Hibana by Koki - nhà hàng Nhật duy nhất tại Việt Nam giữ sao Michelin ba năm liên tiếp

Sự ghi nhận của Michelin Guide cho các nhà hàng tại Capella Hanoi không chỉ là minh chứng cho chất lượng ẩm thực và dịch vụ vượt trội, mà còn là sự tôn vinh xứng đáng dành cho triết lý bền bỉ của khách sạn trong việc kiến tạo trải nghiệm ẩm thực xứng tầm quốc tế ngay tại Việt Nam. Cùng với Hibana by Koki, hai nhà hàng khác gồm Izakaya by Koki, Backstage tiếp tục được giới thiệu trong danh sách Michelin Selected năm nay.

Hibana by Koki – nhà hàng Nhật Bản theo phong cách Teppanyaki – tiếp tục duy trì 1 sao Michelin năm thứ ba liên tiếp, giữ vững danh hiệu là nhà hàng Nhật Bản duy nhất tại Việt Nam có sao Michelin.

Dưới bàn tay của bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi, thực đơn tại Hibana không ngừng biến hóa theo mùa, sử dụng nguyên liệu quý hiếm nhập khẩu từ Nhật Bản và được chế biến trực tiếp trước mặt thực khách – một hành trình trình diễn ẩm thực giàu cảm xúc và chuẩn xác đến từng chi tiết. Với thực đơn được kiến tạo theo mùa, Koki là nơi giao thoa giữa kỹ thuật chế biến tinh xảo và sự tôn trọng tuyệt đối đối với nguyên liệu.

Hibana by Koki nhận sao Michelin lần thứ ba liên tiếp.

Một số món ăn nổi bật trong năm qua bao gồm: Thịt bò Yaeyama Kyori nướng giòn – món ăn tâm huyết trong suốt sự nghiệp hơn 20 năm nghề bếp của bếp trưởng Yamaguchi. Loại thịt bò thượng hạng và quý hiếm, với vân mỡ tinh tế, vị ngọt đậm đà được nấu chậm trên bàn teppan và nướng giòn trên than hồng cho tới khi miếng bò áo lớp vỏ giòn tan, đượm hương khói, nhưng phần thịt bên trong vẫn căng hồng mọng nước.

Món ăn này đòi hỏi người đầu bếp phải am hiểu về tính chất nguyên liệu và thấu hiểu về kĩ thuật nấu bếp, cùng sự tinh ý trong giao tiếp với khách hàng để đảm bảo món ăn không chỉ đạt tới hương vị tinh hoa bậc nhất mà còn thoả mãn "gu" ẩm thực cá nhân của từng thực khách. Cá tráp hấp cùng lá hoa anh đào – gợi nhớ mùa xuân Nhật Bản. Cá hồng nướng giòn với súp măng tây xanh và nhum biển – hương vị mùa hè mặn mà và thanh khiết. Tôm hùm gai cuộn mì Kadaif, gnocchi truffle, sốt Armoricaine, trứng cá muối, cơm cua Matsuba là những sáng tạo đầy cảm hứng cho mùa đông và thu.

Không gian nhà hàng Izakaya by Koki .

Triết lý ẩm thực “umami – kansha – omotenashi” của bếp trưởng Yamaguchi tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả hai nhà hàng do ông điều hành: Hibana by Koki và Izakaya by Koki. Nếu Hibana là không gian tinh tuyển của nghệ thuật Nhật đỉnh cao, thì Izakaya là một bản hoà ca sống động của các sắc vị Nhật Bản – từ sashimi, sushi đến lẩu shabu shabu, tất cả đều mang tinh thần truyền thống được chăm chút trong cách phục vụ hiện đại, được giới mộ điệu đánh giá cao và tiếp tục được Michelin đề xuất trong năm nay.

Trong khi đó, Backstage – nhà hàng đặc trưng phong vị Bắc Bộ – vẫn giữ vững danh hiệu Michelin Selected, nhờ khả năng tôn vinh nguyên liệu địa phương bằng sự tinh tế trong chế biến và dịch vụ. Không gian mang đậm chất “hậu trường sân khấu” gợi nhắc đến nghệ thuật trình diễn, nơi mỗi món ăn cũng là một tác phẩm cần sự trau chuốt từ cảm hứng cho đến hoàn thiện.

Khách sạn Capella Hanoi khẳng định vị thế với 3 nhà hàng được Michelin Guide vinh danh.

Bà Hannah Loughlin, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị Capella Hanoi, cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm và tôn vinh những giá trị văn hóa nguyên bản – từ sự tinh tế của ẩm thực Nhật Bản đến chiều sâu của hương vị Việt Nam. Việc được Michelin vinh danh một lần nữa là niềm tự hào lớn lao và là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình kiến tạo trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp thế giới. Xin cảm ơn Michelin Guide cùng toàn thể đội ngũ Capella Hanoi – những người đã cống hiến bằng tất cả tâm huyết và đam mê”.

Với những nỗ lực kiên định để đưa Việt Nam trở thành điểm đến không thể thiếu trên bản đồ ẩm thực thế giới, Capella Hà Nội không chỉ là nơi lưu trú đẳng cấp, mà còn là hành trình khám phá vị giác dành cho những thực khách khó tính nhất.