêu biểu như Bà Nà Hills Golf Club, Montgomerie Links cùng các sân được thiết kế bởi những tên tuổi lớn như Greg Norman, Nick Faldo, Robert Trent Jones Jr. và Jack Nicklaus. Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch phát triển, hệ thống khu nghỉ dưỡng ven biển đa dạng cùng những giá trị văn hóa đặc sắc như phố cổ Hội An, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, đã giúp miền Trung trở thành trung tâm du lịch golf hàng đầu của Việt Nam.

Những danh hiệu mới này tiếp nối chuỗi ghi nhận quốc tế ấn tượng mà Bà Nà Hills Golf Club đã đạt được trong những năm gần đây. Năm 2024, sân golf từng được Golf.com vinh danh trong danh sách Top 11 khu nghỉ dưỡng golf hàng đầu châu Á, qua đó khẳng định chất lượng vượt trội của điểm đến cũng như vai trò quan trọng của sân trong chiến lược quảng bá Vietnam Golf Coast.

Chia sẻ về các giải thưởng, ông Simon Mees, Tổng Quản lý Bà Nà Hills Golf Club cho biết việc được ghi nhận bởi hai tổ chức giải thưởng toàn cầu uy tín là sự khích lệ lớn đối với tập thể đội ngũ. Theo ông, những danh hiệu này không chỉ phản ánh chất lượng của sân golf mà còn là sự ghi nhận dành cho tinh thần tận tâm và nỗ lực không ngừng trong việc mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho mỗi golfer.

Tọa lạc dưới chân dãy núi Bà Nà và chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng một quãng di chuyển ngắn, Bà Nà Hills Golf Club mang đến trải nghiệm golf phong cách parkland giữa những triền đồi thoai thoải, rừng cây lâu năm, suối và hồ nước tự nhiên. Không gian thanh bình cùng chất lượng mặt sân luôn được duy trì ở tiêu chuẩn cao tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng, góp phần định hình chuẩn mực golf tại Việt Nam.

Với những vinh danh mới nhất, Bà Nà Hills Golf Club tiếp tục củng cố hình ảnh là một trong những sân golf được trao nhiều giải thưởng hàng đầu trong khu vực, đồng thời trở thành điểm dừng chân không thể thiếu đối với những golfer đang tìm kiếm trải nghiệm golf đẳng cấp tại châu Á.